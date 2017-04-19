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175 лет назад 2016
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Луис Энрике
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Ставка на неизвестное. Как идиотские трансферы тащат «Барсу» на дно

Оцениваем три трансферные кампании при Луисе Энрике, во время которых было совершено 2,5 удачной сделки.
19 апреля 2017, среда. 19:30. Футбол

Сезон-2014/15

Пришли: Луис Суарес (81,7 млн евро), Жереми Матьё (20 млн евро), Томас Вермален (19 млн евро), Иван Ракитич (18 млн евро), Марк-Андре тер Штеген (12 млн евро), Клаудио Браво (12 млн евро), Дуглас (4 млн евро).

Потрачено: 166,7 млн евро

Ушли: Алексис Санчес (42,5 млн евро), Сеск Фабрегас (33 млн евро), Кристиан Тельо (3 млн евро), Боян Кркич (1,8 млн евро), Хонатан Дос Сантос (1,5 млн евро), Кейриссон, Исаак Куэнка.

Заработано: 81 млн евро

С приходом Луиса Энрике в «Барселоне» настала пора перемен. Новому тренеру досталось тяжёлое наследство – после эпохи Гвардиолы и сезона с Вилановой, старавшегося сохранить систему Пепа, был невнятный год под руководством Тата Мартино. Энрике предстояло определить вектор развития новой команды и внести существенные изменения в игру. В итоге лето 2014 стало одним из самых ярких в трансферной истории «Барсы». Энрике решил не сюсюкаться с Санчесом и Фабрегасом, так и не ставшими полноценными игроками основы, и без лишних препятствий отпустил обоих в Англию.

Самым громким и спорным стал переход Луиса Суареса, которому перед дебютом предстояло несколько месяцев отбыть дисквалификацию за очередную вампирскую акцию. Однако уже в конце сезона стало ясно, что покупка уругвайца – стопроцентное попадание в цель. Как и трансфер за относительно небольшую сумму Ивана Ракитича, который помог команде перестроиться на более прямолинейный футбол.

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Также относительно удачно был решён вратарский вопрос – вместо умчавшегося за приключениями Виктора Вальдеса были выписаны опытный Браво и перспективный тер Штеген. Но об этом чуть попозже. А вот с трансферами игроков обороны всё вышло уж совсем неоднозначно. 39 млн евро за пару уже достаточно возрастных защитников, которых вряд ли можно отнести к категории топ, – это по крайней мере странно. До сих пор, когда на поле появляется Жереми Матьё, у болельщиков «Барсы» ёкает сердце – редкий матч обходится без ляпа француза. Особенно на высоком уровне. Но даже блёклая и невнятная игра Жереми меркнет перед выступлениями на «Камп Ноу» Томаса Вермалена. 21 игра за два сезона, 7 трофеев в сине-гранатовой футболке, и бельгиец отправился бороться со своими бесконечными болячками в «Рому». В «Барселоне» тем временем связка Пике-Маскерано оставалась безальтернативной.

Ну а о Дугласе сочинён уже не один десяток анекдотов. Как этот парень вообще оказался в Европе – загадка, не имеющая логичного ответа.

Сезон-2015/16

Пришли: Арда Туран (34 млн евро), Алейш Видаль (17 млн евро)

Потрачено: 51 млн евро

Ушли: Педро (27 млн евро), Деулофеу (6 млн евро), Денис Суарес (4 млн евро), Мартин Монтойя (1,3 млн евро), Хави, Ибрагим Афеллай

Заработано: 38,3 млн евро

Здесь всё ещё более печально. Туран и Видаль пожертвовали шестью месяцами карьеры, чтобы оказаться в «Барселоне». За обоих были заплачены солидные деньги, и отдачи ждали соответствующей. Однако в течение двух сезонов Арда и Алейш так и не зарекомендовали себя как игроки основного состава. Видаль начисто проиграл конкуренцию ветерану Дани Алвесу, затем потенциальному полузащитнику Серхи Роберто и надолго обосновался на скамейке запасных. А Туран никак не мог найти место на поле – Месси, Суарес и Неймар уже вовсю блистали в линии атаки, а в полузащите умения турка приходились ко двору редко. Зачем нужно было тратиться именно на этих исполнителей, когда в «Арсенале» начинал блистать воспитанник «Ла Масии» Эктор Бельерин, а в «Ливерпуле» не скрывал своего желания перейти в «Барселону» Коутиньо, – непонятно.

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Кроме того, «Барса» рассталась с рядом воспитанников, в очередной раз показав, что теперь ставка на выходцев из академии будет делаться намного реже. Педро вслед за Фабрегасом отправился в «Челси», Монтойя – в «Интер», Денис Суарес – в «Вильярреал», чтобы вскоре вернуться обратно, Деулофеу – в «Эвертон», чтобы через полтора года вновь попасть под прицел «Барселоны». Усилили ли качественно команду новые исполнители? Вряд ли.

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Сезон-2016/17

Пришли: Андре Гомеш (35 млн евро), Пако Алькасер (30 млн евро), Самуэль Юмтити (25 млн евро), Люка Динь (16,5 млн евро), Яспер Силессен (13 млн евро), Денис Суарес (3,25 млн евро).

