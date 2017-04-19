Все голы Криштиану Роналду в Лиге чемпионов: как, кому, когда

Анатомия всех голов Криштиану Роналду в Лиге чемпионов – как, кому, чем и когда он настрелял сотню мячей.

Как забивал

Не удивляйтесь, что среди голов Криштиану десяток удачно исполненных штрафных. Это сейчас Роналду подходит к мячу слишком часто и регулярно попадает в стенку – раньше у Криштиану не было ни 40 подряд штрафных без голов (серия в сборной Португалии), ни проблем с перекидыванием стенки. Дважды Роналду забивал со стандарта родной команде, «Спортингу», по разу за «МЮ» и «Реал» – и оба раза отмечал голы с противоречивыми чувствами.

Статистика частей тела, которыми забивал Криштиану, тоже довольно традиционная: здесь нет ничего необычного вроде руки Марадоны или паха Радослава Ковача, а голы с правой ноги сильно преобладают над голами с левой.

Кому забивал

Раньше среди любимых соперников Криштиану были традиционные еврокубковые середняки – вечно неготовый к большим матчам «Галатасарай», получавший от «Реала» домашние 1:6, молодой-зелёный «Аякс», слабый для плей-офф ЛЧ «Шальке» без тренера… А, и ещё «Мальмё», заставлявший Александра Шмурнова выдавать убойную тираду о Роналду, который радуется голам маленьким командам при счёте 5:0.

Теперь Роналду советует оставить разговоры о голах только слабым командам для шестиклассников – в минувшем четвертьфинале с «Баварией» Криштиану забил пять голов Мадрида из шести. И все пять – жизненно важные: перевернувший ход пары, давший «Реалу» преимущество перед ответной игрой, обеспечивший «подушку безопасности» при 0:1, решающий гол в овертайме и победный, снимающий все вопросы.

Где забивал

Криштиану не принципиально, где забивать – дома или в гостях: мячи при своих и чужих болельщиках распределены равномерно, ещё два пришлись на финалы в Москве и Лиссабоне. Среди выездных стадионов любимые – «Тюрк Телеком Арена» в Стамбуле и «Амстердам Арена» в Амстердаме: и там, и там Роналду делал хет-трик, а в общей сложности забил 5 мячей.

За кого забивал

Несколько лет назад голландец Рене Мёленстен, успевший быстро разочароваться в российском футболе, рассказывал, как лепил из Криштиану Роналду мастера. Мёленстен говорил португальцу, который тогда делал себе звёздный статус в «Манчестер Юнайтед», что пора избавляться от футбольного эгоизма. Что важно не забивать красиво, с 10 финтами и дикой траекторией, а просто забивать – хоть с метра в пустые ворота. К тому же в Лиге чемпионов Криштиану забил за «МЮ» только на четвёртый сезон – «Роме» в матче, выигранном 7:1.

Спустя год Криштиану уже стал похож на невероятно продуктивного снайпера, но настоящим нападающим, забивающим спокойно и из удобных точек, он стал уже в Мадриде. Жозе Моуринью давал Роналду свободу, Карло Анчелотти – временами использовал португальца чистым форвардом на одной линии с Бензема. Плюс «Реал» всё-таки был кровожаднее «Манчестера» Фергюсона: в сезон, когда Роналду выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов, лишь киевское «Динамо» пропускало от англичан больше двух мячей. Только в нынешнем сезоне такую боль испытали «Легия», «Наполи» и «Бавария».

Когда забивал

51 гол из 101 Криштиану забил на групповом этапе, но это объяснимо – чем сильнее соперники, тем сложнее забивать, а в группе порой попадаются команды вроде заранее обречённого «Мальмё». А четвертьфиналы стали любимой стадией Криштиану Роналду в нынешнем и прошедшем плей-офф Лиги чемпионов. Сценарий один: «Реал» принимает дома немецкую команду, испытывает серьёзные трудности, Криштиану забивает ей три и становится героем. Один гол – в квалификации, за «Юнайтед» венгерскому «Дебрецену», идёт особняком.

Кроме того, Роналду – один из пяти игроков во всём мире, дважды забивавших в финалах Лиги чемпионов. Великолепная пятёрка: Роналду, Рауль, Месси, Это’О и… Серхио Рамос. В обоих финалах, где забивал Криштиану, его команды побеждали за пределами 90 минут.

С каким итогом забивал

Если Криштиану забивает в Лиге чемпионов, его команда выигрывает в 83,6% случаев. Если сократить статистику, получится ещё более впечатляющая картина: лишь дважды голы Роналду в важных матчах плей-офф ничего не решали. Было это в 2013-м в Дортмунде (1:4) и в 2015-м в Турине (1:2). Ещё Роналду делал дубль в проигранном матче «Шальке» (3:4 дома), но к тому времени Мадрид уже обеспечил себе гандикап в два мяча, один из которых забил сам Криштиану – оттого и играл расслабленно.