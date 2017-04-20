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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Вечно первый стал вечно вторым. Что не так с Месси

Лионель Месси снова не забил в важном матче, потерялся на поле и не завоевал трофей. Что происходит с инопланетянином?
20 апреля 2017, четверг. 08:30. Футбол
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Конфликтует в клубе и сборной

Главная проблема Лионеля Месси сейчас — в психологии. Его выдающийся талант, невероятный контроль мяча или умопомрачительные удары по воротам никуда не могли исчезнуть. Зато капля за каплей исчезает уверенность в себе.

В последнее время Месси попадает на обложки испанских и латиноамериканских медиа даже чаще, чем когда своими голами приносил «Барсе» трофеи. Аргентинец раз за разом оказывается героем скандалов. Сначала, якобы, уклоняется от налогов, затем обзывает судью и получает дисквалификацию в сборной Аргентины,  а совсем недавно выснилось, что корректирует трансферные списки каталонских менеджеров.

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Есть ощущение, что уже и сам Месси не понимает, где тут правда, а где — погоня жёлтых газет за сенсацией на имени главного футболиста планеты. Разные источники сообщают: то аргентинец едет в ФИФА, чтобы раскаяться в содеянном оскорблении и уменьшить срок своей дисквалификации, то не настроен ехать и извиняться, а то и вовсе недоволен игрой «Барселоны» и втихаря обсуждает это с Луисом Суаресом.

Что происходит у Месси на самом деле, мы, возможно, узнаем только из его биографии лет через 30, а может, не узнаем никогда. Но факт в том, что подобного давления нападающий «Барсы» не испытывал никогда за всю карьеру в Каталонии.

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Незаметен в важных матчах

В начале апреля Лионель Месси лидировал в борьбе за звание лучшего бомбардира Европы. Но пусть этот факт не вводит вас в заблуждение.

Да, Месси продолжает забивать в Примере, укладывая дуплеты в ворота «Леганеса», «Осасуны» и «Валенсии». Но это не тот уровень, которого все ждут от Лионеля. Аргентинец приучил нас к тому, что стабильно силён в важных для «Барсы» матчах, в отличие, например, от Озила или, по мнению многих, главного футбольного антагониста Месси — Роналду.

Месси не забил в «класико», потерялся в матче первого круга с «Атлетико», был на вторых ролях в суперигре с «ПСЖ» и, как и вся остальная команда, ничего не сделал с обороной «Ювентуса». То есть провалил все важнейшие матчи сезона. Посмотрим, изменится ли что-то в воскресенье, когда «Барсе» предстоит сыграть с «Реалом» без своего нового лидера.

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Отдал лидерство Неймару

Именно Неймар и стал новым фронтменом этой «Барселоны», когда Месси им быть перестал. Самый яркий пример — тот самый матч с «ПСЖ», 6:1 на «Камп Ноу». Бразилец исполнял важный штрафной, он подошёл к «точке» и забил пятый гол, он же сделал решающую голевую передачу на Серхи Роберто.

В этом сезоне Месси всё чаще превращается в оттянутого плеймейкера, который мешает своим центральным полузащитникам, очень глубоко опускаясь в защиту в поиске мяча. Найдя его, Лионель ищет уже Неймара.

Бразилец чаще всех в «Барсе» и почти чаще всех в Европе, не считая Азара из «Челси», идёт в обводку. В этом сезоне Неймар создаёт для своих партнёров больше моментов, чем Месси и Иньеста вместе.

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Тактически недисциплинирован

Два месяца назад, после поражения от «ПСЖ», тактический обозреватель «Чемпионата» Сергей Титов рассуждал  о проблемах «Барселоны» и Месси в частности. Вот несколько выводов об игре аргентинца из этого текста.

При обороне без мяча «Барселона» меняет атакующую формацию 4-3-3 на более классические 4-4-2 с Суаресом и Месси впереди. Нет сомнений, что этот переход нужен для того, чтобы освободить аргентинца от необходимости закрывать правый фланг обороны — раньше там был неутомимый Дани Алвес, а теперь неопытный номинальный опорник Серхи Роберто, не устраивающий Лучо Алейш Видаль или медлительный Маскерано.

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С уходом Алвеса и тактической перестройкой правый край был прикрыт за счёт смещений Гомеша или Ракитича, а в жертву Луис Энрике принёс центральную ось, где теперь лениво двигается Месси. Важная составляющая 4-4-2 – компактность и постоянный прессинг, основа которого – игра двух нападающих по опорным хавбекам соперника. Но вместо Месси эту работу исполняет один из центральных полузащитников, выдвигающийся вперёд, из своей линии. Итог предсказуем – соперник выдаёт передачу в свободную зону и отрезает всю полузащиту.

Лень Месси, приносящая вред «Барселоне» – ещё одна вещь, которую можно исправить лишь тренерской отставкой. Луис Энрике открыто показывал, что не намерен мешать Месси творить, и этот подход, учитывая результативность Лео и его голы-шедевры со штрафных, имеет право на жизнь. Но сейчас «Барсе» нужны ежовые рукавицы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Лига чемпионов — Футбол
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