Моуринью победил, но потерял Златана. Обзор матчей Лиги Европы

Лига чемпионов зовёт Жозе. Зачем «МЮ» победа в Лиге Европы Краткое напоминание причин, по которым «Манчестер Юнайтед» серьёзно относится к Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» – «Андерлехт»

После победы над «Челси» в АПЛ Жозе Моуринью поменял половину основы, включая героя того матча Андера Эрреры, зато отдохнувший Златан Ибрагимович сыграл с первых минут.

Моуринью обещал не «сушить» игру ради того, чтобы удержать преимущество, полученное благодаря результативной ничьей в Бельгии:

— Прежде всего, если мы не пропустим, то пройдём в полуфинал — и это важно держать в уме. Но посмотрим. В АПЛ у нас не лучшие результаты на «Олд Траффорд», зато в Лиге Европы мы выиграли все домашние матчи. Собираемся ли мы играть с «Андерлехтом» на 0:0? Нет.

Удерживать нули «Манчестер Юнайтед» долго не пришлось хотя бы по той причине, что команда Моуринью забила быстрый гол. «Андерлехт» нагло полез вперёд и нарвался на контрвыпад, организованный феноменальным пасом от Поля Погба и очередным голом в Лиге Европы Генриха Мхитаряна. Впрочем, манкунианцам было непросто на «Олд Траффорд» и при 1:0. Бельгийцы боролись на равных с топ-клубом, создали в Манчестере значительно больше, чем, к примеру, «Ростов». Ответный гол Софьяна Ханни гости полностью заслужили, пусть им даже помогла ошибка Дейли Блинда, который заменил травмированного Маркоса Рохо и не сразу попал в игру.

В результате «МЮ» помучился, затратив на победу лишние полчаса. Ибрагимович получил травму колена и покинул поле на 90-й минуте. Вряд ли Моуринью был рад дополнительному времени, но хорошо, что всё не закончилось хуже. Высокий рост Маруана Феллаини вкупе с ловкостью Маркуса Рашфорда помогли манкунианцам сражаться за Кубок Лиги Европы, которого ещё нет в коллекции английского клуба, и путёвку в Лигу чемпионов.

«Генк» – «Сельта»

Сумасшедший первый матч этих соперников не получил такого же результативного продолжения в Бельгии. «Генк» здорово играл в Лиге Европы на чужих полях, забивая регулярно не менее двух голов, но и «Сельта» вне родных стен максимально эффективна, в чём на предыдущих стадиях убедились «Шахтер» и, к сожалению, российский «Краснодар».

Аргентинский тренер Эдуардо Бериццо очень грамотно построил игру, поэтому до перерыва «Генк» практически ничего не создал. Когда же темнокожий датчанин Систо благодаря своей невероятной скорости убежал на исходе часа матча от защитников и забил ударом из-за штрафной, «Сельта» сделала широкий шаг к полуфиналу. Она и пробилась в эту стадию еврокубка – впервые в своей истории. Правда, Бериццо пришлось понервничать: «Генк» все-таки отыгрался, а в концовке как следует поднажал. Только это противостояние в четвертьфинале завершилось без дополнительного времени, а Кубок Лиги Европы по-прежнему сохраняет шансы остаться в Испании. Напомним, что действующий обладатель трофея – «Севилья».

«Шальке» – «Аякс»

Счёт 2:0 отыгрывается очень редко, но «Шальке» мог вдохновить пример другой команды, с которой немецкий клуб объединяет один спонсор. Речь, конечно же, о «Зените». Петербургская команда в плей-офф этой Лиги Европы пропустила два мяча в Брюсселе, а на «Петровском» сумела повести 3:0. «Зенит» выбил бы «Андерлехт», если бы не роковой промах в концовке…

Вот только по первому тайму матча «Шальке» с «Аяксом» трудно было предположить, что немцам удастся реанимировать интригу. Игра у хозяев не очень-то клеилась. Тем неожиданнее были два гола «Шальке» за три минуты после перерыва. Австрийский нападающий Гвидо Бургшталлер несколько дней назад подвел команду, не реализовав пенальти в Дармштадте, зато теперь реабилитировался. С его паса забил Леон Горецка, а сам Бургшталлер восстановил равенство по сумме двух встреч точным ударом в касание.

Казалось, вечно молодому «Аяксу» как обычно не хватит зрелости. Йоэл Велтман оставил голландскую команду вдесятером, а Ник Вергевер любезно позволил Даниэлю Калиджиури забить на 101-й минуте. Однако «Шальке» ко всеобщему изумлению выдал «зенитовский финал», пропустив в большинстве дважды! При этом Вергевер исправился за ошибку, став автором достаточно курьёзного гола.

«На Корсике разберёмся с вами по-мужски». Фанаты напали на игроков «Лиона» На футболистов напали: ультрас «Бастии», стюард «Бастии» и сотрудник службы безопасности «Бастии».

«Бешикташ» – «Лион»

Первый матч во Франции был омрачён массовыми беспорядками, которые спровоцировали турки. Начало игры задержали тогда почти на час, а по итогам расследования УЕФА условно отстранил «Бешикташ» и «Лион» от выступлений в еврокубках на один сезон с испытательным сроком два года. Это означает, что после следующей подобной выходки со стороны фанатов любой из условно наказанных клубов будет уже на самом деле вышвырнут из международных соревнований. Однако ультрас «Бешикташа», похоже, и море по колено. В преддверии ответного матча они угрожали гостям из Лиона и собирались «обрушить стадион на головы французов».

К счастью, «Водафон Арена» всё-таки не превратилась в этот вечер в груду камней. Турки изо всех своих буйных сил поддерживали «Бешикташ», тем не менее, матч стартовал вовремя. Круче всех сражался за «Бешикташ» арендованный у «Бенфики» бразилец Андерсон Талиска. Бразилец оформил дубль, а особенно впечатлил его второй гол, забитый в несвойственной в общем-то ему манере. Талиска продавил защитников и здорово сыграл головой на опережение. Может, теперь руководство стамбульского клуба согласится заплатить за Талиску требуемые «Бенфикой» 25 млн евро?

Как и неделю назад, противостояние команд Шенола Гюнеша и Бруно Женезио завершилось позже остальных, но теперь по причине того, что соперники залезли в дополнительное время и серию пенальти, которая получилась удивительной. Сперва игроки реализовали по шесть попыток, а затем трижды подряд не забили. Роковым для «Бешикташа» стал неточный удар хорвата Матея Митровича. «Лион» справился с чудовищным давлением стамбульского кипящего котла и идёт дальше.