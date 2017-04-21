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Владимир Ильин
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

«В забивании голов он лучше форвардов сборной». Новая надежда РФПЛ: кто он

Тактические показатели, цифры и тренеры рассказывают о самом полезном нападающем этой весны, Владимире Ильине из «Урала».
21 апреля 2017, пятница. 08:30. Футбол

Владимир Ильин — самый полезный нападающий Премьер-Лиги этой зимой. Только что дебютировав в РФПЛ за «Урал», форвард сыграл главную роль в выходе екатеринбуржцев в финал Кубка России и забил три гола в шести матчах чемпионата. А своими заявлениями о готовности выступать в сборной уральский нападающий привлёк ещё больше внимания к себе и своим успехам. В 24-м туре Ильин, коренной петербуржец, сыграет против «Зенита», самого принципиального соперника в своей карьере.

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Шумиха вокруг Ильина напоминает мне историю другого открытия Премьер-Лиги – Андрея Лунёва. После трёх удачных матчей за «Уфу» Лунёв сразу был признан восходящей звездой, после 10 получил контракт от «Зенита», и никого уже не интересовало, что ранее он был третьим вратарём «Сатурна» во второй лиге, ловил «звёздную болезнь» и влип в кучу кредитов. Путь фактически от неизвестности к «Зениту» занял всего 10 матчей, а покупать игрока, основываясь на таком коротком отрезке, – как бросать монету: например, эффективные менеджеры предпочитают не подписывать звёзд крупных турниров (Евро и ЧМ), понимая, что это могла быть кратковременная вспышка.

У Владимира Ильина абсолютно точно есть задатки заиграть на высоком уровне – сравнения с Фёдором Смоловым в его случае небеспочвенны.

Лунёв, тем не менее, на новом уровне пока оправдывает авансы и доказывает, что его покупка – совсем не стратегический просчёт «Зенита». У Ильина есть потенциал, чтобы пойти по такой дорожке вслед за Лунёвым, но, чтобы начать им восхищаться, нужно понять несколько вещей. Главная из них – Владимир отыграл слишком мало матчей в Премьер-Лиге, чтобы сразу считать его кандидатом в сборную России. Всего 6 матчей, в которых он нанёс 7 ударов из штрафной площадки, совершал в среднем 3,33 касания в штрафной за игру.

По системе вычисления ожидаемых голов, Expected Goals, Ильин должен был забить за «Урал» в РФПЛ полтора мяча – забил три (считаю именно РФПЛ, по Кубку России нет ударной статистики в открытом доступе). То есть пока в среднем он забивает в два раза больше, чем ожидается. Флорентино Перес восхитился бы такой реализацией, если бы увидел Ильина на крупном турнире, но пока выводы о реализации слишком поспешны – из-за малой выборки.

Однако уже сейчас по игре Ильина можно сделать несколько выводов. Первое – казалось бы, предсказуемая, но очень эффективная игра на штрафных и угловых. На каждом стандарте Ильин действует одинаково и делает один и тот же манёвр: ждёт подачи на дальней штанге, остаётся за спиной защитника и резко вырывается из-за спины в момент подачи. Такое движение помогло Ильину забить «Оренбургу» – там он оставил не у дел Афонина. Схожим образом форвард «Урала» дожидался мяча на дальней штанге, когда в свои ворота забивал игрок «Анжи» Гасанов.

Второе вытекает из первого – Владимир при всей своей незаметности в штрафной площадке (напомню – чуть больше 3 касаний в штрафной за матч, до «Томи» было 2,6) отлично выбирает позицию, его лучшая сторона – игра на опережение. Кубковый гол «Рубину» он забил, отклеившись от Карлоса Самбрано и ворвавшись к ближней штанге. Похожим голом Ильин огорчил «Анжи». То есть его отличает важное понимание, в какой точке должен оказаться мяч.

Третье. Ильин мало касается мяча, в разгоне и построении атак чаще участвует его товарищ из глубины Эрик Бикфалви – в позиционном наступлении Бикфалви и Ильин нередко открываются на одной линии. Но Владимир пытается быть полезным и в других ситуациях. Одну из опаснейших атак на ворота «Анжи» уральцы начали через вынос от ворот, выигранный Ильиным верх и скидку вперёд, где мяча дожидался Бикфалви – вполне допустимый вариант начала атаки при футболе, который ставит «Урал». С «Оренбургом» Ильин не опускался за мячом в глубину, зато постоянно мешал центральным защитникам лениво пасоваться между собой, вставая между ними и перекрывая линию передач. Против «Рубина» форвард тоже выделялся движением без мяча, что тоже относится к тактическим умениям, пониманию футбола.

