Первый зам Карреры. Как шёл к успеху Роман Пилипчук

Как Роман Пилипчук попал в «Спартак», каковы его функции в штабе Массимо Карреры и почему не надо приписывать ему заслуг главного тренера.

Справка «Чемпионата»



Роман Михайлович Пилипчук

Родился 27 апреля 1967 года в г. Снежное Донецкой области.

Играл нападающим в командах: «Текстильщик» Иваново (1989), «Динамо» Москва (1990—1991), «Спартак» Владикавказ (1991), «Маккаби» Герцлия, Израиль (1991—1993, 1998-1999), «Маккаби» Нетания, Израиль (1993—1995), «Маккаби» Петах-Тиква, Израиль (1995—1997), «Металлург» Донецк, Украина (2000—2003).

Тренерская карьера: «Шинник», тренер (2008), «Дачия», Молдавия (2009), «Балтика», старший тренер (2010), «Динамо» Москва, тренер (2011—12), «Олимпик», Украина (2012—13), «Спартак» Юрмала, Латвия (2014—15), сборная Таджикистана, старший тренер (2015—16), молодёжная сборная Таджикистана (2015—16), «Спартак» Москва, тренер (с 2016 года).

В малочисленности штаба «Спартака» есть свои преимущества: функции между членами распределены чётко. Если упрощённо, Риомми отвечает за вратарей, Нойя Сальсес – за физику, Пилипчук – за аналитику, Каррера – за всё в комплексе.

Парадокс: команда – без пяти минут чемпион, а её предводители широкой аудитории практически неизвестны. Даже главный остаётся загадкой – как человек, личность. Ещё более плотной завесой таинственности окружена фигура единственного русскоговорящего ассистента Карреры.

Золото на арене ЦСКА? В каком туре «Спартак» станет чемпионом «ВЭБ-Арена», «Открытие» или Тула — здесь «Спартак» может завоевать чемпионство.

О нём всякое болтают в «интернетах». Ему приписывают стратегически важные решения тактического свойства. Его считают чуть ли не «серым кардиналом» красно-белой раздевалки. Табу клуба на интервью с персоналом – будем надеяться, временное – лишь дополнительно разогревает интерес публики к Пилипчуку. Утолить его нам помогут люди, не понаслышке знающие украинского специалиста.

От института пищевой промышленности до «Спартака»

Игровая карьера нашего героя по-своему уникальна. Редкий счастливец переходил прямиком из второй союзной лиги в высшую. Считанные единицы добились успеха, попав в профессиональный футбол из вуза.

— Коллега Бокатый приметил Пилипчука в Киевском институте пищевой промышленности, – подтверждает Семён Альтман, в начале 1990-х второй, а затем и главный тренер московского «Динамо». — Позвал в ивановский «Текстильщик», потом порекомендовал Бышовцу. Мы с Анатолием Фёдоровичем поначалу скептически отнеслись к этой затее. Но Пилипчук быстро заставил себя уважать – игрой, голами. Не обладая высокой скоростью и технической оснащённостью, брал своё другим: правильно располагался под последним защитником, хорошо открывался, умело действовал на втором этаже. А отдать передачу в «Динамо» было кому – Добровольский, Кобелев, Деркач… Я всегда говорю футболистам: научить забивать мячи нельзя – этому можно только научиться. Так вот, нападающий Пилипчук – умел.

Семён Альтман и Анатолий Бышовец Фото: из личного архива Анатолия Бышовца

«Лихие 90-е» задели Пилипчука по касательной – вовремя в Израиль сорвался. На малую родину, Донбасс, Роман вернулся на стыке веков – доигрывать. И опять-таки к Альтману.

— Уже тогда у него прослеживались признаки аналитического склада ума, — замечает Семён Иосифович. — Пробелы в базовом футбольном образовании Пилипчук компенсировал смекалкой, трудолюбием. Дисциплинированный игрок был. Что ни поручишь – всё выполнял. У меня с ним проблем не возникало. В донецком «Металлурге» он наряду с Севидовым, Яксманицким, Шищенко был проводником моих идей. На него всегда можно было положиться.

— В своё время я ввёл в «Металлурге» психологическое тестирование, — продолжает Альтман. — Приезжала Валентина Ивановна Воронова, завкафедрой психологии киевского университета и кандидат наук. Футболисты перед ней раскрывались больше, чем перед родными и близкими – по своему сыну сужу. Так вот, после личных бесед с Ромой Воронова просила: «Пилипчук заканчивает – дайте мне его на учёбу. Способный парень, может вырасти в хорошего психолога». У них наладился контакт, но Пилипчуку уже хотелось практической работы в футболе…

В «Металлурге» пожелания ветерана учли и уважили.

