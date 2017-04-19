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«Реал» — «Бавария» — 4:2 ДВ
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Победителю-ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию»

Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком.
19 апреля 2017, среда. 00:40. Футбол

Старикам тут место

У Карло Анчелотти всегда были зрелые команды. Его «Милан» выигрывал Лигу чемпионов с 36-летним Кафу, 33-летним Дидой, 32-летним Индзаги, 31-летними Нестой и Зеедорфом, а неопытные игроки вообще не подпускались к основе. «Бавария» Анчелотти уже вписала себя в историю своим возрастом – её стартовый состав на «Сантьяго Бернабеу» оказался самым возрастным в истории Лиги чемпионов: 30 лет и 116 дней на каждого. Рибери — 34, Роббену — 33, Алонсо и Лам готовятся повесить бутсы на гвоздь, даже Нойеру уже 31. На год поднял возрастную планку Роберт Левандовски, которого очень не хватало «Баварии» в первом матче.

Зинедин Зидан остался на ответную игру без Гарета Бэйла, но в нынешней форме валлийца и при его перманентных травмах потерю главной электрички команды вряд ли стоило считать фатальной. В его отсутствие вышел Иско, и перестановка охарактеризовала рисунок игры «Реала» – мозги вместо быстрых ног. При позиционной обороне Мадрид отработал часть первого тайма как 4-4-2 с узким «ромбом», часть – 4-4-2 в линию, и Иско приспосабливался к каждой новой роли, а при атаках «Реала» искал мяч на любом свободном пространстве.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2017, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
4 : 2 ДВ
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 – Левандовски – 53 (пен), 1:1 – Роналду – 76, 1:2 – Рамос – 77 (автогол), 2:2 – Роналду – 105, 3:2 – Роналду – 109, 4:2 – Асенсио – 112
Удаления: нет – Видаль, 84

Отчего «Реал» ороббел

Вы точно знаете коронный трюк Арьена Роббена – получить мяч на правом фланге, уйти ближе к центру, подработать под левую, па-а-а-ау! – но с трудом вспомните, кто и где первым приучил Роббена к смещениям, которые можно патентовать. Ещё до провала в ЦСКА Хуанде Рамос успел потренировать мадридский «Реал», где однажды поставил Роббена направо, специально под соперника, «Валенсию» Эмери: на левом фланге, тогда привычном Арьену, голландца ждал Мигел, которого Роббен отмечал как самого неудобного соперника в испанской карьере, на правом – знакомый по «Челси» Асьер Дель Орно. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» Роббен вложил мяч в ногу Игуаина, создал ещё несколько шансов, а потом начал доводить своё смещение до автоматизма.

Ностальгии по Мадриду у Роббена уже нет, жажды мести – тоже, хотя свой трансфер в «Баварию» голландец считал несправедливостью и политикой. Но сегодня перед знакомыми трибунами Роббен выдал очень сильный матч, оказываясь на острие атаки даже чаще Левандовского. В стартовой десятиминутке получил ударную позицию на дальней штанге после вспоротого правого фланга и острой передачи Рибери, но попал в сетку с внешней стороны. В начале второго тайма оказался в одиночестве в центре штрафной, но пробил коряво и удобно для Марсело. Потом закончил традиционное смещение классной подачей на Видаля, пробившего чуть выше перекладины.

И именно благодаря Роббену «Бавария» вернулась в игру. Тяжёлая, допускающая много ошибок, дающая много свободного пространства Мадриду, она обрела надежду благодаря одному необычному смещению Роббена. Голландец появился с мячом на левом краю штрафной, напоролся на подножку Касемиро – пенальти, который сложно оспорить. Здесь уже настало время проверенного Левандовского – когда он на поле, тяжело доверять 11-метровые кому-то ещё.

Характер на характер

При всём этом «Бавария» провела первые 45 минут очень нервно: в штрафной до Левандовского мяч почти не доходил, поляка по всему периметру поля сторожил Начо, а растянуть защиту «Реала» за счёт смещений Рибери и Роббена в центр никак не получалось. Острее был Мадрид – 13-8 по ударам, вынос из пустых ворот после удара Серхио Рамоса, загубленный Роналду выход 2 в 1, множество выстрелов Крооса с подбора… Под прессингом «Реала» нервничал и Хуммельс, выбивая мяч в ногу Бензема в своей штрафной, и даже Нойер, отбивавший мяч прямо на ногу Рамосу.

Что было бы в футболе, если бы традиционный спорт согласился на видеоповторы? Возможно, отменили бы удаление Видаля, абсолютно точно отменили бы гол Роналду, и шансы «Баварии» на проход в полуфинал были бы намного выше.

