Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины

Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

– Как вы оказались на месте ДТП?

– У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счётом 3:0, и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине.

– С кем вы поехали?

– Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.

– Вы видели столкновение?

– У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Жесть! Я дико испугался. Машина была полностью разбита.

Я сразу дёрнулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв.

– Это ведь вы первым бросились на помощь?

– Вроде да. Я сразу дёрнулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс у мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.

– Вам кто-то помогал?

– Нет. Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.

– Дверь не поддавалась?

– Нет. Мы её выломали и вынесли человека. Сняли олимпийку и постелили её, чтобы мужчина мог сесть. Похоже, что этот человек выпил. Вроде бы инцидент случился именно из-за него.

Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он все-таки жив и всё ещё дышит.

– В таких ситуациях полиция далеко не всегда приезжает сразу. В вашем случае было так же?

– Нет. Они приехали быстро. Примерно спустя 15 минут после аварии.

– Это первый раз в вашей жизни, когда вам пришлось оказывать первую помощь в ДТП?

– Да. Раньше мне с такими вещами не приходилось сталкиваться. Первый раз после столкновения увидел человека, которого посчитал мёртвым.

– Было страшно?

– Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали пострадавшим. Я слежу за новостями. Надеюсь, что все поправятся насколько это возможно. Переживаю, особенно за ту женщину — она была беременна.