Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«У «Барселоны» нет тренера». Всё, что нужно знать о матчах дня

«Барселона» попытается отыграться с 0:3, «Боруссия» — отомстить «Монако». Ваш гид по четвертьфиналам Лиги чемпионов.
19 апреля 2017, среда. 13:00. Футбол

Веришь, что Месси спасёт «Барселону»? Бери его в свою команду и выигрывай призы!

Сегодня вечером «Боруссия» попытается в гостях отыграться после неудачного домашнего матча, а «Барселона» сделает попытку второй раз за месяц войти в историю. В потоке новостей и слухов легко потеряться, поэтому мы собрали в одном материале всё основное.

«Барселона» — «Ювентус»

Mindgames

Луис Энрике: «Нам нужны пять голов. Такая команда, как «Ювентус», всегда может забить. Но мы уверены в себе и знаем, на что способны. Мы сделаем всё, чтобы пережить ещё один исторический вечер. Я никогда не сомневался в своих методах и не буду ничего изобретать в ответном матче. Я полагаюсь на сильные стороны моих игроков. Многое решит удача. В Турине у нас было достаточно шансов, но удача отвернулась от нас. Будет неприятно, если нам также не повезёт. «Ювентус» мало пропускает, но мы держим в уме их матч с «Наполи». Мы готовы рисковать».

Макс Аллегри: «В команде хорошее настроение после победы – это нормально. Но терять голову нам нельзя. «Барселона» смогла забить «ПСЖ» шесть голов в ответном матче, значит, они могут забить нам четыре гола. «Барселона» будет атаковать с первых минут, первые полчаса очень важны. Мы хотим выйти в полуфинал, и наша цель в матче – забить два гола».

Не только тренеры команд пытаются создать давление на соперников. Сразу несколько известнейших в футболе людей накануне матча выступили с громкими заявлениями. Марчелло Липпи заявил, что «Ювентус» может выиграть всё в этом сезоне, потому что у Макса Аллегри самая сильная команда в мире. «У «Барселоны» сильная линия атаки, но не более того. А «Ювентус» может играть по-разному, хорошо защищаться и хорошо атаковать», — сказал Липпи.

Джанлука Виалли: «Месси был потерян в первом матче, «Ювентус» сумел нейтрализовать его. Команда Аллегри психологически устойчива и находится в отличной форме. Сейчас это лучшая команда в Европе». Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразился агрессивнее: «Проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера. Если все знают, что тренер уйдёт в конце сезона, откуда взять мотивацию?».

Возвращение Бускетса

Его значение трудно переоценить. Подробно влияние Бускетса было разобрано в статье о треугольниках и квадратах, поэтому не будем повторяться. Он нужен не только, чтобы «Барселона» меньше теряла мяч в центре поля, но и чтобы эти потери были менее опасными. Ключевой игрок при построении 4-3-3 и при новой схеме Энрике с тремя защитниками. «Ювентусу» будет труднее при контратаках и атаках вторым темпом, увеличится давление на Паулу Дибалу.

Расстановка

Gazzetta dello Sport прогнозирует, что «Барселона» выйдет играть по своей традиционной схеме 4-3-3. Предполагается, что пару центральных защитников составят Пике и Юмтити, а на флангах сыграют Жорди Альба и Серхи Роберто. Естественно, Луис Энрике не раскрыл состав и расстановку на игру, предупредив лишь, что он «готов рисковать и может выпустить хоть восемь нападающих». Ну, столько в команде нет, но посыл ясен. Сильнейший состав «Барселоны» сейчас – это, пожалуй, когда новички сидят в запасе, а в полузащите старые знакомые – Бускетс, Ракитич и Иньеста. Нельзя исключать, что Хавьер Маскерано снова появится в паре с Пике в обороне – он восстановился от небольшого повреждения и готов играть. По-прежнему не играют Видаль и Рафинья: оба не восстановятся до конца сезона.

Макс Аллегри вряд ли станет что-то менять в ответном матче. Его зимние тактические поиски закончились успехом: команда с Манджукичем и Куадрадо на флангах, Дибалой в зоне трекварти и Игуаином на острие на бумаге выглядит излишне смелой, но дисциплинированность Куадрадо и Манджукича позволяет команде легко перестраиваться на 4-4-2 в оборонительной фазе игры. Травма Дибалы, из-за которой он был заменён в матче Серии А, оказалась несерьёзной. Его участие в вечерней игре подтвердили тренер и сам игрок.

«Гаттузо учил меня принимать боль». Как раскрылся Пауло Дибала
Всего за полгода Пауло Дибала органично влился в состав «Ювентуса», став звездой бьянконери и их лучшим бомбардиром.

«Монако» — «Боруссия»

Слова

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке: «Мы не мечтатели, понимаем, что шансов у «Боруссии» мало. Но они есть».

Вратарь дортмундцев Роман Бюрки подчеркнул, что во время первого матча команда  совершенно не оправилась от потрясения: «Во время матча я реагировал на события с опозданием, у меня темнело в глазах. До сих пор плохо сплю».

Действительно, стоит напомнить, что против проведения первого матча высказались и тренер «Боруссии» Томас Тухель, и несколько футболистов. Они слабо провели тот матч, но без гола из офсайда счёт матча всё равно мог быть более удобным.

Тренер «Монако» Леонарду Жардим пока сказал типичные слова о том, что в паре ещё ничего не решено, и команда отдаст все силы, чтобы пройти дальше.

Потери

Марк Бартра уже выписан из больницы. Его навестили бывшие одноклубники по «Барселоне» Серхи Бускетс и Жорди Альба. Естественно, вечером «Боруссия» рассчитывать на защитника не сможет. Кроме того, по-прежнему травмированы Андре Шюррле и Марио Гётце.

