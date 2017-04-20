Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Барселона» – «Ювентус» – 0:0
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Лига железных. Что «Ювентус» доказал в нынешней Лиге чемпионов

Ещё один урок психологии от «Ювентуса».
20 апреля 2017, четверг. 00:05. Футбол
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2017, среда. 21:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

Дани Алвес и Неймар – хорошие друзья. Когда Неймар переезжал в Каталонию, Алвес помогал ему освоиться, привыкнуть к «Барселоне» и её ожиданиям, но в ответной игре с «Ювентусом» друг Алвес жёстко встречал друга Неймара почти каждый раз. Наверное, ключевой момент случился в середине первого тайма – Дани Алвес сначала вытеснил Неймара со своей трети поля чуть дальше от ворот, потом кольнул по ноге раз, второй. Традиционный тактический фол, как по учебнику итальянской школы. Даже будучи самым уязвимым звеном в обороне «Юве», Алвес устроил сине-гранатовой атаке ограбление по-итальянски: разбивал попытки «Барселоны» взломать защиту спокойно и цинично.

Хорошо, 0:3 по сумме двух матчей – отчасти случайность. «Барселона» всеми силами доказывала, что сказанные за последнюю неделю слова о втором подряд камбэке – не пустой трёп, временами находила свободные зоны в защите бьянконери, даже создала пару острых моментов. Порой «Барса» запирала «Ювентус» на своей трети поля. Порой блистал Неймар, чья визитная карточка не изменится уже никогда – прекрасный футболист с гнусным характером, который сочится наружу, когда что-то идёт не так.

Но за вычетом пары острых ситуаций, «Ювентус» контролировал вообще всё.

Я много пишу о футбольной тактике, да и бьянконери дают повод хвалить себя за тактическую подготовку – так сильно перестраиваться с четвёрки защитников на пятёрку и обратно не умеет больше никто в мире. Однако в успехе «Ювентуса» ментальные качества так же важны, как тактические. Получился стартовый прессинг – успокоиться. «Барселона» начинает освобождать зоны – поддавить, набрать скорость и создать несколько опаснейших контратак, в которых «Юве» мог окончательно снять вопросы. Поджали к своей штрафной – надо расставиться, разобрать игроков, не бросаться. «Ювентус» был уверенным в себе и спокойным, символом «Барселоны» была свирепость и одновременно её бессмысленность.

Между тройкой и четвёркой. Как меняется «Ювентус»
Разбираемся, как Массимилиано Аллегри обхитрил Италию и готовится всех обхитрить в Лиге чемпионов.

«Барселона» размозжила «ПСЖ» именно ментально – если вы полистаете xG-выкладки матча, пересмотрите опасные моменты, поймёте, что 6:1 родились из невероятной комбинации случайностей (да, судейские ошибки тоже в них записались). Главных ошибок было две: отказаться от прессинга с первых секунд и прижаться к своим воротам минуты с 80-й. Обе – ментальные: у Парижа банально не хватило характера, чтобы играть против «Барселоны» так, как при счёте 0:3. Характер «Ювентуса», кажется, пошатнуть теперь не способно ничто. Он срывал атаки «Барселоны» и высоко, и низко, как в каждой конкретной ситуации требовала тактическая подготовка к матчу, но делал это нарочито спокойно. Не тратил время на диалог с судьёй Бьорном Кюйперсом, который блестяще отработал матч, не распылялся на выяснения отношений, не убивал себя в гневе после нереализованного момента. Не забили – не важно, главное – потом закрыть свою зону.

И если уж вы записываете в фавориты Лиги чемпионов «Ювентус» (а теперь-то можно, после 3:0 и 0:0 с мощнейшей атакующей тройкой мира), то помните, что символ бьянконери – это не Пауло Дибала, очередной придуманный безголовыми журналистами «новый Месси», максимально приближенный к оригиналу, но ещё юный и смотрящий на Лео снизу вверх. Не Миралем Пьянич, благодаря тренеру взваливший на себя функции Андреа Пирло и выполняющий передачи-конфетки так же блестяще. «Ювентус» – команда ремесленников, а не кудесников.

Вечно Пьянич. Как «Ювентус» нашёл нового Пирло
Боснийская жемчужина, которая по интеллекту подошла бы «Барселоне». Но которая сегодня её остановит.

Настоящий символ «Ювентуса» – Джанлуиджи Буффон, вратарь с нордическим характером, который 14 лет назад курил после финала с мыслями «Когда я теперь доберусь до такой высоты?» и сделавший Лигу чемпионов главной целью на остаток карьеры. Символ – Марио Манджукич: с подачи Аллегри хорват стал левым полузащитником, при фланговых атаках он вообще дополняет оборону пятым в линию, но Манджукич грызёт газон, будто не учится новой роли на ходу, отрабатывает, выжигает в подкатах и собирает весь «воздух». Символ – Сами Хедира, летавший в подкаты с горячей ненавистью к «Барсе». Леонардо Бонуччи, с подачи своего психолога выходящий на каждый важный матч, пережёвывая чесночные конфетки во рту – против такого противно играть в персоналку. Дани Алвес, поколачивающий ноги Неймару.

