Лига железных. Что «Ювентус» доказал в нынешней Лиге чемпионов

Дани Алвес и Неймар – хорошие друзья. Когда Неймар переезжал в Каталонию, Алвес помогал ему освоиться, привыкнуть к «Барселоне» и её ожиданиям, но в ответной игре с «Ювентусом» друг Алвес жёстко встречал друга Неймара почти каждый раз. Наверное, ключевой момент случился в середине первого тайма – Дани Алвес сначала вытеснил Неймара со своей трети поля чуть дальше от ворот, потом кольнул по ноге раз, второй. Традиционный тактический фол, как по учебнику итальянской школы. Даже будучи самым уязвимым звеном в обороне «Юве», Алвес устроил сине-гранатовой атаке ограбление по-итальянски: разбивал попытки «Барселоны» взломать защиту спокойно и цинично.

Хорошо, 0:3 по сумме двух матчей – отчасти случайность. «Барселона» всеми силами доказывала, что сказанные за последнюю неделю слова о втором подряд камбэке – не пустой трёп, временами находила свободные зоны в защите бьянконери, даже создала пару острых моментов. Порой «Барса» запирала «Ювентус» на своей трети поля. Порой блистал Неймар, чья визитная карточка не изменится уже никогда – прекрасный футболист с гнусным характером, который сочится наружу, когда что-то идёт не так.

Но за вычетом пары острых ситуаций, «Ювентус» контролировал вообще всё.

Я много пишу о футбольной тактике, да и бьянконери дают повод хвалить себя за тактическую подготовку – так сильно перестраиваться с четвёрки защитников на пятёрку и обратно не умеет больше никто в мире. Однако в успехе «Ювентуса» ментальные качества так же важны, как тактические. Получился стартовый прессинг – успокоиться. «Барселона» начинает освобождать зоны – поддавить, набрать скорость и создать несколько опаснейших контратак, в которых «Юве» мог окончательно снять вопросы. Поджали к своей штрафной – надо расставиться, разобрать игроков, не бросаться. «Ювентус» был уверенным в себе и спокойным, символом «Барселоны» была свирепость и одновременно её бессмысленность.

Между тройкой и четвёркой. Как меняется «Ювентус» Разбираемся, как Массимилиано Аллегри обхитрил Италию и готовится всех обхитрить в Лиге чемпионов.

«Барселона» размозжила «ПСЖ» именно ментально – если вы полистаете xG-выкладки матча, пересмотрите опасные моменты, поймёте, что 6:1 родились из невероятной комбинации случайностей (да, судейские ошибки тоже в них записались). Главных ошибок было две: отказаться от прессинга с первых секунд и прижаться к своим воротам минуты с 80-й. Обе – ментальные: у Парижа банально не хватило характера, чтобы играть против «Барселоны» так, как при счёте 0:3. Характер «Ювентуса», кажется, пошатнуть теперь не способно ничто. Он срывал атаки «Барселоны» и высоко, и низко, как в каждой конкретной ситуации требовала тактическая подготовка к матчу, но делал это нарочито спокойно. Не тратил время на диалог с судьёй Бьорном Кюйперсом, который блестяще отработал матч, не распылялся на выяснения отношений, не убивал себя в гневе после нереализованного момента. Не забили – не важно, главное – потом закрыть свою зону.

И если уж вы записываете в фавориты Лиги чемпионов «Ювентус» (а теперь-то можно, после 3:0 и 0:0 с мощнейшей атакующей тройкой мира), то помните, что символ бьянконери – это не Пауло Дибала, очередной придуманный безголовыми журналистами «новый Месси», максимально приближенный к оригиналу, но ещё юный и смотрящий на Лео снизу вверх. Не Миралем Пьянич, благодаря тренеру взваливший на себя функции Андреа Пирло и выполняющий передачи-конфетки так же блестяще. «Ювентус» – команда ремесленников, а не кудесников.

Вечно Пьянич. Как «Ювентус» нашёл нового Пирло Боснийская жемчужина, которая по интеллекту подошла бы «Барселоне». Но которая сегодня её остановит.

Настоящий символ «Ювентуса» – Джанлуиджи Буффон, вратарь с нордическим характером, который 14 лет назад курил после финала с мыслями «Когда я теперь доберусь до такой высоты?» и сделавший Лигу чемпионов главной целью на остаток карьеры. Символ – Марио Манджукич: с подачи Аллегри хорват стал левым полузащитником, при фланговых атаках он вообще дополняет оборону пятым в линию, но Манджукич грызёт газон, будто не учится новой роли на ходу, отрабатывает, выжигает в подкатах и собирает весь «воздух». Символ – Сами Хедира, летавший в подкаты с горячей ненавистью к «Барсе». Леонардо Бонуччи, с подачи своего психолога выходящий на каждый важный матч, пережёвывая чесночные конфетки во рту – против такого противно играть в персоналку. Дани Алвес, поколачивающий ноги Неймару.

Нравится вам это или нет, но все команды, делающие константой симпатичный атакующий футбол, повылетали. Кто из-за судей, кто из-за собственного нежелания строить защиту. Остались настоящие мужики. Теперь Лига чемпионов превращается в битву тестостерона, битву бородачей, опорников-лесорубов и беспощадных защитников с разбитыми головами. Компашка подобралась что надо: самая итальянская по менталитету команда из итальянских, сочетающая мощнейшую защиту с мощнейшими контратаками; Мадрид, у которого на все стрессовые ситуации есть один лишь Серхио Рамос; «Атлетико», чьим олицетворением не первый год является умный бородатый дровосек Габи, взявший 14-й номер Диего Симеоне; «Монако», позволяющий себе сидеть в Дортмунде целый тайм в своей штрафной и создающий при этом два невероятно острых момента.

«Ювентус», «Реал», «Атлетико», «Монако» – это Лига железных.

Куш сорвёт тот, чьё железо крепче.