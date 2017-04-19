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175 лет назад 2016
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Илья Геркус
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Геркус: будем пытаться сохранить Миранчука

Президент «Локомотива» Илья Геркус – о весенних успехах команды, желании сохранить Миранчука и положительной динамике посещаемости.
19 апреля 2017, среда. 18:30. Футбол

19 апреля состоялась жеребьёвка VII чемпионата мира среди артистов. Одним из организаторов благотворительного фестиваля является футбольный клуб «Локомотив». После мероприятия президент «Локо» Илья Геркус ответил на вопросы журналистов.

– Вы довольны выступлением «Локомотива» в последний месяц? Команда резко поднялась в турнирной таблице.

– Что значит «резко»? Возможно, так только для вас. Команда долго шла к этому результату, так что не стоит говорить, что это произошло внезапно. Сейчас мы постепенно набираем обороты. Это результат планомерной работы, которую клуб ведёт с начала сезона.

– В Кубке России команда добралась до финала…

– Мы всегда говорили, что хотим достойно выступать в обоих турнирах.

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– Есть и критика. «Локомотив» упрекают в том, что команда слабо действует в атаке.

– При желании каждой команде можно предъявить претензии по качеству футбола. Конечно, мы себя критикуем. Даже больше, чем специалисты. Но результаты уже есть. Мы уже много забиваем. Если прошлым летом-осенью тяжело вскрывали оборонительные ряды соперника, то сейчас ситуация изменилась.

– Когда ждать на поле Дмитрия Лоськова?

– Скоро. До конца этого сезона.

Дмитрий Лоськов

Дмитрий Лоськов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– На прошлой неделе анонсировали, что на стадионе поменяют кресла. Что-то ещё планируется?

– У нас в планах ряд работ. Вместо двух устаревших табло появятся четыре новых, будут реконструированы ложи.

– Успеете закончить работы до Суперкубка, если он пройдёт на «Локомотиве»?

– Хороший вопрос. Пока не знаю. Мы планировали успеть до начала чемпионата.

Когда ждать на поле Дмитрия Лоськова? Скоро. До конца этого сезона.

– Есть ли мысли выкупить Соломона Кверквелию?

– Есть.

– Переговоры ведутся?

– Не хотел бы конкретизировать. Любой ответ может повлиять на условия сделки.

– Есть ли какая-то информация по контракту Ари?

– Тоже пока без комментариев. Ари хорошо играет, мы очень им довольны. Надеемся, что он продолжит в том же духе.

– Видно, что зимняя эпопея никак не сказалась на Миранчуке. Алексей заиграл, пытается что-то доказать.

– Очень хорошо, что он хочет что-то доказать. Миранчук должен это делать независимо от того, есть ли вокруг него эпопея или нет. Алексей — молодой и талантливый футболист, которому необходимо прибавлять. И это никак не должно быть связано с переходом. Прекрасно, что на нём это никак не сказалось. Мы поддерживали и будем его поддерживать.

Пока не время для комментариев на тему контрактов. Мы эти дела оставляем на конец сезона. То же самое касается и Юрия Павловича.

– Будете пытаться сохранить его в команде?

– Безусловно.

– Вернётся ли Абаев в «Локомотив»?

– У него летом заканчивается контракт. Здесь речь идёт о том, будет ли у него новый или нет.

– Есть ли какая-то конкретика по Майкону и Михалику?

– Нет. Вообще ни по одному футболисту нет никакой конкретики. Потому что сейчас у команды напряжённый график, и пока не время для комментариев на тему контрактов. Мы эти дела оставляем на конец сезона. То же самое касается и Юрия Павловича. Так что говорить о чём-то преждевременно.

– Будет ли назначен кто-то на пост руководителя по работе с болельщиками — вместо Алексея Ерунова?

– У нас есть два человека, которые работают с болельщиками – Михаил Теплов и Иван Кузнецов. Два замечательных, ответственных сотрудника. Они сейчас проделывают большую работу по организации поездки в Сочи, буквально ночуют на работе.

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– Довольны ли увеличением посещаемости, пусть и небольшим?

– Мы стараемся привлекать людей на стадион всеми способами. Открываемся на три часа раньше для различных активностей. Мы видим положительную динамику. Возможно, она не такая огромная, но мы рады каждому болельщику, который приходит в Черкизово.

– Ари и Фарфан, возвращаясь из Тулы, спасли людей, пострадавших в ДТП. Как вы узнали об этом?

– Из прессы. Мы общались с футболистами спустя некоторое время после матча, но они даже не упомянули о происшествии. Клуб очень гордится тем, что у нас такие отзывчивые и мужественные ребята, которые не смогли пройти мимо. Это характеризует их как замечательных людей. Я могу только восхититься.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус
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