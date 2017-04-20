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175 лет назад 2016
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«Монако» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

«Монако» и ещё 9 команд, которых никто не ждал в полуфиналах ЛЧ

Вспоминаем самых неожиданных полуфиналистов Лиги чемпионов за всю историю главного клубного турнира Европы: от «Монако» до «Панатинаикоса».
20 апреля 2017, четверг. 16:15. Футбол
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«Монако», сезон-2016/17

Когда при жеребьёвке группы ЛЧ «армейцам» достались «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако», самыми опасными считались скорее команды из Англии и Германии. Тем не менее именно команда Леонарду Жардима забралась выше всех из группы E. Самая наглая команда этой Лиги чемпионов благодаря будущим суперзвёздам Бернарду Силве и Килиану Мбаппе, о которых «Чемпионат» рассказывал здесь  и здесь, уже выбила двух потенциальных победителей и готовится к новому испытанию.

Фабрика звёзд. «Монако»
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«Шальке-04», сезон-2010/11

Шесть лет назад главной выскочкой Лиги чемпионов стала команда из Гельзенкирхена. Завоевав серебро сезоном ранее и прорвавшись в Европу, «Шальке-04» получил в соперники «Лион», «Бенфику» и «Хапоэль». Тогда помимо Рауля в немецкой команде блистали хорошо знакомые нам футболисты: будущий спартаковец Хурадо и нынешний «железнодорожник» Фарфан. Именно перуанец уничтожил «Валенсию» на «Фельтинс-Арене» ещё при Феликсе Магате в 1/8.

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Тем временем на Бундеслигу запала «Шальке» не хватило. В марте Магат был уволен, а в полуфинал гельзенкирхинцев выводил уже Ральф Рангник. Деклассировав в 1/4 миланский «Интер» с общим счётом 7:3, «Шальке» всё-таки не смог доехать до «Уэмбли», проиграв 1:6 «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в двух матчах, кстати, опять забил Мануэль Хурадо, который через год присоединится к «Спартаку».

Шесть лет назад помимо Рауля в «Шальке-04» блистали хорошо знакомые нам футболисты: будущий спартаковец Хурадо и нынешний «железнодорожник» Фарфан.

«Лион», сезон-2009/10

Льорис, Ловрен, Чельстрём, Тулалан Бастос, Пьянич, Лисандро Лопес — семь лет назад «Лион» был суперперспективной командой, руководимой нынешним тренером «Саутгемптона» Клодом Пюэлем. Попав в группу ЛЧ через стыки, французская команда заняла только второе место, правда, оставив за бортом «Ливерпуль», а в 1/8 финала встретилась с «Реалом».

Каким-то чудом «Лион» умудрился победить мадридцев дома благодаря голу Жана Макуна, а на «Бернабеу» удержать ничью — на гол Криштиану Роналду ответил Миралем Пьянич. На кураже команда из Лиона прошла соотечественников из «Бордо», но в полуфинале ничего не смогла противопоставить «Баварии» — хет-трик на «Стад Жерлан» оформил бывший «армеец» Ивица Олич.

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«Вильярреал», сезон-2005/06

Связка Рикельме-Форлан в 2005-м вывела «подводную лодку» в группу Лиги чемпионов, обыграв в стыках «Эвертон». Там «Вильярреал», забив всего три гола, занял первое место в группе и не проиграл ни одного матча. Игры в плей-офф получились ещё более нервными: и шотландский «Селтик», и миланский «Интер» команда Мануэля Пеллегрини прошла благодаря правилу выездного гола — оба раза победный забивал именно Диего Форлан.

В полуфинале «жёлтая субмарина» попала на лондонский «Арсенал». Проиграв с минимальным счётом на «Эмирейтс», дома «Вильярреал» имел несколько шансов отыграться, а на 90-й минуте получил от арбитра Валентина Иванова вернейший шанс — пенальти. Рикельме подошёл к точке и ударил так неудачно, что Йенс Леманн легко спас команду от дополнительного времени.

«ПСВ», сезон-2004/05

«ПСВ» при Гусе Хиддинке в 2004-м выдал суперсезон, оформив «золотой дубль» в Голландии. Тогда ворота команды из Эйндховена защищал Эурелио Гомес, защиту цементировал бразилец Алекс, в центре играли нынешний тренер «ПСВ» Филипп Коку и другой легендарный голландец Марк ван Боммель, а в атаке забивали Пак Чжи Сун и снова Джефферсон Фарфан.