— После моего ухода Пилипчука назначили селекционером, — подтверждает Альтман. — Мы поставили ему компьютерную программу, которую разработали совместно с программистом Трутневым и активно использовали во всех командах, в том числе сборной Украины. Надеюсь, она помогла Роману на этапе перехода из одного качества в другое. Шишек на этом пути он набил много, но по-другому и не бывает.

Стажировки у Слуцкого

Важную роль в судьбе Пилипчука сыграл Андрей Лексаков, генеральный директор Академии тренерского мастерства РФС (в прошлом – ВШТ).

— Как-то проводили «выездную сессию» Высшей школы тренеров в Турции, — рассказывает он. – Подошёл молодой человек, представился, спросил разрешения поприсутствовать на занятиях. Так и познакомились. Спустя время Роман поступил на учёбу в ВШТ. Стажировался у Слуцкого в ЦСКА. Помогал в «Балтике» и «Шиннике» Ляху, Силкину — в «Динамо»…

Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук Фото: Константин Твердовский, ФК «Динамо»

— Грамотный, толковый специалист, — аттестует бывшего ассистента Сергей Силкин. — Прежде чем выйти к ребятам, многие моменты с ним обсуждали. Футболистов за руки водили, расставляли по полю. Помню, приезжал голландец на стажировку. Глядя, как скрупулёзно Роман готовит тактические занятия, удивлялся. «Нигде, — говорит, — такого не видел». После ухода из «Динамо» Пилипчук долго скитался. Всё спрашивал: «Николаич, ну когда уже снова поработаем?». А попал в «Спартак».

Лексаков не скрывает: это он приложил руку к продвижению Пилипчука по службе.

— Тут всё сошлось, — объясняет он. – «Спартак» нуждался в специалисте такого профиля, а мы с Сергеем Юрьевичем Родионовым дружны с институтской скамьи. Он спросил совета, я предложил обратить внимание на Пилипчука: «Сергей Юрьевич, побеседуйте – и всё поймёте». После первого же разговора Родионов сказал: «Берём».

Футбол 25 часов в сутки

Чем подкупил будущего работодателя соискатель?

— Пилипчука отличает колоссальный интерес к тактическим веяниям, — характеризует специалиста Лексаков. – Человек живёт футболом 25 часов в сутки – анализирует матчи, встречается с коллегами, смотрит, как устроен тренировочный процесс в других командах. Создаётся впечатление, что он никогда не перестаёт думать о футболе.

— В прошлом году на «Динамо-2» в Домодедово встретил Диму Комбарова с отцом и пресс-атташе «Спартака», — добавляет Силкин. – Говорят, сейчас каждый футболист команды знает, что делать на поле — настолько доходчиво формулируются задачи. Когда теория подкрепляется результатами, вопросы отпадают. А результат «Спартака» говорит сам за себя – команда на первом месте.

«О Каррере впервые слышу!» Как ещё недавно критиковали «Спартак» Сейчас «Спартак» идёт на первом месте — и команду все хвалят. А ведь ещё недавно люди не верили в этих же самых спартаковцев.

У бывшего капитана «Динамо» о сотрудничестве с Романом Пилипчуком остались более противоречивые воспоминания.

— Нам представили этого человека как аналитика, а потом он, видимо, захотел тренировать, — рассказывает Андрей Воронин. — Пилипчук говорил: «Во многих матчах вам везло, поэтому в плей-офф надо играть по-другому, более закрыто». Силкин к нему прислушивался. В итоге с первого же матча второго круга «Динамо» поменяло лицо и посыпалось. Команды, которая всем нравилась осенью, играла и побеждала, просто не стало…

Воронин: в России и на Украине нет футбола Крик души по мотивам группового этапа Евро бывшего форварда сборной Украины Андрея Воронина, неравнодушного также и к российскому футболу.

В сплетни о том, что в действительности ключевые решения в раздевалке «Спартака» принимает второй тренер, мои собеседники не верят.

— У «Спартака» сильный главный тренер, — лаконичен Воронин.

— Доподлинно не знаю, как разделены обязанности в штабе «Спартака», но главенствующая роль в любом случае принадлежит Массимо Каррере, — убеждён Лексаков.

— Не называйте Пилипчука главным по тактике или идейным вдохновителем — только клин между людьми вобьёте, — предостерегает Альтман. – Так и меня с Блохиным когда-то пытались поссорить. В команде есть один главный — он и несёт ответ за всё. А итальянцы в тактике – будь здоров! Ещё Борис Аркадьев говорил: не бывает защитного или атакующего футбола. Есть футбол гармоничный. Как дом строят от печки, так и Каррера выстраивал свой «Спартак» – от обороны. Сегодня его команда действует слаженно. А за Романа могу только порадоваться: человек долго скитался и наконец-то нашёл то, что хотел.