«Реал» просто не знает, что такое нервы. После гола «Баварии» Зидан продолжил играть в низкую компактную оборону, защищался всеми полевыми игроками, кроме Криштиану, дожидался нужного шанса для контратаки… и дождался. Сыграла замена Карло Анчелотти, чьё умение управлять игрой считали одним из ключей к победе «Баварии» в противостоянии: едва выйдя на поле, Мюллер проиграл борьбу за мяч в центральной зоне Касемиро, не помешал бразильцу подать в штрафную, где Роналду пытался помешать забить со «второго этажа» Филипп Лам. Похоже на сюр. Вероятно, «Реал» спокойно довёл бы матч до 1:1, но быстрый блицкриг «Баварии» подарил команде во многом случайный гол. Тот же Мюллер делал скидку на Левандовского, она получилась неудачной, но Серхио Рамос, пытаясь выбить мяч, неловко срезал его в свои ворота.

Аргумент за видеоповторы и против офсайдных ловушек…

Ключевыми в паре «Реала» и «Баварии» многие будут считать судейские решения. Виктор Кашшаи, работавший на матче этих команд на «Сантьяго Бернабеу» четыре года назад и видевший вживую запуск космического спутника от Серхио Рамоса, надломил игру красной карточкой Артуро Видаля. При всём горячем нраве Видаль, выбивая мяч из ног Марко Асенсио, попал именно в мяч, а не в ногу. Теоретически Кашшаи мог отправить Видаля в душ именно за грубость своего подката, тем более что уже до этого венгерский рефери мог наградить Артуро второй жёлтой – но за несколько минут до удаления вторую жёлтую не получил и опорник «Реала» Касемиро.

Начо поставить. Всё, что нужно знать об ответных матчах Лиги чемпионов
Ваш краткий гид по ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов.

В традиционном 30-минутном микроматче до ошибки «Бавария» начала очень сильно, поймала соперника на быстрой контратаке, организовала классный момент для Дугласа Косты – впервые за две игры бразилец получил свободное пространство, но не попал с убойной позиции в дальний угол. Но в конце первой 15-минутки «Реал» забил свой гол… который нельзя было засчитывать. Серхио Рамос нашёл красивой диагональю в штрафной Криштиану Роналду, и португалец снова расколдовал Нойера, но в момент подачи находился в офсайде.

Здесь можно взвалить вину на «Баварию», которая пробовала запихнуть Роналду в офсайдную ловушку – каждая ошибка смертоносна, а иногда судьи даже не верят тому, что ты всё сделал правильно (привет ЦСКА Слуцкого). Но правильнее снова задуматься: что было бы в футболе, если бы традиционный спорт согласился на видеоповторы? Возможно, отменили бы удаление Видаля, абсолютно точно отменили бы гол Роналду, и шансы «Баварии» на проход в полуфинал были бы намного выше. Но в плане технологий футбол застрял в каменном веке – и это пора менять.

Именно гол, который нельзя было засчитывать, окончательно добил «Баварию». Роналду забил ещё и установил новый рекорд – 100 голов в Лиге чемпионов. Вышедший на замену Асенсио размазал защиту «Баварии» маслом по газону, добился перевеса «Реала» в три мяча, и игру можно было на этом  заканчивать: об интриге в оставшиеся минуты лучше всего скажет безнадёжная улыбка Арьена Роббена после очередной потери.

…и главное, что нужно извлечь

При всём этом не стоит отрицать, что именно в двухматчевом противостоянии «Реал» оказался сильнее. Уже традиционно успехи Зинедина Зидана списывают на голое везение. Да, в футболе фактор фортуны имеет громадное значение – до 50%, но Зидан сделал так, чтобы максимально расположить её к себе. Главную претензию к себе – влияние на игру по ходу матча – Зизу снял борьбой с «Баварией»: в Мюнхене «сливочные» резко перестроились после удаления Хави Мартинеса и смяли соперника, в Мадриде варьировали тактику в зависимости от конкретных задач и зон, куда пыталась долбить «Бавария». Дважды сыграл выход Марко Асенсио. Неделю назад Асенсио придумал шикарную голевую на Криштиану, теперь отправил в раздевалку Видаля. И уже даже неважно, насколько легитимным было решение Кашшаи.

Уже традиционная для нынешнего сезона история: «Реал» был сильнее характером, превозмог соперника, поддавил в нужный момент. Никто не удивился бы, если бы на 90+4-й минуте связка Кроос — Рамос придумала очередной гол с углового, они даже оказались к этому близки; но Рамос всё равно повлиял на исход игры своей диагональю из глубины. Несгибаемый характер капитана, который не надломился после обидного автогола.

Как у Лукаса Васкеса, чьи ментальные качества в Мадриде традиционно перевешивают игровые. Как у Начо, «съевшего» Роберта Левандовского. Как у всего «Реала». Его победа – ещё одно доказательство: в этой Лиге чемпионов идут дальше только самые стойкие духом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария ФК Реал Мадрид Лига чемпионов — Футбол
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