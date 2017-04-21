Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Обзор главных событий дня в футболе
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Шальке-04» 110 минут жил надеждой, но дальше прошёл «Аякс»

«Аякс» убил надежду «Шальке», «Зенит» обновил стадион «Крестовский», Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу и другие события дня.
21 апреля 2017, пятница. 01:30. Футбол

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2017, четверг. 22:05 МСК
Генк
Генк, Бельгия
1 : 1
Сельта
Виго, Испания
0:1 – Систо – 63, 1:1 – Троссард – 67

Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2017, четверг. 22:05 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
2 : 1 6:7
Лион
Лион, Франция
1:0 – Талиска – 27, 1:1 – Ляказетт – 34, 2:1 – Талиска – 58

По итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2017, четверг. 22:05 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2 : 1 ДВ
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 – Мхитарян – 10, 1:1 – Ханни – 32, 2:1 – Рашфорд – 107

Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля. Встречи 1/2 финала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2017, четверг. 22:05 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
3 : 2 ДВ
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 – Горецка – 53, 2:0 – Бургшталлер – 56, 3:0 – Калиджиури – 101, 3:1 – Виргевер – 111, 3:2 – Юнес – 120
Удаления: нет – Велтман, 80

«Зенит» «обновил» стадион «Санкт-Петербург»

Сегодня, 20 апреля, футболисты «Зенита» провели первую тренировку на газоне стадиона «Санкт-Петербург». Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправились на базу, где прошла заключительная часть занятия.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

В 24-м туре российской футбольной Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют с «Уралом» в субботу, 22 апреля. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу

Полузащитник Алан Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Уфу, где 21 апреля состоится матч 24-го тура РФПЛ с ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». Дзагоев получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в расположении сборной России и пропустил последние три матча своей команды.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Составлена сборная сезона АПЛ

По четыре игрока «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» вошли в символическую сборную сезона-2016/17 АПЛ по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии. Также в команде года оказались по одному представителю «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона».

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Кайл Уолкер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Давид Луис, Гари Кэхилл (оба – «Челси»).
Полузащитники: Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску перед матчем со «Спартаком»

Защитнику «Ростова» Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали специальную защитную маску в преддверии домашнего матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 22 апреля. Тем не менее участие футболиста в предстоящей встрече остаётся под вопросом.

«Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со «Спартаком» или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Кудряшов сломал нос в матче РФПЛ с ЦСКА (0:0) после столкновения с форвардом красно-синих Витиньо, но нарушение правил не было зафиксировано.

ФИФА о ЧМ-2018: футбол не может решить политические проблемы

Международная федерация футбола не вмешивается в суверенные вопросы государств, считает, что футбол не может решить политические проблемы, но может сближать людей и стать мостиком между культурами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которая ответила на призыв лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года. В среду стало известно, что американский сенатор Ричард Блюменталь направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с соответствующим призывом.

«Решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России было принято в 2010 году. С тех пор правительство России, 11 принимающих городов, оргкомитет и ФИФА ведут совместную работу, чтобы все болельщики имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится распространять футбол в новые страны по всему миру, а также любовь и уважение к этой игре среди местных болельщиков, где бы ни проводился турнир.

Футбол не может решить политические проблемы, и ФИФА не вмешивается в проблемы суверенитета. Но футбол может стать мостиком между культурами, сблизить людей. Мы выступаем за взаимопонимание и мир между народами и верим, что турниры ФИФА играют в этом важную роль", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе ФИФА.

УФАС возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве «Крестовского»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по ограничению конкуренции при строительстве стадиона «Крестовский». Речь идёт о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключён без торгов, сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

«Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.

Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до трёх лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.

Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадиона «Крестовский» должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе», — написала Соболь в «Фейсбуке».

КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решениях по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
21 апреля 2017, пятница
03:08 «Бастия» проведёт матч без зрителей на нейтральном поле за атаку вратаря «Лиона»
02:50 Иньеста: лучше всего я помню 5:0 и 6:2 в пользу «Барселоны» в матчах с «Реалом»
02:44 Видеоповторы будут использованы во Франции в стыковых матчах за выход в Лигу 1
02:26 Озил: Моуринью заставил меня поверить, что я способен на многое
02:13 Женезио: «Лиону» удалось преодолеть проклятие серий пенальти
02:01 Горецка отправлен в больницу с травмой головы
01:49 Рашфорд: «Манчестер Юнайтед» пришёл к успеху сложным путём, но это уже неважно
01:47 «МЮ» не проигрывает дома в течение 26 матчей, добившись лучшей с 2011 года серии
01:34 Бош: «Аякс» играл вдесятером и пропустил третий гол, но не сдавался
01:26 Вайнцирль: мне не в чем упрекнуть игроков «Шальке»
01:20 Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив рекорд Фергюсона
01:19 Моуринью: могло показаться, что «Манчестер Юнайтед» доминировал, но это не так
01:10 Кэррик: хорошо выступать во всех турнирах — обязанность «Манчестер Юнайтед»
00:58 Жилберто Силва: Россия сможет вдохновить болельщиков
00:57 Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: всё ещё работаем над трансфером Диего Косты
00:51 Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
00:51 «Лион» в серии пенальти победил «Бешикташ» и вышел в полуфинал Лиги Европы
00:36 «Аякс» уступил «Шальке» в ответном матче, но пробился в полуфинал Лиги Европы
00:32 «МЮ» обыграл «Андерлехт» в дополнительное время и вышел в полуфинал ЛЕ
00:27 Черчесов: рад, что «Спартак» в шаге от чемпионства
00:09 «МЮ» — «Андерлехт»: Ибрагимович был заменён из-за повреждения
00:00 «Сельта» сыграла вничью с «Генком» и стала первым полуфиналистом Лиги Европы
20 апреля 2017, четверг
23:52 Маццарри: на 100% останусь в «Уотфорде» на следующий сезон
23:49 Бубнов: у меня есть серьёзный выход на бразильский трансферный рынок
23:38 «Барселона» извинилась перед «Реалом» за несправедливый гол в матче детей
23:18 Клемент обсудит с Терри переход в «Суонси», если команда останется в АПЛ
22:51 Видео: первая минута игроков «Зенита» на новом стадионе
22:46 Галлиани отказывался от предложения стать техническим директором «Реала»
22:32 Неймар попал в список 100 самых влиятельных людей мира 2017 года по версии Time
22:32 Рохо получил травму и покинул поле на носилках
21:49 Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо»
21:44 Травма Уилшира не повлияет на переговоры о его новом контракте с «Арсеналом»
21:19 Орлов считает, что пенальти в пользу «Зенита» изменил бы ход игры со «Спартаком»
21:06 Раньери: вернулся бы работать в чемпионат Италии, но не в «Лацио»
21:05 УрФУ и ЧГУ получили по техническому поражению за драку между футболистами
20:58 КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги
20:57 Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Андерлехтом»
20:56 Испанская федерация отклонила протест «Барселоны» на дисквалификацию Неймара
20:51 Орлов: Слуцкого даже в Чемпионшип не берут – зачем «Зениту» такой тренер?
20:46 Решение о готовности А.Березуцкого и Дзагоева будет принято накануне матча в Уфе
20:38 Матч «Зенит» — «Терек» смогут посетить 40 тыс. человек
20:15 Орлов: Луческу должен следить за своими словами, всё идёт к его отставке
20:09 «Спартак» определил места для маломобильных болельщиков на матче с ЦСКА
19:57 В Калининграде объяснили причины переноса срока ввода в эксплуатацию стадиона
19:50 Азар: с Моуринью у меня было отличное взаимопонимание, я всегда очень уважал его
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Лигу Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+