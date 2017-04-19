«У «Барселоны» нет тренера». Всё, что нужно знать о матчах дня

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Сегодня вечером «Боруссия» попытается в гостях отыграться после неудачного домашнего матча, а «Барселона» сделает попытку второй раз за месяц войти в историю. В потоке новостей и слухов легко потеряться, поэтому мы собрали в одном материале всё основное.

«Барселона» — «Ювентус»

Mindgames

Луис Энрике: «Нам нужны пять голов. Такая команда, как «Ювентус», всегда может забить. Но мы уверены в себе и знаем, на что способны. Мы сделаем всё, чтобы пережить ещё один исторический вечер. Я никогда не сомневался в своих методах и не буду ничего изобретать в ответном матче. Я полагаюсь на сильные стороны моих игроков. Многое решит удача. В Турине у нас было достаточно шансов, но удача отвернулась от нас. Будет неприятно, если нам также не повезёт. «Ювентус» мало пропускает, но мы держим в уме их матч с «Наполи». Мы готовы рисковать».

Макс Аллегри: «В команде хорошее настроение после победы – это нормально. Но терять голову нам нельзя. «Барселона» смогла забить «ПСЖ» шесть голов в ответном матче, значит, они могут забить нам четыре гола. «Барселона» будет атаковать с первых минут, первые полчаса очень важны. Мы хотим выйти в полуфинал, и наша цель в матче – забить два гола».

Не только тренеры команд пытаются создать давление на соперников. Сразу несколько известнейших в футболе людей накануне матча выступили с громкими заявлениями. Марчелло Липпи заявил, что «Ювентус» может выиграть всё в этом сезоне, потому что у Макса Аллегри самая сильная команда в мире. «У «Барселоны» сильная линия атаки, но не более того. А «Ювентус» может играть по-разному, хорошо защищаться и хорошо атаковать», — сказал Липпи.

Джанлука Виалли: «Месси был потерян в первом матче, «Ювентус» сумел нейтрализовать его. Команда Аллегри психологически устойчива и находится в отличной форме. Сейчас это лучшая команда в Европе». Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразился агрессивнее: «Проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера. Если все знают, что тренер уйдёт в конце сезона, откуда взять мотивацию?».

Возвращение Бускетса

Его значение трудно переоценить. Подробно влияние Бускетса было разобрано в статье о треугольниках и квадратах, поэтому не будем повторяться. Он нужен не только, чтобы «Барселона» меньше теряла мяч в центре поля, но и чтобы эти потери были менее опасными. Ключевой игрок при построении 4-3-3 и при новой схеме Энрике с тремя защитниками. «Ювентусу» будет труднее при контратаках и атаках вторым темпом, увеличится давление на Паулу Дибалу.

Расстановка

Gazzetta dello Sport прогнозирует, что «Барселона» выйдет играть по своей традиционной схеме 4-3-3. Предполагается, что пару центральных защитников составят Пике и Юмтити, а на флангах сыграют Жорди Альба и Серхи Роберто. Естественно, Луис Энрике не раскрыл состав и расстановку на игру, предупредив лишь, что он «готов рисковать и может выпустить хоть восемь нападающих». Ну, столько в команде нет, но посыл ясен. Сильнейший состав «Барселоны» сейчас – это, пожалуй, когда новички сидят в запасе, а в полузащите старые знакомые – Бускетс, Ракитич и Иньеста. Нельзя исключать, что Хавьер Маскерано снова появится в паре с Пике в обороне – он восстановился от небольшого повреждения и готов играть. По-прежнему не играют Видаль и Рафинья: оба не восстановятся до конца сезона.

Макс Аллегри вряд ли станет что-то менять в ответном матче. Его зимние тактические поиски закончились успехом: команда с Манджукичем и Куадрадо на флангах, Дибалой в зоне трекварти и Игуаином на острие на бумаге выглядит излишне смелой, но дисциплинированность Куадрадо и Манджукича позволяет команде легко перестраиваться на 4-4-2 в оборонительной фазе игры. Травма Дибалы, из-за которой он был заменён в матче Серии А, оказалась несерьёзной. Его участие в вечерней игре подтвердили тренер и сам игрок.

«Гаттузо учил меня принимать боль». Как раскрылся Пауло Дибала Всего за полгода Пауло Дибала органично влился в состав «Ювентуса», став звездой бьянконери и их лучшим бомбардиром.

«Монако» — «Боруссия»

Слова

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке: «Мы не мечтатели, понимаем, что шансов у «Боруссии» мало. Но они есть».

Вратарь дортмундцев Роман Бюрки подчеркнул, что во время первого матча команда совершенно не оправилась от потрясения: «Во время матча я реагировал на события с опозданием, у меня темнело в глазах. До сих пор плохо сплю».

Действительно, стоит напомнить, что против проведения первого матча высказались и тренер «Боруссии» Томас Тухель, и несколько футболистов. Они слабо провели тот матч, но без гола из офсайда счёт матча всё равно мог быть более удобным.

Тренер «Монако» Леонарду Жардим пока сказал типичные слова о том, что в паре ещё ничего не решено, и команда отдаст все силы, чтобы пройти дальше.

Потери

Марк Бартра уже выписан из больницы. Его навестили бывшие одноклубники по «Барселоне» Серхи Бускетс и Жорди Альба. Естественно, вечером «Боруссия» рассчитывать на защитника не сможет. Кроме того, по-прежнему травмированы Андре Шюррле и Марио Гётце.

«Монако» в ответном матче может рассчитывать на Тьемуэ Бакайоко, у которого закончилась дисквалификация, и на Джибриля Сидибе. Потеря всего одна, но серьёзная: Фабиньо. Он получил жёлтую карточку в концовке матча в Дортмунде.

Составы

Вероятно, «Монако» сыграет, как и в первом матче, по схеме 4-4-2. Жоао Моутиньо вместо Фабиньо в центре полузащиты вместе с Бакайоко, Бернарду Силва и Тома Лемар на флангах, Фалькао и Килиан Мбаппе в атаке. Два центральных полузащитника оборонительного плана – типичный ход от Леонарду Жардима, который так компенсирует крайне агрессивную игру флангами. Также можно ожидать, что место молодого воспитанника Альмами Туре займёт восстановившийся Сидибе.

Многие спортивные издания анонсируют, что Томас Тухель вернётся к схеме с четырьмя защитниками. Это будут Лукаш Пищек, Свен Бендер, Сократис Папастатопулос, Марсель Шмельцер. Марко Ройс восстановился, отыграл тайм с «Айнтрахтом» в выходные и, вероятно, выйдет с первых минут. Компанию ему составят Синдзи Кагава и Кристиан Пулишич либо Усман Дембеле.