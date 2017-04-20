Группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев Советов»
amkarperm59:
— Сначала подумал, что они на «Дне», в смысле на пивзаводе, выступят))
В «Локомотиве» выбирают цвет новых кресел на стадионе в Черкизово
smufa:
— С лицами сделайте — всегда аншлаг будет)))
УФАС: очень многие работы на «Крестовском» потребуют переделки
ropsyadapsya:
— «Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты».
Представляю, как после этих слов в питерской администрации люди радостно вскинули руки, женщины заплакали, мужчины стали страстно обниматься. Тут же появилось шампанское, каравай. Все надели разноцветные колпачки и начали дуть в такие штучки, которые разворачиваются и издают неприятный звук…
Jinno:
— Помню, ещё когда-то давно предлагал опрос: что случится ранее — первый матч на «Крестовском» или трофей «Спартака»? А ведь получается, вровень шли и до сих пор идут, хотя «Зенит» с «Уралом» вроде на «Крестовском» сыграют.
В Чехии хавбека «Уфы» Ванека подозревают в покупке наркотиков
yarik6868:
— Сразу вспомнилось его интервью, где он сказал, что партнёры в «Уфе» его очень хорошо приняли)
Газизов: Ванек покупал экстази? Для меня это смешно, не верю в это
19sergei78:
— Вот она — ментальная связь: покупал Ванек, а смешно Газизову!
paranoik1:
— Ванек покупал экстази? Хахаха. Не верю. Чё, серьёзно покупал экстази? Хахахаха. Да нет, не может быть. Хахаха. Ванек. Хахаха. Экстази. Хахаха. Ну и так на протяжении часа.
Красота дня. Самый сексуальный арбитр Бразилии Денис Буэно
glorpishhevika:
— Кошмар. С такой судьёй в офсайд можно попасть самым неожиданным местом.
empty-street:
— Нам бы тоже что-нить подобное завести. А то всё Лапочкин, Егоров…
Бубнов может стать селекционером «Анжи»
andrew-best89:
— В «Анжи» будут игроки с самым высоким ТТД )))
zvonochkin:
— Кариока в «Анжи» не поедет.
Ахмедов: в Китае Халка любят намного больше, чем в России
andy123:
— Они его сейчас любят, а через год выпустят китайскую версию.
Подруга Месси открыла обувной магазин совместно с женой Суареса
stepposuslupus:
— Диалог двух подруг в Барселоне:
— Ты уже была в новом обувном магазине?
— Не. Говорят, у них цены кусаются.
Трабукки: не собирался обижать Луческу, его неподвижность привела к сравнению
rampant1965:
— Это как в старом английском анекдоте про палату лордов:
«Приношу извинения лорду Джеймсу, что назвал того дураком. Лорд Джеймс, я назвал вас дураком только потому, что вы похожи на дурака, на самом деле вы вовсе не дурак».