Заработано: 122,75 млн евро

Ушли: Клаудио Браво (18 млн евро), Марк Бартра (8 млн евро), Ален Халилович (5 млн евро), Адриано (600 тыс евро), Дани Алвес, Мунир.

Заработано: 31,6 млн евро

Последние две трансферные кампании «Барселоны» тоже очень близки к провальным. Энрике решил сделать ставку на тер Штегена и отпустил Браво в «Манчестер Сити», где тот из одного из самых надёжных голкиперов Европы превратился в посмешище (не будем развивать эту мысль, это из другой оперы), а вместо него был взят уже не молодой и довольно средний голкипер Яспер Силессен. Да, не имея серьёзного конкурента за место в основе, тер Штеген выдал качественный скачок. Но что будет, если вдруг немец получит травму? Силессен – вратарь уровня «Барселоны»? Вряд ли так считают даже самые преданные болельщики «Аякса».

Когда на поле появляется Жереми Матьё, у болельщиков «Барсы» всякий раз ёкает сердце.

На 65 млн евро обогатилась «Валенсия» этим летом. «Барса» получила взамен двух лавочников, игра которых пока вызывает лишь недоумённую ухмылку у соперников, а у сине-гранатовых кулес – истерический смех. Ни Гомеш, ни Алькасер и близко не показывают того уровня, который соответствует «Барселоне». И вряд ли вообще на это способны. Почему вместо того, чтобы наигрывать в полузащите талантливого Роберто, было решено заплатить 35 млн евро за полузащитника, проведшего один неплохой (не выдающийся, а именно неплохой) сезон в Ла Лиге и ещё 30 за форварда, который ничем не лучше своего воспитанника Мунира? Зачем был выписан из «ПСЖ» греющий лавку за спиной Курзава и Орье Люка Динь? Об этом знают только где-то в каталонских офисах вблизи «Камп Ноу».

И ещё немного о воспитанниках. Возвращение Дениса Суареса – одно из решений, которое можно одобрить. Хоть Денис и не является полноценным выходцем из «Ла Масии», он знаком с местной системой игры и через несколько лет может вырасти в игрока основы. Также пока очень неплохо выступает Самуэль Юмтити. Однако и Марк Бартра, которому предпочли француза, в этом сезоне доказывает, что может стать защитником топ-уровня. Традиция делать ставку на своих даже в «Барселоне», кажется, осталась в прошлом.

Итог

Ещё в прошлом веке Йохан Круиф заложил лекала, по которым «Барселона» работала на протяжении многих лет. Мальчишки из «Ла Масии» играли по той же схеме, что и футболисты первой команды. Самые талантливые из них пробивались наверх и без проблем адаптировались к профессиональному футболу. Все передвижения и правильное игровое мышление были им заложены ещё в детстве. Новички лишь дополняли команду и закрывали позиции, на которых пока не появился достойный пареньиз академии. Теперь всё по-другому.

Ни Гомеш, ни Алькасер и близко не показывают того уровня, который соответствует «Барселоне», и вряд ли вообще на это способны.

Сейчас «Барселона» — полноценная бизнес-машина. Такая же, как и большинство других, зарабатывающих миллионы на футбольном рынке. Как и в любом бизнесе, здесь случаются промашки. Новички частенько не приживаются в новых клубах, такое бывает. Но в «Барселоне» в последнее время подобное случается всё чаще и чаще. И всё это заставляет говорить об этой проблеме уже как о систематической. Конечно, это не единственная проблема современной «Барселоны». Но действительно одна из самых существенных, прямым образом влияющая на результат.

Многие болельщики и эксперты уже давно говорят, что этой «Барсе» не нужен тактический гений у руля. С таким подбором исполнителей важно лишь создать благоприятную атмосферу в коллективе и поддерживать уровень конкуренции за счёт качественных трансферов (примерно этим сейчас успешно занимается Зидан в «Реале»). «Барселона», выбрав похожий путь, раз за разом наступает на одни и те же грабли. Попробуйте посчитать: скольких игроков сине-гранатовые за последние три сезона взяли под основу? Луиса Суареса и Ивана Ракитича. Всё. Остальные брались или «на вырост» или как игроки подмены, которым нужно было доказывать своё право постоянно появляться в стартовом составе. Можно ли за счёт подобных трансферов поднять общий уровень команды? Едва ли. Оттого даже все эти разговоры о «чёрных списках Месси» уже не кажутся такими абсурдными.

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Так после нескольких откровенно слабых трансферных кампаний «Барселона» оказалась в тупике. В команде есть ряд гениальных исполнителей (за многих как раз были заплачены солидные суммы, которые себя оправдали) и набор откровенно средних игроков, которые откровенно не тянут уровень клуба, желающего быть в тройке лучших в мире. Гении «Барсы» способны перевернуть предстоящую игру с «Ювентусом» и сотворить ещё одно чудо. Но вряд ли это сделают люди, отобранные в последние годы селекционной службой клуба.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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