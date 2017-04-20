Отлично, Леонид! Как тренер Слуцкий в комментатора перевоплотился

Уловив в эфире знакомые интонации, не один телезритель встрепенулся: «Василий?» — настолько голос за кадром был похож на другой, много лет живо и вкусно вещавший нам о футболе. Сознаюсь, и сам было купился на эти фирменные, «уткинские» нотки. Но чем больше напрягал слух, тем яснее различал за ними другого известного человека. Тем сильнее подмывало бросить «браво» в тишь спящей квартиры…

Когда человека, впервые присевшего у микрофона, принимают за корифея разговорного жанра – это успех. Когда народ в соцсетях два часа матча и сколько-то после не финты Неймара и сейвы Буффона смакует, а обороты речи, впору констатировать комментаторский триумф. В нашем случае – победу дебютанта над скептиками. И над самим собой – быть может, в первую очередь.

В жизни Леонида Слуцкого была уйма премьер – в рамке ворот, в технической зоне, на сцене КВН, в зале ЧГК. Но, пожалуй, ни одна из них не вызвала такого живого народного отклика. Ради этой реакции уже стоило решиться на маленькое телеприключение. Выйти за рамки привычного амплуа.

Тренер Слуцкий вызывал противоречивые эмоции в массах. Комментатор Слуцкий пришёлся всем по душе.

Тренер Слуцкий вызывал противоречивые эмоции в массах – даже красно-синих массах, которым должно было поддерживать своего командира если не из симпатии, то хотя бы из элементарной корпоративной солидарности. Комментатор Слуцкий пришёлся всем по душе. Абсолютно всем. Полистайте отзывы – по-моему, ни одного дурного нет. Нескончаемый поток позитива, вне зависимости от локации авторов и клубных пристрастий. Чудеса, да и только!

О том, что Слуцкий личность многогранная и разносторонняя, мы и раньше догадывались. Но что настолько – мало кто мог предположить. Не мог и Леонид Викторович. Самонадеянность – это не про него. Человек скромный и самокритичный, перфекционист по натуре, он и сейчас найдёт, к чему придраться в собственном репортаже. Но для зрителя – ничего, если возьму на себя смелость сформулировать общее мнение? – это был топ. Даже так – топище! Слуцкий с порога задал такой стандарт качества, дотянуться до которого будет сложно любому профи – что в тренерстве, что в комментаторстве.

Он настолько плавно вплыл в эфир и так гармонично в нём расположился, будто делает это по меньшей мере три-четыре вечера в неделю. Да не в порядке обязаловки, а в охотку, в кайф. Получая от каждой минуты общения со зрителем нечто большее, чем лишняя крупица популярности – чистое эстетическое удовольствие. И щедро делясь с ним, незримым, своими эмоциями и знаниями.

Слуцкий не поучал зрителя. Не отмалчивался многозначительно. Не давил авторитетом на молодого напарника. Хотя с высоты достигнутых в футболе вершин, возможно, на всё это имел моральное право. Вместо этого он вдохновенно играл сам и мастерски подыгрывал партнёру. Тонко чувствуя ритм и нерв матча, своевременно включался в разговор, обогащая эмоциональную речь коллеги Нобеля ценными профессиональными ремарками, помогая зрителю постичь суть происходящего на поле.

Слуцкий и прежде умел и любил говорить о футболе – просто желание это делать у него становилось всё меньше и меньше.

Оказалось, что даже про такую тонкую материю, как тактика футбола, можно повествовать доходчиво, живо, увлекательно – так, чтобы человеку по другую сторону экрана захотелось сделать звук громче, а не нажать клавишу «выкл» и плюхнуться на боковую. Речь Слуцкого не имела ничего общего с тем набором односложных банальностей, кое-как склеенных междометиями, который нам подчас выдают за авторитетное экспертное мнение. Слуцкий и прежде умел и любил говорить о футболе – просто желания это делать становилось всё меньше и меньше, а Евро-2016 его окончательно отбило.

После возвращения «оттуда» Слуцкий стал другим. Длительная командировка в Англию благотворно повлияла на Леонида Викторовича – сделала более раскованным, словоохотливым. Ещё более европейским, если хотите, хотя в этом плане он и прежде выделялся на фоне коллег старой закваски. Ему нужен был полноценный творческий отпуск, а не куцая пауза в одну-две недели. Он его взял – и вновь задышал полной грудью. И позволил себе то, в чём раньше отказывал, – подучил «инглиш», покатался на электричках, зрителем походил на футбол, сел за комментаторский пульт…

Что дальше? Самый интересный во всей этой истории вопрос. Отдохнувший и посвежевший Слуцкий наверняка им тоже задаётся. Допускаю даже, что колеблется – особенно после давешнего бенефиса.

Жертвовать придётся в любом случае – чем-то, кем-то. Вернётся на лавку – внакладе останется зритель. Пропишется в «телеке» – проиграет футбол. Наш, отечественный. Сильных комментаторов в нём всё-таки много – с классными тренерами сложнее…