Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Криштиану Роналду, «Реал» Мадрид
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Все голы Криштиану Роналду в Лиге чемпионов: как, кому, когда

Анатомия всех голов Криштиану Роналду в Лиге чемпионов – как, кому, чем и когда он настрелял сотню мячей.
19 апреля 2017, среда. 15:15. Футбол

Как забивал

Не удивляйтесь, что среди голов Криштиану десяток удачно исполненных штрафных. Это сейчас Роналду подходит к мячу слишком часто и регулярно попадает в стенку – раньше у Криштиану не было ни 40 подряд штрафных без голов (серия в сборной Португалии), ни проблем с перекидыванием стенки. Дважды Роналду забивал со стандарта родной команде, «Спортингу», по разу за «МЮ» и «Реал» – и оба раза отмечал голы с противоречивыми чувствами.

Статистика частей тела, которыми забивал Криштиану, тоже довольно традиционная: здесь нет ничего необычного вроде руки Марадоны или паха Радослава Ковача, а голы с правой ноги сильно преобладают над голами с левой.

Кому забивал

Раньше среди любимых соперников Криштиану были традиционные еврокубковые середняки – вечно неготовый к большим матчам «Галатасарай», получавший от «Реала» домашние 1:6, молодой-зелёный «Аякс», слабый для плей-офф ЛЧ «Шальке» без тренера… А, и ещё «Мальмё», заставлявший Александра Шмурнова выдавать убойную тираду о Роналду, который радуется голам маленьким командам при счёте 5:0.

Теперь Роналду советует оставить разговоры о голах только слабым командам для шестиклассников – в минувшем четвертьфинале с «Баварией» Криштиану забил пять голов Мадрида из шести. И все пять – жизненно важные: перевернувший ход пары, давший «Реалу» преимущество перед ответной игрой, обеспечивший «подушку безопасности» при 0:1, решающий гол в овертайме и победный, снимающий все вопросы.

Где забивал

Криштиану не принципиально, где забивать – дома или в гостях: мячи при своих и чужих болельщиках распределены равномерно, ещё два пришлись на финалы в Москве и Лиссабоне. Среди выездных стадионов любимые – «Тюрк Телеком Арена» в Стамбуле и «Амстердам Арена» в Амстердаме: и там, и там Роналду делал хет-трик, а в общей сложности забил 5 мячей.

За кого забивал

Несколько лет назад голландец Рене Мёленстен, успевший быстро разочароваться в российском футболе, рассказывал, как лепил из Криштиану Роналду мастера. Мёленстен говорил португальцу, который тогда делал себе звёздный статус в «Манчестер Юнайтед», что пора избавляться от футбольного эгоизма. Что важно не забивать красиво, с 10 финтами и дикой траекторией, а просто забивать – хоть с метра в пустые ворота. К тому же в Лиге чемпионов Криштиану забил за «МЮ» только на четвёртый сезон – «Роме» в матче, выигранном 7:1.

Спустя год Криштиану уже стал похож на невероятно продуктивного снайпера, но настоящим нападающим, забивающим спокойно и из удобных точек, он стал уже в Мадриде. Жозе Моуринью давал Роналду свободу, Карло Анчелотти – временами использовал португальца чистым форвардом на одной линии с Бензема. Плюс «Реал» всё-таки был кровожаднее «Манчестера» Фергюсона: в сезон, когда Роналду выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов, лишь киевское «Динамо» пропускало от англичан больше двух мячей. Только в нынешнем сезоне такую боль испытали «Легия», «Наполи» и «Бавария».

Когда забивал

51 гол из 101 Криштиану забил на групповом этапе, но это объяснимо – чем сильнее соперники, тем сложнее забивать, а в группе порой попадаются команды вроде заранее обречённого «Мальмё». А четвертьфиналы стали любимой стадией Криштиану Роналду в нынешнем и прошедшем плей-офф Лиги чемпионов. Сценарий один: «Реал» принимает дома немецкую команду, испытывает серьёзные трудности, Криштиану забивает ей три и становится героем. Один гол – в квалификации, за «Юнайтед» венгерскому «Дебрецену», идёт особняком.

Кроме того, Роналду – один из пяти игроков во всём мире, дважды забивавших в финалах Лиги чемпионов. Великолепная пятёрка: Роналду, Рауль, Месси, Это’О и… Серхио Рамос. В обоих финалах, где забивал Криштиану, его команды побеждали за пределами 90 минут.

