«Шальке-04» 110 минут жил надеждой, но дальше прошёл «Аякс»

«Аякс» убил надежду «Шальке», «Зенит» обновил стадион «Крестовский», Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу и другие события дня.

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.

По итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля. Встречи 1/2 финала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.

«Зенит» «обновил» стадион «Санкт-Петербург»

Сегодня, 20 апреля, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на газоне стадиона «Санкт-Петербург». Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

В 24-м туре российской футбольной Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют с «Уралом» в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу

Полузащитник Алан Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Уфу, где 21 апреля состоится матч 24-го тура РФПЛ с ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». Дзагоев получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в расположении сборной России и пропустил последние три матча своей команды.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Составлена сборная сезона АПЛ

По четыре игрока «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» вошли в символическую сборную сезона-2016/17 АПЛ по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии. Также в команде года оказались по одному представителю «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона».

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Кайл Уолкер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Давид Луис, Гари Кэхилл (оба – «Челси»).

Полузащитники: Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску перед матчем со «Спартаком»

Защитнику «Ростова» Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали специальную защитную маску в преддверии домашнего матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 22 апреля. Тем не менее участие футболиста в предстоящей встрече остаётся под вопросом.

«Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со «Спартаком» или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Кудряшов сломал нос в матче РФПЛ с ЦСКА (0:0) после столкновения с форвардом красно-синих Витиньо, но нарушение правил не было зафиксировано.

ФИФА о ЧМ-2018: футбол не может решить политические проблемы

Международная федерация футбола не вмешивается в суверенные вопросы государств, считает, что футбол не может решить политические проблемы, но может сближать людей и стать мостиком между культурами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которая ответила на призыв лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. В среду стало известно, что американский сенатор Ричард Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с соответствующим призывом.

«Решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России было принято в 2010 году. С тех пор правительство России, 11 принимающих городов, оргкомитет и ФИФА ведут совместную работу, чтобы все болельщики имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится распространять футбол в новые страны по всему миру, а также любовь и уважение к этой игре среди местных болельщиков, где бы ни проводился турнир.

Футбол не может решить политические проблемы, и ФИФА не вмешивается в проблемы суверенитета. Но футбол может стать мостиком между культурами, сблизить людей. Мы выступаем за взаимопонимание и мир между народами и верим, что турниры ФИФА играют в этом важную роль", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе ФИФА.

УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве «Крестовского»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по ограничению конкуренции при строительстве стадиона «Крестовский». Речь идёт о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключён без торгов, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

«Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.

Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до трёх лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.

Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадиона «Крестовский» должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе», — написала Соболь в «Фейсбуке».

КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решениях по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.