«Монако» в ответном матче может рассчитывать на Тьемуэ Бакайоко, у которого закончилась дисквалификация, и на Джибриля Сидибе. Потеря всего одна, но серьёзная: Фабиньо. Он получил жёлтую карточку в концовке матча в Дортмунде.

Составы

Вероятно, «Монако» сыграет, как и в первом матче, по схеме 4-4-2. Жоао Моутиньо вместо Фабиньо в центре полузащиты вместе с Бакайоко, Бернарду Силва и Тома Лемар на флангах, Фалькао и Килиан Мбаппе в атаке. Два центральных полузащитника оборонительного плана – типичный ход от Леонарду Жардима, который так компенсирует крайне агрессивную игру флангами. Также можно ожидать, что место молодого воспитанника Альмами Туре займёт восстановившийся Сидибе.

Многие спортивные издания анонсируют, что Томас Тухель вернётся к схеме с четырьмя защитниками. Это будут Лукаш Пищек, Свен Бендер, Сократис Папастатопулос, Марсель Шмельцер. Марко Ройс восстановился, отыграл тайм с «Айнтрахтом» в выходные и, вероятно, выйдет с первых минут. Компанию ему составят Синдзи Кагава и Кристиан Пулишич либо Усман Дембеле.

Взрывайте «Твиттер», не бомбы. Что на самом деле было в Дортмунде
Жизнеутверждающая история о главном — солидарность и отзывчивость побеждают зло.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 21
Теги
Боруссия Д ФК Барселона ФК Монако Ювентус Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
19 апреля 2017, среда
16:35 Коммерческий директор ФИФА: КК-2017 станет лучшим за всю историю турнира
16:32 Мутко: надеюсь, болельщики познают гостеприимство России во время КК-2017
16:24 Геркус: могу только восхититься поступком Ари и Фарфана, очень гордимся ими
16:13 Комитет РФС ещё не разрешил Абаеву переход в «Краснодар» вне заявочного периода
15:56 «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Дзюбу
15:48 Зачинщики драки в игре молодёжек «Амкара» и «Уфы» дисквалифицированы на 3 матча
15:45 «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за пиротехнику на 400 тыс. рублей
15:44 КДК оштрафовал Рахимова на 30 тыс. рублей и Шалимова на 10 тыс. рублей
15:34 Жителям Саранска предлагают сдавать квартиры болельщикам во время ЧМ-2018
15:29 «Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков
15:28 Источник: сообщения СМИ о решении Смолова перейти в «Фенербахче» недостоверны
15:09 Симонян: надеемся, «Спартак» приурочит к 95-летию клуба чемпионство в РФПЛ
15:06 «Оренбург» снизил цены на билеты на игру с «Зенитом» и ожидает полный стадион
15:02 Фаната «Бешикташа» осудили на 2 месяца за избиение сотрудника стадиона
14:39 К. Шмейхель: «Лестер» может гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов
14:22 Е. Титов прошёл недельную стажировку в «Тосно»
14:17 Сын Трампа является поклонником лондонского «Арсенала»
14:15 Итальянские легионеры «Крыльев Советов» исполнили песню «Лашатеми кантаре»
13:59 Йерро – кандидат на пост главного тренера «Лас-Пальмаса»
13:54 Хуммельс: игроки «Баварии» разочарованы, но испытывают и гордость за свою игру
13:49 24 апреля выйдет документальный фильм о тяжелобольном Риксене
13:47 Ари: дико испугался, увидев ДТП, машина была полностью разбита
13:29 Кандидат на работу с «Боруссией» Д Соуза посетит матч ЛЧ в Монако
13:27 Неймар считает Гризманна, Дибалу и Жезуса лучшими форвардами нового поколения
13:23 Стартовал последний этап продаж билетов на Кубок конфедераций — 2017
13:23 На реконструкцию пензенского стадиона к ЧМ-2018 выделено почти 100 млн рублей
13:13 Мюллер: поражение «Баварии»? Очень нелегко играть десятерым против четырнадцати
13:03 Сенатор США: ФИФА должна лишить Россию права проводить ЧМ-2018
13:00 Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП
12:59 Главный тренер «Лацио» С. Индзаги может сменить Билича в «Вест Хэме»
12:50 Кроос поблагодарил фанатов «Баварии», восторженно встретивших гол его сына
12:46 Нойер скорее всего не поможет сборной Германии в розыгрыше Кубка конфедераций
12:31 Агент Луческу летом 2016 года предлагал «Спартаку» румынского тренера Болони
12:22 Старков в третий раз возглавил сборную Латвии
12:17 «Чемпионат» сыграл в мини-турнире в поддержку детей с синдромом Дауна
12:14 Роналду: пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов
12:11 «Ливерпуль» готов заплатить за Харта £ 20 млн
12:06 Роналдиньо: я сыграл важную роль в становлении Месси
11:57 Терри написал прощальное письмо, поблагодарив владельца «Челси» Абрамовича
11:46 «Анжи» действительно проявляет интерес к Бубнову, но предложение пока не сделал
11:43 Энрике: тактика не имеет значения, всё зависит от состояния футболистов
11:29 Марио Гомес: ван Гал не только критиковал игроков «Баварии», но и хвалил
11:24 Бывший нападающий ЦСКА Муса женится во второй раз
11:11 Левандовски: судья сделал много ошибок, «Реал» невозможно обыграть вдесятером
11:07 Хавбек «Спартака» Промес может заменить Алексиса в «Арсенале»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выйдет в полуфинал ЛЧ - "Реал" или "Бавария"?
"Реал"
1626 (65%)
"Бавария"
890 (35%)
Проголосовало: 2516
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+