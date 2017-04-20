— В «Анжи» будут игроки с самым высоким ТТД )))

Новые проблемы «Крестовского», самый высокий ТТД для «Анжи» и кусачие цены в магазине Месси и Суареса – в комментариях читателей.

Группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев Советов»

amkarperm59:

— Сначала подумал, что они на «Дне», в смысле на пивзаводе, выступят))

В «Локомотиве» выбирают цвет новых кресел на стадионе в Черкизово

smufa:

— С лицами сделайте — всегда аншлаг будет)))

УФАС: очень многие работы на «Крестовском» потребуют переделки

ropsyadapsya:

— «Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты».

Представляю, как после этих слов в питерской администрации люди радостно вскинули руки, женщины заплакали, мужчины стали страстно обниматься. Тут же появилось шампанское, каравай. Все надели разноцветные колпачки и начали дуть в такие штучки, которые разворачиваются и издают неприятный звук…

Jinno:

— Помню, ещё когда-то давно предлагал опрос: что случится ранее — первый матч на «Крестовском» или трофей «Спартака»? А ведь получается, вровень шли и до сих пор идут, хотя «Зенит» с «Уралом» вроде на «Крестовском» сыграют.

В Чехии хавбека «Уфы» Ванека подозревают в покупке наркотиков

yarik6868:

— Сразу вспомнилось его интервью, где он сказал, что партнёры в «Уфе» его очень хорошо приняли)

Газизов: Ванек покупал экстази? Для меня это смешно, не верю в это

19sergei78:

— Вот она — ментальная связь: покупал Ванек, а смешно Газизову!

paranoik1:

— Ванек покупал экстази? Хахаха. Не верю. Чё, серьёзно покупал экстази? Хахахаха. Да нет, не может быть. Хахаха. Ванек. Хахаха. Экстази. Хахаха. Ну и так на протяжении часа.

Красота дня. Самый сексуальный арбитр Бразилии Денис Буэно

glorpishhevika:

— Кошмар. С такой судьёй в офсайд можно попасть самым неожиданным местом.

empty-street:

— Нам бы тоже что-нить подобное завести. А то всё Лапочкин, Егоров…

Красота дня. Самый сексуальный арбитр Бразилии Денис Буэно В рубрике «Красота дня» Денис Буэно – самая сексуальная девушка-арбитр в Бразилии, которая судит матчи в Сан-Пауло.

Бубнов может стать селекционером «Анжи»

andrew-best89:

— В «Анжи» будут игроки с самым высоким ТТД )))

zvonochkin:

— Кариока в «Анжи» не поедет.

Ахмедов: в Китае Халка любят намного больше, чем в России

andy123:

— Они его сейчас любят, а через год выпустят китайскую версию.

Подруга Месси открыла обувной магазин совместно с женой Суареса

stepposuslupus:

— Диалог двух подруг в Барселоне:

— Ты уже была в новом обувном магазине?

— Не. Говорят, у них цены кусаются.

Трабукки: не собирался обижать Луческу, его неподвижность привела к сравнению

rampant1965:

— Это как в старом английском анекдоте про палату лордов:

«Приношу извинения лорду Джеймсу, что назвал того дураком. Лорд Джеймс, я назвал вас дураком только потому, что вы похожи на дурака, на самом деле вы вовсе не дурак».