Нравится вам это или нет, но все команды, делающие константой симпатичный атакующий футбол, повылетали. Кто из-за судей, кто из-за собственного нежелания строить защиту. Остались настоящие мужики. Теперь Лига чемпионов превращается в битву тестостерона, битву бородачей, опорников-лесорубов и беспощадных защитников с разбитыми головами. Компашка подобралась что надо: самая итальянская по менталитету команда из итальянских, сочетающая мощнейшую защиту с мощнейшими контратаками; Мадрид, у которого на все стрессовые ситуации есть один лишь Серхио Рамос; «Атлетико», чьим олицетворением не первый год является умный бородатый дровосек Габи, взявший 14-й номер Диего Симеоне; «Монако», позволяющий себе сидеть в Дортмунде целый тайм в своей штрафной и создающий при этом два невероятно острых момента.

«Ювентус», «Реал», «Атлетико», «Монако» – это Лига железных.

Куш сорвёт тот, чьё железо крепче.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 61
Теги
ФК Барселона Ювентус Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
20 апреля 2017, четверг
03:40 Суарес: «Барселона» никогда не прекратит сражаться!
03:13 Дани Алвес рассказал, как утешал Неймара после матча «Барселона» — «Ювентус»
03:03 «Милан» назначил Массимо Мирабелли на должность спортивного директора
02:05 Буффон: «Ювентусу» лучше встретиться с «Монако» или «Реалом» в полуфинале ЛЧ
01:46 Суарес и Кьеллини обменялись футболками после матча «Барселона» — «Ювентус»
01:40 Раньери может возглавить «Севилью», если Сампаоли уйдёт в сборную Аргентины
01:37 Жардим: «Монако» ещё ничего не выиграл, но уже сотворил историю
01:23 Серхи Роберто: гол «Барселоны» вселил бы в игроков «Ювентуса» страх
01:19 «Монако» — «Боруссия» Д — 3:1. Видеообзор матча
01:14 «Барселона» — «Ювентус» — 0:0. Видеообзор матча
01:11 Буффон: не ожидал, что «Ювентус» не пропустит от «Барселоны» ни одного гола
01:00 Мбаппе: «Монако» может выйти в финал Лиги чемпионов!
00:49 Васильев: этот «Монако» останется в истории Лиги чемпионов навсегда
00:48 Бакайоко: осознаю, чего добился «Монако», только через несколько дней
00:42 Жермен: полуфинал ЛЧ – это волшебный момент для молодого и амбициозного «Монако»
00:41 Пике: «Ювентус» заслужил выход в полуфинал, по сумме двух матчей они были лучше
00:38 Фалькао: выход «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов — важный успех для Франции
00:35 Гути: если бы видеоповторы уже ввели, «Реал» избежал бы дополнительного времени
00:25 Энрике: снимаю шляпу перед «Ювентусом». У него есть всё, чтобы выиграть ЛЧ
00:24 Аллегри: «Барселона» с нулём голов в двух матчах — это что-то почти неслыханное
00:20 Тухель: дортмундская «Боруссия» была недостаточно хороша
00:16 Фердинанд: Игуаин опасен только в штрафной площади и больше нигде
00:13 Бюрки: первый гол «Монако» на моей совести
00:09 Бонуччи: теперь все захотят избежать «Ювентус» при жеребьёвке полуфиналов ЛЧ
00:05 Ройс: даже при 0:2 интрига в паре «Монако» — «Боруссия» Д продолжала жить
00:02 Дибала: «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов, и теперь явных фаворитов нет
00:00 Пике: никогда не видел, чтобы «Камп Ноу» так реагировал на неудачу «Барселоны»
19 апреля 2017, среда
23:58 «Барселона» впервые не победила в домашнем матче ЛЧ под руководством Энрике
23:56 Неймар не смог сдержать слёз после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов
23:55 Куадрадо: «Ювентус» заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 «Ювентус» — 3-й клуб, не пропустивший от «Барселоны» в двух матчах плей-офф ЛЧ
23:45 «Ювентус» в 7-й раз вышел в полуфинал ЛЧ, установив рекорд для клубов из Италии
23:40 Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
23:40 «Монако» обыграл «Боруссию» Д в ответном матче и вышел в полуфинал ЛЧ
23:36 «Барселона» не смогла забить «Ювентусу» и вылетела из Лиги чемпионов
23:35 «Монако» стал первым клубом, забившим 3 гола в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд
23:26 В «Бешикташе» назвали скандальным решение УЕФА об условной дисквалификации
23:09 «Атлетико» лишился Хуанфрана на три недели из-за травмы
23:00 А. Ерёменко хочет работать с африканскими игроками и отправлять их на просмотры
22:47 Месси был на 3 года старше Мбаппе, когда забивал свой 5-й гол в плей-офф ЛЧ
22:39 Куртуа вернётся к полноценным тренировкам с «Челси» 20 апреля
22:22 Мбаппе – первый, кто забил в дебютном сезоне ЛЧ во всех играх в 1/8 и 1/4 финала
22:20 Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Англии
22:07 Ответный матч против «Монако» стал 100-м для «Боруссии» Д в Лиге чемпионов
21:58 Руни сохраняет шансы принять участие в ответном матче «МЮ» с «Андерлехтом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В каком туре «Спартак» станет чемпионом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+