С каким итогом забивал

Если Криштиану забивает в Лиге чемпионов, его команда выигрывает в 83,6% случаев. Если сократить статистику, получится ещё более впечатляющая картина: лишь дважды голы Роналду в важных матчах плей-офф ничего не решали. Было это в 2013-м в Дортмунде (1:4) и в 2015-м в Турине (1:2). Ещё Роналду делал дубль в проигранном матче «Шальке» (3:4 дома), но к тому времени Мадрид уже обеспечил себе гандикап в два мяча, один из которых забил сам Криштиану – оттого и играл расслабленно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
Новости. Футбол
19 апреля 2017, среда
16:35 Коммерческий директор ФИФА: КК-2017 станет лучшим за всю историю турнира
16:32 Мутко: надеюсь, болельщики познают гостеприимство России во время КК-2017
16:24 Геркус: могу только восхититься поступком Ари и Фарфана, очень гордимся ими
16:13 Комитет РФС ещё не разрешил Абаеву переход в «Краснодар» вне заявочного периода
15:56 «Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Дзюбу
15:48 Зачинщики драки в игре молодёжек «Амкара» и «Уфы» дисквалифицированы на 3 матча
15:45 «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за пиротехнику на 400 тыс. рублей
15:44 КДК оштрафовал Рахимова на 30 тыс. рублей и Шалимова на 10 тыс. рублей
15:34 Жителям Саранска предлагают сдавать квартиры болельщикам во время ЧМ-2018
15:29 «Бавария» подала жалобу на действия полиции против мюнхенских болельщиков
15:28 Источник: сообщения СМИ о решении Смолова перейти в «Фенербахче» недостоверны
15:09 Симонян: надеемся, «Спартак» приурочит к 95-летию клуба чемпионство в РФПЛ
15:06 «Оренбург» снизил цены на билеты на игру с «Зенитом» и ожидает полный стадион
15:02 Фаната «Бешикташа» осудили на 2 месяца за избиение сотрудника стадиона
14:39 К. Шмейхель: «Лестер» может гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов
14:22 Е. Титов прошёл недельную стажировку в «Тосно»
14:17 Сын Трампа является поклонником лондонского «Арсенала»
14:15 Итальянские легионеры «Крыльев Советов» исполнили песню «Лашатеми кантаре»
13:59 Йерро – кандидат на пост главного тренера «Лас-Пальмаса»
13:54 Хуммельс: игроки «Баварии» разочарованы, но испытывают и гордость за свою игру
13:49 24 апреля выйдет документальный фильм о тяжелобольном Риксене
13:47 Ари: дико испугался, увидев ДТП, машина была полностью разбита
13:29 Кандидат на работу с «Боруссией» Д Соуза посетит матч ЛЧ в Монако
13:27 Неймар считает Гризманна, Дибалу и Жезуса лучшими форвардами нового поколения
13:23 Стартовал последний этап продаж билетов на Кубок конфедераций — 2017
13:23 На реконструкцию пензенского стадиона к ЧМ-2018 выделено почти 100 млн рублей
13:13 Мюллер: поражение «Баварии»? Очень нелегко играть десятерым против четырнадцати
13:03 Сенатор США: ФИФА должна лишить Россию права проводить ЧМ-2018
13:00 Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП
12:59 Главный тренер «Лацио» С. Индзаги может сменить Билича в «Вест Хэме»
12:50 Кроос поблагодарил фанатов «Баварии», восторженно встретивших гол его сына
12:46 Нойер скорее всего не поможет сборной Германии в розыгрыше Кубка конфедераций
12:31 Агент Луческу летом 2016 года предлагал «Спартаку» румынского тренера Болони
12:22 Старков в третий раз возглавил сборную Латвии
12:17 «Чемпионат» сыграл в мини-турнире в поддержку детей с синдромом Дауна
12:14 Роналду: пока рано говорить о 12-й победе «Реала» в Лиге чемпионов
12:11 «Ливерпуль» готов заплатить за Харта £ 20 млн
12:06 Роналдиньо: я сыграл важную роль в становлении Месси
11:57 Терри написал прощальное письмо, поблагодарив владельца «Челси» Абрамовича
11:46 «Анжи» действительно проявляет интерес к Бубнову, но предложение пока не сделал
11:43 Энрике: тактика не имеет значения, всё зависит от состояния футболистов
11:29 Марио Гомес: ван Гал не только критиковал игроков «Баварии», но и хвалил
11:24 Бывший нападающий ЦСКА Муса женится во второй раз
11:11 Левандовски: судья сделал много ошибок, «Реал» невозможно обыграть вдесятером
11:07 Хавбек «Спартака» Промес может заменить Алексиса в «Арсенале»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выйдет в полуфинал ЛЧ - "Реал" или "Бавария"?
"Реал"
1626 (65%)
"Бавария"
890 (35%)
Проголосовало: 2516
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+