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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лига чемпионов. «Лестер» — «Атлетико» — 1:1. 18 апреля 2017, обзор матча
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Как нужно вылетать, чтобы не было стыдно. Метод «Лестера»

Если уж решили вылетать из Лиги чемпионов, то делайте это ярко. Как «Лестер»
19 апреля 2017, среда. 00:50. Футбол

1. Встретьте команду красивым перформансом

Английские болельщики редко отличаются тем, что так любят в Италии или Германии — масштабными хореографиями. Однако «Лестер» вышел на свой последний домашний матч в Лиге чемпионов под яркое зрелище на трибунах — флаги клубных цветов опоясывали весь стадион. Субкультура английских болельщиков, возможно, самая противоречивая штука в мире: от бессмысленных и дикарских беспорядков в Мадриде до красивой акции дома у них проходит всего неделя.

2. Давите на слабое место соперника

У «Атлетико» снова проблемы с опорной зоной — уже не такие ужасные, как в конце прошлого календарного года, но всё ещё заставляющие Диего Симеоне искать выход. В матче с «Осасуной» аргентинец попробовал на месте опорника центрального защитника Хименеса, но то, что сошло для аутсайдера Примеры, не слишком работало в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хименес упорно боролся за мяч (20 выигранных единоборств из 24), но это тот случай, когда цифры парадоксальным образом обманывают. Игра Симеоне — это сохранение линий при обороне, а уругваец постоянно выбрасывался и терял позицию. «Лестер» с удовольствием пользовался этим — редко бывает, что АТМД позволяет сопернику так легко готовить атаки через центр. Лишь с заменой Фелипе Луиса, которая отправила Хименеса выигрывать единоборства в центр штрафной, а в опорную зону перевела Коке, испанской команде стало спокойнее. Симеоне нужно продолжать думать над проблемой.

3. Позвольте сопернику нанести первый удар на 40-й минуте

«Атлетико» повёл после подоспевшего как всегда вовремя гола Сауля, закончил тайм на минимальных скоростях, не реализовал два прострела на пустые ворота и поверил, что дело сделано. «Лисы» в ответ показали феерический тайм — выскочивший из ниоткуда Бен Чилуэлл так напряг Хуанфрана, что заставил его сломаться. Врсалько играть не может, АТМД остался ещё и без правых защитников, и состав окончательно перекосило. Играть направо ушёл Савич, и именно его позиционная ошибка привела к голу Варди после добивания, а после этого… После этого был шторм. «Лестер» вдавил финалистов Лиги чемпионов во вратарскую, лупил со всех позиций, но игроки «Атлетико принимали мячи на себя в тот момент, когда они совершенно точно шли в ворота. В какой-то момент преимущество хозяев в тайме отражалось зубодробительной статистикой — 13:0 по ударам. Первый удар после перерыва АТМД нанёс за пять минут до конца основного времени.

Начо поставить. Всё, что нужно знать об ответных матчах Лиги чемпионов
Ваш краткий гид по ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов.

4. Подключайте вратаря к стандартам, даже если нужно забить ещё два мяча

Каспер Шмейхель — один из ментальных лидеров «Лестера». Убедиться в этом помогли игры с «Севильей» — в гостевой рубке датчанин взял пенальти в тот момент, когда из его партнёров делали отбивные, а в ответной встрече он повторил это достижение в тот момент, когда решалось, кто пройдёт дальше. В матче с «Атлетико Шмейхель успевал заряжать и трибуны, и своих игроков, доходил с мячом едва ли не до центра поля, а затем сорвался на стандарт в тот момент, когда «Лестеру» надо было забивать ещё дважды. Этот поступок только кажется безрассудным — на самом деле это серьёзный психологический барьер для соперника, нарушение шаблона. Стандарт — одна из хороших возможностей забить, и если ты рвёшь шаблон в этот момент, это повышает шансы на успех. Не получилось, но попытка стоит аплодисментов.

5. Заставьте болельщиков плакать

Английские футбольные режиссёры — чемпионы мира по драмам, их умение находить на трибунах переживающих болельщиков вызывает восхищение. Фанаты «Лестера» тоже заканчивали матч в слезах, но важно отметить, что расстроены и разочарованы они были не тем, что некая сказка закончилась (она закончилась с увольнением Клаудио Раньери). Они были расстроены и разочарованы тем, что команда своим желанием, своей страстью показала, что 3:1 были ближе, чем в итоге показало табло. Их команда доказала, что была достойна места в четвертьфинале лучшего турнира Европы, а вылетела так, что никому не может быть стыдно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Лестер Сити Лига чемпионов — Футбол
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