Вызывать Ильина в сборную и покупать в топ-клуб пока рано: на уровне РФПЛ он ещё не раскрылся настолько, чтобы делать на него ставку.

Четвёртое. У Ильина говорящая анатомия забитых мячей – стандарт, подача с фланга, стандарт, подача с фланга, подача с фланга – но это не означает, что Ильин может быть полезен исключительно в футболе формата «подай – замкни». С «Томью» Владимир дважды открывался под передачи из глубины низом, в коридоры между защитниками. В первой ситуации ему не повезло, во второй Ильин продавил соперника и выдал передачу на Бикфалви.

Пятое. Обратите внимание, на каких минутах забивал Ильин: 11, 13, 22, 26, 35. В этом спортлото заметен перекос в сторону первого тайма – более того, и единственную голевую передачу Ильин тоже сделал в первой половине. Лишь в матче с «Анжи» Владимир отыграл второй тайм продуктивнее, чем первый.

У Владимира Ильина абсолютно точно есть задатки заиграть на высоком уровне – сравнения с Фёдором Смоловым в его случае небеспочвенны. Но вызывать Ильина в сборную и покупать в топ-клуб пока рано: на уровне РФПЛ он ещё не раскрылся настолько, чтобы делать на него ставку.

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Что говорят об Ильине

«У Ильина очень хорошие физические качества и огромная жажда играть, — утверждает экс-тренер «Тосно» Евгений Перевертайло. — В «Тосно» он пришёл из второй лиги и был невероятно мотивирован. Первое время на позиции нападающего у Владимира не очень получалось, но на тренировках он очень старался, поэтому хотелось как-то поддержать парня. Мы пытались найти ему место на поле, даже наигрывали атакующим защитником. Но постепенно Ильин стал прибавлять, и уже Дмитрий Парфёнов перевёл его на более привычную позицию в нападении. В «Тосно» Владимир забивал, но после перехода в «Кубань» затёрся — видимо, должен был выполнять очень много черновой работы. Сейчас в «Урале» Ильин получил шанс и пользуется поддержкой главного тренера и партнёров, ну и о факторе удачи забывать не стоит.

Сборная — это мотивация для развития футболиста. Могу сказать, что Ильин превосходит наших «сборников» в забивании голов. Но вот если брать уровень мастерства, то Владимир, конечно, пока уступает нашим нападающим».

«Небольшой толчок Ильину дал именно наш тренерский штаб здесь, в «Тосно», — вспоминает нынешний тренер команды из Ленинградской области Дмитрий Парфёнов. Именно у этого тренера Ильин показал высокую результативность в ФНЛ, после чего отправился поднимать «Кубань» в Премьер-Лигу. — У нас были проблемы с игроками в атакующей линии, а он отлично проявлял себя на фланге нападения — регулярно выходил на замену и забивал. Лучшее качество Ильина — спортивная злость, он всё время находит мяч и из ничего может сделать хороший момент. Чувство гола у него есть. Ильин вообще фартовый, это очень важно для нападающего.

Буду рад, если когда-нибудь Ильин окажется в сборной. Мы ему ещё в «Тосно» об этом говорили, да и сам Владимир в это верил. То, что он в интервью говорит о сборной, подтверждает мои слова о его спортивной наглости, это помогает ему в карьере. Конечно, ему нужно прибавлять и в тактике, и в технике, но желания и упорства — не занимать. У нас в принципе не самый большой выбор нападающих в сборной. Сейчас Ильин забивает, «Урал» выигрывает — почему бы главному тренеру сборной не познакомить его с национальной командой, тем более времени достаточно много».

«Когда мы брали Ильина, видели, что он скоростной, мощный парень, но не думали, конечно, что так быстро заиграет, — делится впечатлениями нынешний тренер «Урала» Александр Тарханов. — Самая сильная его черта — харáктерность. А ещё Ильин очень внимательно слушает всё, что мы ему говорим, это очень важно. Вообще основным форвардом «Урала» был Павлюченко, но он получил травму, а Ильин оказался в нужное время в нужном месте, ощутил наше доверие и стал забивать. Хотя ещё на сборах Владимир хорошо себя проявлял, в том числе на позиции крайнего нападающего. Если Ильин будет прогрессировать, забивать, то и в сборной на него внимание обратят. Всё-таки центрфорвардов в нашей стране не так много. Мотивация? Ильин в этом не нуждается, ведь в следующем матче мы играем с «Зенитом». Он сам питерский и, думаю, к этому сопернику готовится особенно».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Урал Владимир Ильин
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