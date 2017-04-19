10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов: кто после Роналду

Открывает десятку лучших снайперов в истории Лиги (Кубка) чемпионов соотечественник Роналду – легендарный португальский нападающий Эйсебио, выступавший в главном еврокубке за «Бенфику». В период с 1961 по 1974 год Эйсебио наколотил 47 мячей в 63 матчах. Трижды был лучшим бомбардиром соревнования. Его средняя результативность составила 0,75 гола за игру, и с этой точки зрения уроженец Мозамбика был даже эффективнее Криштиану. Эйсебио не дожил трёх лет до того, чтобы увидеть 100-й гол Роналду своими глазами.

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Шведский центрфорвард с 2001 года выступал в Лиге чемпионов за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан» и «ПСЖ». Чтобы забить 48 голов, Ибрагимовичу потребовалось провести 119 матчей. Средняя результативность Златана чуть ниже, чем у конкурентов. Тем не менее у него ещё есть возможность подняться в рейтинге голеадоров, если пробьётся в Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и останется в английском клубе на будущий сезон.

Нынешний главный тренер сборной Украины сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов, выступая за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси» в период с 1994 по 2012 год. Шевченко стал автором 48 голов, как и Ибрагимович. Самыми результативными получились для украинца розыгрыши сезона-1998/99 и сезона-2005/06, когда Шевченко выигрывал гонку бомбардиров турнира. Правда, в первом случае он разделил первое место с Дуайтом Йорком из «Манчестер Юнайтед».

Андрей Шевченко Фото: Reuters

Ди Стефано – ещё один меткий стрелок из прошлого, когда турнир носил название Кубок чемпионов. Аргентинский нападающий выступал в главном еврокубке за «Реал» с 1955 по 1964 год, сыграл 58 матчей и забил 49 мячей. По средней результативности (0,84 гола за игру) он опережает всех из топ-10. Ди Стефано стал лучшим бомбардиром Кубка чемпионов сезона-1957/58, забив 10 голов. Как и Эйсебио, он ушёл из жизни три года назад.

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С французского нападающего начинается перечень тех, кто достиг отметки в полсотни забитых мячей в Лиге чемпионов. У бывшего игрока «Монако», «Арсенала» и «Барселоны», выступавшего в этом турнире с 1997 по 2010 год, как раз ровно 50 голов за 112 матчей. Анри, в отличие от некоторых его соотечественников, включая Жан-Пьера Папена и Мишеля Платини, не посчастливилось побеждать в споре голеадоров, но он всё равно в числе великих.

Тьерри Анри Фото: Reuters

Сегодняшний партнёр Роналду по атаке «Реала» нападающий Бензема тоже находится среди лидеров по голам. У француза, который с 2006 года выступает в Лиге чемпионов за «Лион» и Мадрид, уже 51 гол в 91 матче. Как и Анри, он ни в одном сезоне не занимал первое место в списке лучших бомбардиров: это в «Королевском клуб» прерогатива самой титулованной персоны – Криштиану. Тем не менее статистика Бензема доказывает, что недооценивать его влияние на результат было бы ошибкой.

4. Рууд ван Нистелрой

Голландский нападающий показывал в Лиге чемпионов феноменальную результативность, особенно для современных игроков атаки. Ван Нистелрой забил 56 мячей в 73 матчах, выступая с 1998 по 2009 год в составе ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Реала». В среднем 0,77 гола за матч – это, кстати, тоже выше, чем у Роналду. Ван Нистелрой трижды за четыре сезона становился лучшим снайпером турнира, будучи игроком манкунианцев.

3. Рауль

Половина главных голеадоров Лиги чемпионов прошла через «Реал». Бывшая звезда мадридского клуба Рауль замыкает тройку наиболее забивных нападающих. В период с 1995 по 2011 год испанец в рядах «Реала», а затем и «Шальке» записал на счёт 71 гол в 142 матчах. В сезоне-1999/2000 и в сезоне-2000/01 Рауль оказывался на вершине в списке лучших бомбардиров турнира. В первом случае он поделил титул с Ривалдо из «Барселоны» и Жарделом из «Порту».

Рауль Фото: Reuters

Месси в противостоянии с Роналду в Лиге чемпионов пока немного уступает португальцу. В активе форварда «Барселоны», играющего в главном еврокубке с 2005 года, 94 забитых мяча в 114 матчах. Тем не менее по средней результативности аргентинец опережает португальца и уступает лишь своему соотечественнику Ди Стефано – 0,82 гола за игру. Месси в пяти сезонах занимал первое место в общем зачёте, однажды разделив лавры победителя с Неймаром и Роналду.

Роналду выступает на групповых этапах и в плей-офф Лиги чемпионов с 2003-го. Сперва за «Манчестер Юнайтед», а после этого за «Реал». Рубеж в сотню голов Криштиану преодолел за 137 матчей. Португалец, как и Месси, в пяти сезонах финишировал в качестве лучшего снайпера турнира, причём четыре раза в качестве футболиста «Реала». Рекорд по количеству забитых мячей в одном розыгрыше тоже принадлежит великолепному Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14.