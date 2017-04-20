Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Леонид Слуцкий
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Отлично, Леонид! Как тренер Слуцкий в комментатора перевоплотился

Дебют бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России в новой ипостаси произвёл фурор в болельщицкой среде.
20 апреля 2017, четверг. 14:30. Футбол

Уловив в эфире знакомые интонации, не один телезритель встрепенулся: «Василий?» — настолько голос за кадром был похож на другой, много лет живо и вкусно вещавший нам о футболе. Сознаюсь, и сам было купился на эти фирменные, «уткинские» нотки. Но чем больше напрягал слух, тем яснее различал за ними другого известного человека. Тем сильнее подмывало бросить «браво» в тишь спящей квартиры…

Когда человека, впервые присевшего у микрофона, принимают за корифея разговорного жанра – это успех. Когда народ в соцсетях два часа матча и сколько-то после не финты Неймара и сейвы Буффона смакует, а обороты речи, впору констатировать комментаторский триумф. В нашем случае – победу дебютанта над скептиками. И над самим собой – быть может, в первую очередь.

В жизни Леонида Слуцкого была уйма премьер – в рамке ворот, в технической зоне, на сцене КВН, в зале ЧГК. Но, пожалуй, ни одна из них не вызвала такого живого народного отклика. Ради этой реакции уже стоило решиться на маленькое телеприключение. Выйти за рамки привычного амплуа.

Тренер Слуцкий вызывал противоречивые эмоции в массах. Комментатор Слуцкий пришёлся всем по душе.

Тренер Слуцкий вызывал противоречивые эмоции в массах – даже красно-синих массах, которым должно было поддерживать своего командира если не из симпатии, то хотя бы из элементарной корпоративной солидарности. Комментатор Слуцкий пришёлся всем по душе. Абсолютно всем. Полистайте отзывы – по-моему, ни одного дурного нет. Нескончаемый поток позитива, вне зависимости от локации авторов и клубных пристрастий. Чудеса, да и только!

О том, что Слуцкий личность многогранная и разносторонняя, мы и раньше догадывались. Но что настолько – мало кто мог предположить. Не мог и Леонид Викторович. Самонадеянность – это не про него. Человек скромный и самокритичный, перфекционист по натуре, он и сейчас найдёт, к чему придраться в собственном репортаже. Но для зрителя – ничего, если возьму на себя смелость сформулировать общее мнение? – это был топ. Даже так – топище! Слуцкий с порога задал такой стандарт качества, дотянуться до которого будет сложно любому профи – что в тренерстве, что в комментаторстве.

Он настолько плавно вплыл в эфир и так гармонично в нём расположился, будто делает это по меньшей мере три-четыре вечера в неделю. Да не в порядке обязаловки, а в охотку, в кайф. Получая от каждой минуты общения со зрителем нечто большее, чем лишняя крупица популярности – чистое эстетическое удовольствие. И щедро делясь с ним, незримым, своими эмоциями и знаниями.

Слуцкий не поучал зрителя. Не отмалчивался многозначительно. Не давил авторитетом на молодого напарника. Хотя с высоты достигнутых в футболе вершин, возможно, на всё это имел моральное право. Вместо этого он вдохновенно играл сам и мастерски подыгрывал партнёру. Тонко чувствуя ритм и нерв матча, своевременно включался в разговор, обогащая эмоциональную речь коллеги Нобеля ценными профессиональными ремарками, помогая зрителю постичь суть происходящего на поле.

Слуцкий и прежде умел и любил говорить о футболе – просто желание это делать у него становилось всё меньше и меньше.

Оказалось, что даже про такую тонкую материю, как тактика футбола, можно повествовать доходчиво, живо, увлекательно – так, чтобы человеку по другую сторону экрана захотелось сделать звук громче, а не нажать клавишу «выкл» и плюхнуться на боковую. Речь Слуцкого не имела ничего общего с тем набором односложных банальностей, кое-как склеенных междометиями, который нам подчас выдают за авторитетное экспертное мнение. Слуцкий и прежде умел и любил говорить о футболе – просто желания это делать становилось всё меньше и меньше, а Евро-2016 его окончательно отбило.

