Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины

– Как вы оказались на месте ДТП?
– У нас был матч в Туле. Мы выиграли со счётом 3:0, и тренер дал игрокам выходной. Я задержался, раздавая автографы. Обратно поехал не на автобусе с командой, а на другой машине.
– С кем вы поехали?
– Нас было четверо: я, Фарфан, физиотерапевт и водитель.
– Вы видели столкновение?
– У меня на глазах человек превысил скорость, и машины столкнулись. Жесть! Я дико испугался. Машина была полностью разбита.
Я сразу дёрнулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв.
– Это ведь вы первым бросились на помощь?
– Вроде да. Я сразу дёрнулся, выбежал из машины. Побежал к столкнувшимся машинам. Был дым, и мог произойти взрыв. Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс у мужчины и сказал, что он всё-таки жив и всё ещё дышит.
– Вам кто-то помогал?
– Нет. Вокруг были люди, но никто не помогал. Дым только увеличивался. Хорошо, что всё-таки появился человек, который начал тушить. Мы постарались помочь мужчине выбраться из машины.
– Дверь не поддавалась?
– Нет. Мы её выломали и вынесли человека. Сняли олимпийку и постелили её, чтобы мужчина мог сесть. Похоже, что этот человек выпил. Вроде бы инцидент случился именно из-за него.
Сначала мы увидели мужчину, и нам показалось, что он мёртв. Мы помогли выбраться женщине. Затем физиотерапевт потрогал пульс мужчины и сказал, что он все-таки жив и всё ещё дышит.
– В таких ситуациях полиция далеко не всегда приезжает сразу. В вашем случае было так же?
– Нет. Они приехали быстро. Примерно спустя 15 минут после аварии.
– Это первый раз в вашей жизни, когда вам пришлось оказывать первую помощь в ДТП?
– Да. Раньше мне с такими вещами не приходилось сталкиваться. Первый раз после столкновения увидел человека, которого посчитал мёртвым.
– Было страшно?
– Я думал только о том, чтобы помочь людям сохранить жизнь. Каждый человек должен помогать ближнему. В этом нет ничего особенного. Странно, что другие просто стояли на своих местах, смотрели, ждали полицию, пока мы с Фарфаном, физиотерапевтом и водителем помогали пострадавшим. Я слежу за новостями. Надеюсь, что все поправятся насколько это возможно. Переживаю, особенно за ту женщину — она была беременна.