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Взрывы в Дортмунде, ошибки судьи, Роналду, Мбаппе. Впечатления от ЛЧ
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Судьи против футбола. 6 впечатлений от четвертьфиналов Лиги чемпионов

Идеальный «Ювентус», циничный «Атлетико», неудержимый Килиан Мбаппе. Лучший – Криштиану Роналду.
20 апреля 2017, четверг. 13:15. Футбол

Восемь матчей 1/4 финала Лиги чемпионов объединяет одно: это было круто. Жребий действительно удался. Среди впечатлений – «Ювентус», Криштиану Роналду, новая звезда «Монако» и, к сожалению, не только футбол.

1. «Ювентус» хранит итальянские традиции

Вчера на поле «Камп Ноу» с первых минут вышли всего трое итальянцев. Два бразильца, два аргентинца, хорват, колумбиец, босняк и немец – вы помните настолько неитальянский «Ювентус»? Но это только по именам. Массимилиано Аллегри создал команду с узнаваемой с одного взгляда итальянской игрой. Суперкомпактность, двойные фланги, зональный прессинг на протяжении всей игры и высокий – эпизодически. Этого хватило, чтобы мы не вспоминали о Месси.

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В играх с «Барселоной» «Ювентус» не дорожил мячом. Миралем Пьянич и Леонардо Бонуччи ухудшали себе статистику пасов, отдавая рискованные передачи в группу атаки, но когда эти передачи проходили, Пауло Дибала или Гонсало Игуаин получали мяч лицом к воротам и на ходу. Ещё одно эффективное оружие – игра на опережение после фланговых прострелов. Даже когда Игуаин не может нанести акцентированный удар по воротам, на подборе уже ждёт Пауло Дибала. Второй гол «Барселоне» был забит им с линии штрафной: Игуаин увёл обоих центральных защитников, Хавьер Маскерано опоздал, Дибала замкнул пас с фланга.

Дальше – контратаки и стандартные положения. В общем, банальный набор классической итальянской команды, но упомянуть об этом надо. Вернёмся ко второму голу Дибалы: он был забит в быстрой атаке после момента у ворот «Ювентуса». Третий гол, который похоронил «Барселону», Джорджо Кьеллини забил после углового. Это уже шестой гол «Ювентуса» после стандарта в этой Лиге чемпионов. Очень по-итальянски.

Мы это видели в сборной Италии в 2012, 2006, 1994 годах – абсолютно разные по уровню команды с теми же качествами. «Рома» Фабио Капелло, «Ювентус» Марчелло Липпи, «Интер» Жозе Моуринью добивались успеха с игрой, безумно напоминающей нынешний «Ювентус».

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2. Ошибки судей

Судейские ошибки повлияли на результат в трёх парах четвертьфиналистов из четырёх. Первый гол «Монако» в гостях у «Боруссии» из офсайда – тем более грубая ошибка, что её жертвой стала команда, которая только что пострадала от теракта. Победный гол «Атлетико» в ворота «Лестера» забит с пенальти – нарушение было за пределами штрафной, в ответном матче «Атлетико» имел преимущество. Победный гол «Реала» «Баварии» забит из офсайда. Это перебор. О необходимости введения видеоповторов в Европе заговорили на высшем уровне: Матса Хуммельса и Карло Анчелотти чиновникам УЕФА будет трудно не услышать. Ждём.

Судейские ошибки повлияли на результат в трёх парах четвертьфиналистов из четырёх.

3. Килиан Мбаппе

Он родился через полгода после того, как Зинедин Зидан головой забил бразильцам в финале чемпионата мира. 20 февраля 2016 года провёл первый гол за взрослую команду. А в последних 16 матчах на его счету 16 голов. Есть довольно много футболистов с подобной результативностью, но не в таком возрасте. И когда мы в последний раз видели такой стремительный прогресс? Феномен Мбаппе в том, что лучшую игру он показывает в самых важных матчах – опять же, в 18 лет это странно. Глядя на его игру, не получается сказать что-то вроде «ему нужно прогрессировать». Нет, Мбаппе уже похож на готового форварда. Отличная стартовая скорость, рваный дриблинг, видение поля, холодная голова, поставленный удар – готовый набор для игрока топ-клуба. Он очень бережно подходит к моментам: бьёт меньше двух раз за матч (в среднем по сезону), но идёт по графику голов в ногу с Фалькао. Колумбиец забил в Лиге чемпионов те же пять голов, хотя провёл на поле в полтора раза больше времени. При этом очевидно, что Мбаппе продолжит прогрессировать и дальше.

Отличная стартовая скорость, рваный дриблинг, видение поля, холодная голова, поставленный удар – у Килиана Мбаппе уже готовый набор качеств для игрока топ-клуба.

Конечно, «Монако» — это не только он. В команде хватает талантливой молодёжи, которую, наверное, уже летом растащат, но всё же форвард заметно выделяется на фоне команды.

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4. Взрывы добрались до футбола

Целями террористов традиционно являются массовые скопления мирных жителей. Поезда и самолёты, концерты, спектакли – почему футбольные матчи должны быть исключением из этого отвратительного списка? В результате взрывов рядом с автобусом «Боруссии» незначительно пострадал Марк Бартра. Это то, что знают все. Но никто не знают, какие эмоции футболисты «Боруссии» испытывали, выходя на поле. У них не было выбора: играть надо в любом случае. Играть надо, хотя Сократис Папастатопулос, которого никто не назовёт нытиком, жаловался на страх перед стартовым свистком. Играть надо, хотя Роман Бюрки рассказал, как во время первого матча у него «было темно в глазах» и он до сих пор не избавился от бессонницы. Неделя бессонницы и результативная ошибка в ответном матче – похоже на совпадение? Не уверен, что матч нужно было переносить (на когда?), пожалуй, в этой ситуации просто не было оптимального решения. Главное, чтобы серьёзность происходящего дошла до УЕФА и меры безопасности на футболе были усилены везде и навсегда, а не временно и избирательно.

5. «Атлетико» хочет третий финал

И мы все этого хотим, не правда ли? Третий финал Диего Симеоне за четыре года с одной и той же командой – если это случится, то независимо от результата финала станет историей, о которой вы будете рассказывать детям. «Атлетико» играет тяжело, не виден запас прочности, голы даются с большим трудом. Но ведь это «Атлетико», они и должны брать своё трудом, а не талантом. Поэтому вряд ли можно прогнозировать их результат, исходя из качества игры. Характер важнее.

6. Роналду обеспечивает разницу

Криштиану Роналду потерялся в Мюнхене и 45 минут не мог найти мяч. Когда нашёл, сделал дубль и стал героем. В ответном матче в Мадриде – дежавю, потерялся и 45 минут не мог найти мяч. Когда нашёл – сделал хет-трик и стал героем. Хейтеры у португальца будут всегда, но сейчас у них настали чёрные дни. Биограф Роналду Гийом Балаге отметил, что футболист действительно бережёт себя для больших матчей. В конце концов, ему 32 года. Выводить команду из группы в плей-офф могут многие. А когда становится действительно трудно – как сказал Зидан: «Нас спасает Роналду». Так и есть.

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Но это бережное отношение к себе – черта всего «Реала». Команда расходует минимум сил и редко восхищает болельщиков «Сантьяго Бернабеу» качеством игры. Зато радует результатом. Запас прочности кажется огромным, главное, чтобы это не сыграло злую шутку с самими футболистами «Реала».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Боруссия Д ФК Барселона ФК Монако ФК Реал Мадрид Ювентус Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Футбольное судейство
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