После возвращения «оттуда» Слуцкий стал другим. Длительная командировка в Англию благотворно повлияла на Леонида Викторовича – сделала более раскованным, словоохотливым. Ещё более европейским, если хотите, хотя в этом плане он и прежде выделялся на фоне коллег старой закваски. Ему нужен был полноценный творческий отпуск, а не куцая пауза в одну-две недели. Он его взял – и вновь задышал полной грудью. И позволил себе то, в чём раньше отказывал, – подучил «инглиш», покатался на электричках, зрителем походил на футбол, сел за комментаторский пульт…

Что дальше? Самый интересный во всей этой истории вопрос. Отдохнувший и посвежевший Слуцкий наверняка им тоже задаётся. Допускаю даже, что колеблется – особенно после давешнего бенефиса.

Жертвовать придётся в любом случае – чем-то, кем-то. Вернётся на лавку – внакладе останется зритель. Пропишется в «телеке» – проиграет футбол. Наш, отечественный. Сильных комментаторов в нём всё-таки много – с классными тренерами сложнее…

Нобель Арустамян и Леонид Слуцкий

Нобель Арустамян и Леонид Слуцкий

Фото: facebook.com/nobel.arustamyan
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Леонид Слуцкий Матч ТВ
Новости. Футбол
20 апреля 2017, четверг
18:58 Сафонов презентовал свою книгу «Театр футбола. От фаната и агента до президента»
18:55 Лэмпард и Джеррард попадут в Зал славы английского футбола
18:53 Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску перед матчем со «Спартаком»
18:51 Рой Кин: Роналду — гений, просто гений
18:49 Марсель Десайи станет гостем на открытии парка Кубка конфедераций в Москве
18:43 Тренер молодёжной команды «Тоттенхэма» Эхиогу потерял сознание
18:40 ФИФА ответила на призыв лишить Россию права проведения ЧМ-2018
18:20 Полузащитник «Спартака» Самедов объявил о начале благотворительного аукциона
18:14 УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве «Крестовского»
18:02 Паулу Соуза по окончании сезона покинет пост главного тренера «Фиорентины»
17:50 Чурикова: гостям КК обязательно надо попробовать всё разнообразие наших пирожков
17:47 Фотография нового газона стадиона «Лужники» после реконструкции
17:42 Эллардайс не заинтересован в приглашении Терри в «Кристал Пэлас»
17:39 Президент «Торино» не собирается расставаться с Белотти менее чем за € 100 млн
17:35 Почеттино считает «Челси» фаворитом полуфинального матча Кубка Англии
17:16 Бэйл готовится к матчу с «Барселоной» в общей группе «Реала»
17:00 Канчельскис: Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу
16:55 Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила сборную сезона АПЛ
16:42 Спортивный директор «Монако»: «Реал» не выходил на нас по поводу Мбаппе
16:18 Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире
16:11 Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу
15:52 «Ливерпуль» в услугах Харта не заинтересован
15:41 Бышовец: Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси» или «МЮ»
15:39 Нойеру не потребуется операция, но сезон для него закончен
15:34 16-летний защитник «Фулхэма» Сесеньон включён в команду года Чемпионшипа
15:26 Адамс подтвердил, что будет работать с «Гранадой» только до конца сезона
15:00 Роналду включён в команду недели Лиги чемпионов
15:00 «Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
14:43 «Зенит» провёл первую тренировку на стадионе «Санкт-Петербург»
14:42 Кьеллини отчитал Бонуччи за разговор с Месси об обмене футболками во время матча
14:25 Экс-игрок «Зенита» Кулик оставит отпечатки стоп на клубной Аллее славы
14:22 «Мордовия Арена» будет оформлена в ярко солнечный цвет
14:06 Шустер: «Реал» — фаворит в матче с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу»
14:00 «Генк» – «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
13:52 Жена Анчелотти: матч между «Реалом» и «Баварией» войдёт в историю футбола
13:50 Раньери: я готов вернуться к работе в Премьер-лиге
13:36 Карпин: Слуцкий был великолепен
13:31 «Ливерпуль» предложил за Асенсио € 50 млн, но «Реал» отказался
13:30 В Нидерландах планируют ввести систему видеоповторов начиная с сезона-2018/19
13:28 Ярошик: очень рад, что «Крылья» про меня не забывают, я соскучился по Самаре
13:14 Бэйл: победа в Лиге чемпионов? Испытываешь адреналин по всему телу
13:06 «Шальке-04» – «Аякс»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
13:06 Иско: я очень близок к продлению контракта с «Реалом»
13:05 Футболисты «Рубина» оплатят казанским болельщикам билеты на матч с «Тереком»
12:35 30 апреля академия «Краснодара» откроет новый манеж
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В каком туре «Спартак» станет чемпионом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+