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Бернарду Силва
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Бернарду – сила. Футболист, способный дожать «Боруссию»

После перехода «Монако» на новую схему преобразились не только фулбеки, но и Бернарду Силва. Объясняем как.
19 апреля 2017, среда. 16:54. Футбол

Считаешь, что Бернарду Силва выведет «Монако» в полуфинал? Приобрети его для своей команды!

В матче против «Ренна» Леонарду Жардим впервые опробовал схему 4-2-2-2. Через тур в ней опробовал себя Бернарду Силва. Это была уже третья смена позиции за шесть туров Лиги 1, португалец успел поиграть левого вингера и «десятку» в схеме 4-2-3-1. Главной проблемой были частые потери и передерживание мяча. После перехода на новую схему один недостаток был исправлен, а второй стал частью тактики.

Справка «Чемпионата»

Бернарду Моота Веейга де Карваалью-и-Сиилва
22 года
Позиция: атакующий полузащитник, правый полузащитник.
За сборную Португалии дебютировал в 20 лет в матче с Кабо-Верде.
Всего за сборную: 11 матчей, 1 гол.
Чемпион Португалии в сезоне-2013/14, обладатель кубка Португалии и кубка португальской лиги в сезоне-2013/14 в составе «Бенфики», серебряный призёр Евро U21 2015 года.
В «Монако» с 2014 года.

Бернарду стал играть любимую роль, роль плеймейкера. А впереди появилось заветное пространство. Юношеский тренер португальца Хелена Кошта говорил о манере футболиста: «Его стиль игры необычен. Я вижу Бернарду чистой «десяткой», а не фланговым игроком. В отличие от Роналду, он более сдержанный и спокойный игрок (в плане скорости. – Прим. ред.). Он склонен оставаться на месте». Более символично стиль игры Бернарду описал Жорже Мендеш: «С его физическими данными его типаж подходит «Барсе». Но пока что у него нет полного контроля над игрой команды и внушительной статистики».

Силва получил своё. Одна из особенностей 4-2-2-2 заключается в том, что в зоне между защитой и опорной зоной соперника образуется свободное пространство. Защитники сдерживают дуэт форвардов, опорники – игроков центра поля. Тома Лемар обычно располагается глубже Силвы, так что всё пространство между линиями достаётся португальцу. Выглядит это вот так:

О роли таких игроков в вертикальном футболе рассказывал Жозе Моуринью. По его словам, для продуктивной игры скоростных футболистов один из инсайдов должен уметь придерживать мяч между линиями и обладать качественным пасом. Тогда у команды появляется нужный баланс. Этими словами Жозе описывал Хуана Мату, в «Монако» же идентичную роль исполняет Силва. Недавно это подметил опорник Фабиньо: «Бернарду многое меняет в нашей позиционной игре, он умеет выбирать правильную позицию для принятия мяча».

Оттуда есть возможности: отдать на фланг, обострить на нападающих, разыграть комбинацию с Лемаром. И помимо мелких передач Бернарду практикует диагональные переводы на противоположный фланг. Такую тактику Леонарду Жардим поставил своей команде в текущем сезоне. Один из них был организован в первом матче против «Боруссии» (можно бесконечно говорить об офсайде, нас интересует позиционная атака).

Бернарду развивает контратаку по правому флангу, Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао смещаются туда же. За ними уходят и защитники «Боруссии». Добежав до атакующей трети поля, португалец замедляется и ждёт, пока Лемар опередит его и встанет в линию с нападающими. Отдаёт диагональный пас на ход французу, где тот оказывается совершенно один.

Защитники переключаются на Лемара, перекрывают варианты передачи. Форварды не сбавляют скорости и устремляются в свободное пространство за спинами «шмелей». Лемар отдает диагональ верхом, Мбаппе переправляет мяч в сетку ворот.

Португалец чаще других игроков держит мяч в глубине. Об этом говорит статистика: в текущем сезоне Лиги 1 он совершает в среднем 1,9 обводки за игру, в Лиге чемпионов – 3. Лучший показатель в команде при игре преимущественно в центре поля, где обычно оперативные передачи требуются больше. Разница в показателях дриблинга говорит о том, что футболист чаще берёт игру на себя при движении без мяча. А по количеству пасов в среднем за игру у Силвы лишь 13-й результат в команде (31,4 передачи).

О способности искать позиции говорят и забитые мячи Бернарду. Большинство голов было забито после принятия мяча из свободной зоны. Здесь схема опять играет на португальца: защита соперника сдерживает дуэт нападающих, опорники поднимаются выше из-за численного преимущества «монегасков» в центре (к опорникам смещается Тома Лемар). Так Бернарду сравнял счёт в матче с «ПСЖ», так был забит один из мячей «Марселю».

Ну и игра на подборе. Футболист воспользовался им 53 раза. Почти по два в среднем за игру. Миф, что португалец не обороняется. В текущем сезоне на его счету 24 отбора, 19 перехватов, 23 выноса. Как приверженец философии Моуриньо, Жардим требует отработки в защите от каждого игрока.

И философия наставника работает на португальскую звезду. Бернарду растёт, обретает стабильность. При одном из разговоров о трансферных слухах Мендеш подчеркнул: «Возможно, Силва – лучший игрок Лиги 1 прямо сейчас. Он стал очень важной фигурой в команде».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Монако Бернарду Силва
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