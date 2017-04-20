Мы к вам заехали на час. Почему надо спешить болеть за «Монако»

Имена всех этих мальчиков вы окончательно выучите в других клубах, но как команда они искрили именно в «Монако».

Есть примерно два десятка причин считать, что лучшая лига мира сегодня — не чемпионат Англии или какой-то другой футбольный турнир, а баскетбольная НБА. Перечисление всех причин займёт слишком много времени, но на одной после показательных матчей «Монако» и дортмундской «Боруссии» остановиться необходимо.

В НБА очень любят термин «команда-династия». Означает это примерно следующее: менеджмент клуба тратит несколько лет на то, чтобы постепенно разработать философию и концепцию развития, подобрать необходимый тренерский штаб и дополнять его игроками за счёт выгодных обменов, драфтов и внедрафтовых сделок. Самый крутой пример династии — «Сан-Антонио Спёрс», где великий тренер Грегг Попович сошёлся с лучшим менеджментом, который постоянно находит баскетболистов, которые либо не были задрафтованы, либо были выбраны под такими дальними номерами, что их просто стыдно выпускать на площадку. «Шпоры» остаются в баскетбольном топе без передышки с методичностью бэнк-шотов Тима Данкана. Иногда кажется, что этим клубом управляют киборги и киборги за него же играют.

В целом можно сказать, что и в футболе такое возможно — когда отличный тренер и классный менеджер за счёт трансферов собирают команду-мечту. Почему нет? Но одна существенная разница всё же есть.

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Дело в том, что в НБА нет монополии на династийность. Если хочешь построить династию — пожалуйста, всё зависит от тебя, никто не уведёт у тебя твоих лучших игроков. Это приводит к тому, что даже команды, которые находятся на дне, через несколько лет могут взобраться на вершину. Так, например, случилось с «Голден Стэйт Уорриорз». Семь лет назад эта команда одержала 26 побед в 82 матчах, пять лет назад, в год локаута, «воины» получили 23 победы в 66 матчах, но это не было самым важным. Гораздо важнее было другое: это был первый год защитника Клэя Томпсона. За пару лет до этого в команду пришёл Стэф Карри, и с тех пор они стали абсолютными лидерами коллектива-машины (кстати, каждый из них не был задрафтован даже в пятёрке — это к вопросу о тщательности подбора игроков и уровне менеджмента). С приходом на пост главного тренера Стива Керра, который в своё время играл у Поповича в команде, династия оформилась.

Право на династийность в НБА — исключительно добровольное дело. Вопрос только в том, готов ли ты долго ждать и верить в процесс (привет, фанаты «Филы»!). В футболе из-за несовершенной и перекошенной системы наполнения команд финансами и человеческими ресурсами это право элитарно.

И вот теперь — к «Монако». Этот «Монако» восхитителен. Он восхитителен с точки зрения менеджмента — Антонио Кордон собрал в команде чумовых игроков. Он восхитителен с точки зрения тренерской работы — Леонарду Жардим эволюционировал вместе с командой из специалиста, которому важнее, сколько соперники не забьют, чем сколько забьёт «Монако», в предводителя коллектива ядовитых змей пугающей эффективности. Он восхитителен с точки зрения коллектива — в тот момент, когда стало понятно, что у команды получается, молодёжь начала не только издеваться над соперниками, но и соревноваться друг с другом: сегодня я повысил свою стоимость на 500 тысяч евро, сможешь ли ты в следующий раз — на миллион?

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Но вместе с тем этот «Монако» ужасно недолговечен. Уже летом мы вряд ли увидим в команде вундеркинда Киллиана Мбаппе, который откровенно и искренне смеётся после нереализованного момента, потому что игра ему в кайф и он знает, что ещё забьёт. Не останется бешеного левого фланга, на котором Тома Лемар и Бенжамен Менди заставили Томаса Тухеля менять выплёвывающего лёгкие Эрика Дурма ещё в первом тайме. Почти наверняка очередь выстроится за не игравшим сегодня Фабиньо, которого Жардим из крайнего защитника сделал одним из самых совершенных полузащитников Европы. Прихватят на распродаже ещё пару молодых игроков, и останутся Субашич, Фалькао, Глик и, наверное, Моутинью. Никаких шансов на династию у этого «Монако» нет.

Самое забавное заключается в том, что здесь велика роль случайности. Когда Дмитрий Рыболовлев пришёл к власти в Монте-Карло, он решил построить клуб традиционного для европейского суперфутбола олигархического типа: скупить всё, что можно и даже нельзя. Однако затем российскому миллиардеру рассказали о финансовом фейр-плей, а сам он столкнулся с бракоразводным процессом, в ходе которого его бывшая жена старалась отсудить половину состояния. На это время «Монако» стал куда более сдержанным — Елена Рыболовлева в итоге отсудила «всего» 600 млн долларов вместо 4,5 млрд, и российский бизнесмен с зимы 2016 года мог снова сорить футбольными деньгами. Но уже не пришлось, так как заработала система, созданная Кордоном и Жардимом.

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Нет никакой вероятности, что эта система будет изменена. «Монако» не станет держаться за свою супермолодёжь — все эти парни при «выносящих сознание» предложениях отправятся в новые клубы. «Монако» потихоньку подыскивает им замену. Например, ракету Джибриля Сидибе в случае его продажи заменит Альмами Туре. Он уже здорово проявил себя в матче с Дортмундом — в важный момент матча защитник принял на себя мяч, который летел в пустой угол. Нога обхватом с доброе дерево не дрогнула, и мяч вылетел в поле.

Дерзкий, бегущий и беспощадный в своём юношеском максимализме «Монако» стёр с поля сначала находящийся в начале пути при Пепе Гвардиоле «Манчестер Сити», а теперь и стремящийся к более респектабельному подходу, но такой же молодой Дортмунд. Эта команда наслаждается игрой и полностью лишена давления над собой. Все понимают, что у этой династии не было бы лимита, если бы не следующее трансферное окно. Но оно случится уже летом.

Спешите любить «Монако». Этот бойз-бэнд заехал всего на час.