В полуфинале «ПСВ» чуть не лишил нас лучшего финала в истории Лиги чемпионов.

Заняв второе место в группе после лондонского «Арсенала», «ПСВ» спокойно разобрался с «Монако», не позволив сопернику забить ни одного гола в двух матчах. Противостояние с «Лионом» получилось более драматичным: команды оба раза победителя не выявили, закончив с одинаковым счётом 1:1, но в серии пенальти сильнее оказались голландцы — Абидаль и Эссьен свои пенальти смазали. В полуфинале «ПСВ» чуть не лишил нас лучшего финала в истории Лиги чемпионов, если бы на первой добавленной минуте ответного матча на стадионе Эйндховена защитник «Милана» Амброзини не забил в ворота Гомеса и благодаря гостевому голу протащил итальянцев в Стамбул.

«Депортиво», сезон-2003/04

Начало 2000-х — лучшее время в истории галисийской команды. Тогда «суперДепор» обыгрывал мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и даже становился чемпионом на стыке веков. В Лиге чемпионов — 2003/04 «Депортиво» удалось добиться лучшего результата в истории, дойдя до полуфинала с тренером Хавьером Ируретой.

Тот сезон многим запомнился неожиданным вылетом всех топ-клубов и первой победой российского игрока в Лиге чемпионов. Именно тогда «Депортиво», дважды обыграв «Ювентус» с минимальным счётом в 1/8 финала, а в четвертьфинале разгромив «Милан» на «Риасоре», в полуфинале уступил «золотому» «Порту» Жозе Моуринью с Деку и Аленичевым. В двухматчевом противостоянии всё решил гол будущего динамовца Дерлея с пенальти.

«Лидс Юнайтед», сезон-2000/01

Пройдя два групповых этапа Лиги чемпионов, «Лидс», ведомый форвардом Аланом Смитом, в четвертьфинале турнира попал на чемпионский «Депортиво». Первый домашний матч англичане выиграли с разгромным счётом 3:0, а ставший впоследствии победным в серии гол забил будущий лидер обороны «МЮ» Рио Фердинанд.

А вот в полуфинале против «Валенсии» Эктора Купера домашнее поле «Лидсу» не помогло. В первой игре на «Элланд Роуд» зрители голов не увидели, а во втором матче Хуан Санчес и Гаиска Мендьета отправили три гола в ворота английской команды.

«Динамо» Киев, сезон-1998/99

Через год после возвращения Лобановского в киевское «Динамо» команда выдала лучший сезон в Лиге чемпионов в истории, когда Андрей Шевченко и Сергей Ребров наводили ужас на всю Европу. В группе киевляне оставили за бортом лондонский «Арсенал», а в четвертьфинале выбили «Реал»: в двух матчах Шевченко забил три мяча, а мадридцы — всего один.

Остановить команду Лобановского смогла только «Бавария». В первом матче на стадионе «Олимпийский» динамовцы не удержали преимущества в два мяча, сыграв 3:3, а во втором, в Мюнхене, забить не смогли — 0:1. Чем закончился легендарный финал в 1999-м, мы знаем: «Бавария» сама проиграла финал «Манчестеру» за две минуты до конца матча.

«Нант» и «Панатинаикос», сезон-1995/96

В четвёртом розыгрыше Лиги чемпионов сразу две команды сенсационно пробились в полуфинал: французский «Нант» и греческий «Панатинаикос» вместе вышли из одной несложной группы. Затем французы с одним легионером в составе, Яфетом Н’Дорамом из Чада, в четвертьфинале обыграли московский «Спартак», несмотря на дубль Никифорова на «Локомотиве», а греки всего с двумя иностранцами из Польши были сильнее «Легии».

В четвертьфинале Лиги чемпионов — 1995/96 французский «Нант» с одним легионером в составе, Яфетом Н’Дорамом из Чада, выбил московский «Спартак», несмотря на дубль Никифорова на «Локомотиве».

Встретиться снова двум командам не удалось: «Нант» в полуфинале вылетел от «Ювентуса», проиграв с общим счётом 3:4, а «Панатинаикос», несмотря на минимальную домашнюю победу над «Аяксом», вчистую разгромно проиграл на «Амстердам-Арене» — 0:3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вильярреал Депортиво Динамо Киев Лидс Лион Нант ПСВ Эйндховен ФК Монако ФК Панатинаикос Шальке-04
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