«Просто сбросили с трибун». Почему в Аргентине на дерби убили фаната

Вероятно, вы слышали про беспорядки на матче «Лион» – «Бешикташ». А вот более жёсткая история, которая осталась незамеченной.

В Аргентине случилась трагедия. Хотя изначально всё выглядело весьма буднично. В 20-м туре чемпионата Аргентины состоялось дерби Кордовы «Бельграно» – «Тальерес». Далеко не центральный матч, потому что 29-я команда принимала 11-ю. В чемпионате Аргентины участвует 30 клубов, если кто не в курсе.

По ходу матча произошёл инцидент, который шокировал всю страну. С трибуны поклонников «Бельграно» сбросили фаната. Он крайне неудачно приземлился на голову. В течение двух дней парень находился в больнице, пока врачи не объявили его мозг мёртвым. Сначала в СМИ появилась дезинформация. Сообщалось, что пострадавший был поклонником «Тальерес» и даже имел татуировки с символикой этого клуба. Это была неправда.

Эмануэлю Бальбо было 22 года, и он всегда переживал именно за «Бельграно». Ходил на сектор этой команды и не делал себе татуировок «Тальерес». В ту субботу Эмануэль отправился на свой родной сектор в голубых цветах, как и остальные поклонники «Бельграно». Более того, на майке даже было написано название клуба. Никаких признаков полосатой формы «Тальерес».

Чтобы разобраться в этой запутанной истории, приходится начинать издалека. У Эмануэля был брат, который умер пять лет назад – в 2012 году его сбила машина. Как выяснилось, в прошедшую субботу Эмануэль случайно встретил на трибуне убийцу своего брата. Подробнее об этом рассказал отец сыновей Рауль Бальбо в интервью местному телевидению.

«Неправда, что у моего сына были тату «Тальерес». На самом деле мой сын увидел Оскара Гомеза – того самого человека, который убил моего сына в 2012 году. Оскар был с друзьями в той машине, которая сбила брата Эмануэля. Поскольку Оскар – трус, который не способен себя защитить, он начал врать окружающим, что Эмануэль болеет за «Тальерес». Так моему сыну пришлось убегать».

Друг Эмануэля (его имя не раскрывается) подтвердил слова отца, добавив: «Эмануэль – точно фанат «Бельграно». Мы постоянно ходим вместе на матчи этой команды. Что касается этого парня, то у Эмануэля с ним уже давно были проблемы, а на этом дерби они сцепились в перерыве».

На видео зафиксировано, что Эмануэлю пришлось убегать через всю трибуну. И вроде бы никто его не мог догнать, но сработал эффект толпы. Когда один человек сверху начал кричать про болельщика «Тальерес», то крики разошлись дальше по всему сектору. Ложная информация докатилась и до фанатов у бордюра. Похоже, что спрыгнуть с трибуны Эмануэль решился сам. Другое дело, что при прыжке один из болельщиков подбросил его ноги, а другой ударил по лицу. В результате Эмануэль приземлился на голову и скончался.

Трагедия стала одной из главных тем в аргентинских СМИ. Местная футбольная ассоциация выразила «большую печаль» и призвала к ответственности за «невообразимое нападение». Вскоре четыре человека были арестованы. Прокурор Лилиана Санчес настаивает на обвинении в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Футбольные матчи по всей стране начинаются с минуты молчания и баннера со слоганом #МыНеВраги. Вот фотография с матча «Тальерес» против «Индепендьенте». Встреча состоялась минувшей ночью по московскому времени.

Вскоре после трагической смерти Энцо Мерчс (дядя Эмануэля) написал открытое письмо к убийцам под заголовком «Не говорите с головой, я обращаюсь к вашему сердцу». Вот часть этого послания:

… Вы были не правы, Эмануэль сильно любит «Бельграно». Как и вы, ваш отец, ваш дед, двоюродный брат или лучший друг. Поэтому я прошу вас сегодня, когда ложитесь, подумать о случившемся и спросить себя, что вы сделали. Как вы себя чувствуете после этого? Вы ощущаете себя человеком? Считаете себя более мужественным? Вы удовлетворены? Я не буду отвечать на эти вопросы за вас. Вы сами знаете ответ. Я прошу о помощи всех свидетелей трагедии и тех, кто знает очевидцев инцидента. Я хочу, чтобы мы вместе помогли правосудию свершиться. Спасибо, искренне.

Энцо, дядя Эмануэля Бальбо