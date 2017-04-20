Лига чемпионов зовёт Жозе. Зачем «МЮ» победа в Лиге Европы

Для начала – слово самому Жозе Моуринью. 13 марта, перед поражением от «Челси» в Кубке Англии: «Кубок для нас не так важен, как Лига Европы. Ведь наша цель – попасть в Лигу чемпионов». 20 марта, после победы над «Миддлсбро» в чемпионате: «Я предпочитаю выиграть Лигу Европы, а не занять четвёртое место. Результат тот же – участие в Лиге чемпионов, но это трофей. Выигрывать европейские соревнования престижно, а победа даст возможность сыграть ещё и за Суперкубок».

После упущенной победы над «Андерлехтом» Моуринью публично прошёлся по своим игрокам. «Мы контролируем мяч, создаём шансы, но не «убиваем» соперника. Мне трудно подобрать слово, чтобы точно описать нашу игру, мой английский недостаточно хорош. Поэтому я скажу, что мы играли слишком суетливо. Футболисты группы атаки не выполняют свои обязанности. Это касается всех: Рашфорда, Лингарда, Ибрагимовича… мы постоянно допускаем одни и те же ошибки». Вчера, накануне ответного матча, португалец повторил: «Мы могли превратить ответный матч в формальность, но не сделали этого, теперь нам придётся много работать. Тогда я был разочарован командой».

Моуринью: «Я предпочитаю выиграть Лигу Европы, а не занять четвёртое место. Результат тот же – участие в Лиге чемпионов, но это трофей».

Последнее (тоже из предматчевого интервью) – о мотивации: «На Лигу Европы бывает трудно найти мотивацию, но только не сейчас. Групповой этап кончился, на кону трофей и место в Лиге чемпионов». В общем, с отношением к турниру всё ясно: оно у тренера «Манчестер Юнайтед» очень серьёзное. И вот несколько причин.

Календарь: АПЛ или Лига Европы?

В четырёх последних домашних матчах АПЛ «МЮ» трижды сыграл вничью и победил «Челси». Четвёртое место всего в трёх очках, при этом конкуренты провели на матч больше. Осталось сыграть ещё семь туров, из них пять – в гостях, в том числе дерби с «Сити» и в Лондоне с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Глядя на действия команды в игре с «Челси», можно поверить, что цель – место в четвёрке – достижима. Но это ведь не причина пренебрегать более простым путём, не правда ли? Просто сравните этих соперников с теми, кто остался в Лиге Европы.

Операция «Скорость» и другие ходы Жозе. Как Моуринью переиграл Конте Ожидали такое? А это случилось. Тренер, которого не раз по ходу сезона называли «физруком», вынес главного законодателя тактической моды.

«Сельта», «Аякс» и «Лион» выиграли свои домашние матчи. Если они и окажутся в полуфинале, то какой путь в Лигу чемпионов выглядит проще? Через матчи с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Сити» или всё-таки через победы над любыми двумя из этих команд? Поменяйте список полуфиналистов на оставшиеся команды: «Шальке», «Бешикташ», «Генк» — вопрос остаётся прежним. Это всё неплохие команды, но другой весовой категории.

И кстати, фактор качественной подготовки к новому сезону никто не отменял. Прямой выход в Лигу чемпионов отличается от выхода через квалификацию не только из-за гипотетических сенсаций, вроде вылета от условного «Лудогорца». Дополнительных августовских матчей на результат лучше избежать, чтобы спокойно готовиться к новому сезону. Тем более что предсезонка у «МЮ» и так насыщенная. В конце июля команда примет участие в коммерческом турнире в США с участием «Реала» и «Барселоны».

Наконец, у «Юнайтед» есть проблемы с составом: Хуан Мата, Крис Смоллинг и Фил Джонс не могут играть, только восстанавливается Уэйн Руни. Каждый игрок на счету. Это тоже говорит в пользу турнира, в котором нужно сыграть меньше матчей.

В чемпионате «МЮ» предстоят выездные матчи с «Сити», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». В Лиге Европы соперники попроще.

Ибрагимович и символизм

Вы наверняка знаете: Златан до сих пор не определился со своим будущим. Он туманно намекнул, что всякое может случиться, сказал что-то насчёт MLS… Но Моуринью – не из тех, кто станет упрашивать. Он сказал, что будет рад, если Златан останется, и рад, если тот найдёт себе новый вызов в другом месте. В общем, будущее шведа сейчас известно только ему самому (наверное) и Мино Райоле.

Так вот. Финал турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. У входа будет стоять трёхметровая статуя Златана Ибрагимовича – работы ведутся в настоящее время. А значит, Златан может в своём последнем матче за «МЮ» выиграть трофей на стадионе, возле которого стоит его статуя. Что может быть круче?

Ибрагимович может в своём последнем матче за «МЮ» выиграть трофей на стадионе, возле которого стоит его статуя.

Трофей

Моуринью объяснил высокий приоритет (это выражение стало хитом редакции, наконец-то удалось его вставить в текст) Лиги Европы коротко и ёмко: «Это трофей». За две тысячи лет до Жозе другой амбициозный человек при совершенно других обстоятельствах сказал, проезжая мимо какой-то деревушки из 30 домов: «Я предпочёл бы быть первым здесь, чем вторым в Риме». Это был Гай Цезарь, и он тогда удивил своих спутников, которые не сразу поняли, в чём смысл фразы. Очевидно, в том же, в чём смысл Лиги Европы для Моуринью: в менталитете победителя. Нужно выиграть трофей, потому что это даст нам возможность сыграть в матче за ещё один трофей. Нужно двигаться от победы к победе, очень простая философия. Трудно ей следовать.

Ничего святого. Ибрагимович приносит трофей «МЮ» Моуринью В драматичном финале Кубка английской лиги «МЮ» вырвал победу у «Саутгемптона», дубль на счёту Ибрагимовича.

Менталитет победителя и Моуринью – синонимы в футболе. «Я не стану задерживаться в клубе на 10 лет без больших побед», — это не только троллинг Арсена Венгера, но и вполне исчерпывающее описание стиля Жозе. А также цель «Манчестер Юнайтед», который в последние пять лет утратил менталитет победителя и не смог вернуть его в том числе с хорошим тренером Луи ван Галом за большие деньги. Этим летом клуб попытался сделать это с очень хорошим тренером и за очень большие деньги. Победа в Лиге Европы нужна, чтобы все увидели отдачу. Поражение от «Андерлехта» не сделает невыполнимой цель сезона, ведь зайти в Лигу чемпионов можно и через заднюю дверь, но вряд ли в «Манчестере» кто-то будет этим доволен.