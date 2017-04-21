«Спартак» ставит на удары, «Зенит» — на контроль. Статистика РФПЛ

Представляем анализ основных статистических показателей всех 16 клубов РФПЛ за весенние 6 туров и текущий сезон в целом.

Голы

В очередной раз не сбылась наша надежда по поводу роста результативности матчей, высказанная в предыдущем обзоре.

Пока все дома и в тёплых краях. Цифры РФПЛ Подводим статистические итоги первой части сезона в РФПЛ. Цифры, которые нужно видеть!

Напомним, что по итогам 136 матчей (17 туров) было забито всего 279 мячей, а средняя результативность равнялась 2,05 гола за игру. Казалось бы, повторить такой сверхнизкий уровень невозможно по определению. Но реальность богаче всяких предположений – весной в 48 играх зафиксировано 99 взятий ворот, а средняя результативность по итогам 23 туров осталась на том же уровне (378: 184 = 2,05).

Особо «отличился» 20-й тур, в 8 матчах которого было забито всего 8 голов. До этого минимум был в 1-м и 10-м турах – по 11 мячей. Максимум был в 13-м туре, несчастливым для защитных порядков клубов (32 гола).

Как и ранее, по забитым мячам впереди санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Но если по итогам 17 туров разница составляла 7 мячей (33 против 26), то на сегодня лидер чемпионской гонки уступает всего 1 мяч (39 против 38). На другом полюсе томская «Томь» (11) и тульский «Арсенал» (12).

Всего 12 голов в 23 играх пропустил «Ростов» и 13 – московский ЦСКА. Больше остальных пропустили те же два аутсайдера в турнирной таблице, которые меньше всех забили – «Томь» (47) и «Арсенал» (34).

В матчах красно-белых и томичей забито больше всех мячей – по 58 (в среднем 2,52), а меньше остальных – в играх «Уфы» (34; 1,48) и «Ростова» (37; 1,61).

В последних 6 турах наибольшее количество мячей (6) забито в матче 18-го, первого весеннего, тура «Томь» — «Ростов» 0:6. Забавно, что и этот матч, как и рекордный в сезоне поединок (7 мячей) 16-го тура «Томь» — «Локомотив» 1:6, сыгран на поле номинальных гостей.

Что касается ростовчан, то последующие пять игр они сыграли по нулям. Видимо, в том матче был исчерпан лимит по забитым мячам. Это в качестве горькой шутки. Вместе с тем их серия без пропущенных мячей составляет уже 7 матчей.

Со счётом 0:0 с начала сезона завершились 29 игр (15,8%). В 53 матчах забито всего по одному мячу.

Пенальти

Обильную пищу для этого раздела принес 22-й тур чемпионата России. В этом туре было назначено максимальное количество пенальти – 7, из которых было реализовано 5.

Два 11-метровых удара было в матче «Уфа» — «Спартак». Гости в лице Квинси Промеса забили первый в сезоне пенальти, назначенный в ворота соперников, причем голкипером был Александр Беленов, отразивший ранее 4 удара с точки в составе махачкалинского «Анжи» и «Уфы». А вот хозяева (Кеинде Фатай) свой шанс упустили и позволили вратарю «Спартака» Артёму Реброву отразить первый пенальти с начала первенства из шести назначенных.

Также дважды арбитр назначал пенальти в матче «Томь» — «Рубин», но оба в ворота хозяев, из которых реализована одна попытка. И, наконец, в этом же туре был назначен первый в сезоне пенальти в ворота ЦСКА, исполненный лидером бомбардирской гонки Фёдором Смоловым из «Краснодара».

Всего за 184 игры назначено 54 11-метровых удара, из которых успешными были 40 (74,1%). 8 раз бил московский «Локомотив» (6 голов), и 7 раз «Зенит» (без промаха). «Ростов» остался единственным клубом, который не получал право на пенальти. У «Томи» одна неудачная попытка.

Максимальное количество было назначено в ворота самарских «Крыльев Советов» — 7 (6 голов). По 6 – в ворота «Арсенала» (все забиты) и, как сказано выше, «Спартака».

Предупреждения

В последних 6 турах вынесено 166 предупреждений (3,46), а с начала сезона – 693(3,77).

Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Анжи» — 57(2,48), а наименьшее – ЦСКА (30; 1,30). 59(2,57) желтых карточек у соперников «Зенита» и всего 33(1,43) – «Локомотива».

Максимальное количество желтых карточек зафиксировано в играх «Зенита» — 107(4,65), а минимальное – ЦСКА (66; 2,87).

8(3+5) предупреждений было в игре 20-го тура «Томь» — «Амкар». С начала сезона рекордным остается матч 7-го тура «Оренбург» — «Спартак» — 9(5+4).

К пяти играм без желтых карточек прибавились ещё одна – «Крылья Советов» — «Локомотив» (18-й тур).

По 8 желтых карточек имеют на личном счету Луиш Нету («Зенит») и Понтус Вернблум (ЦСКА). У обоих также по одному удалению.

Удаления

В 184 играх зафиксировано 41 удаление (29 за вторую желтую карточку и 12 прямых).

За 23 тура 7 удалений у «Ростова» и 5 – у «Томи». Как и ранее, именно в играх этих двух клубов у соперников не было ни одной красной карточки.

На сегодня не осталось клубов без удалений в составе. Указанная выше красная карточка Вернблума стала не только первой в его российской карьере, но и первым удалением в сезоне в составе ЦСКА (домашний матч 18-го тура с «Зенитом»).

По 5 раз досрочно покидали поле соперники грозненского «Терека», «Рубина» и «Анжи».

По-прежнему три удаления у Александра Гацкана («Ростов») и два – у Андрея Малых («Оренбург»).

Фолы

Максимум фолов у «Томи» — 400(17,4), а минимум – у «Зенита» (282; 12,3). По фолам соперников – соответственно «Рубин» (409; 17,8) и ЦСКА (288; 12,5).

В матчах «Томи» зафиксировано наибольшее количество фолов – 777(33,8), а наименьшее — «Крыльев Советов» — 614(26,7).

Наибольшее количество фолов за последние 6 туров было в матче 22-го тура «Крылья Советов» — «Амкар» — 43(20+23). С начала сезона: матч 5-го тура «Краснодар» — «Локомотив» — 46(22+24).

Как ни удивительно, минимальным по количеству фолов не только последних 6 туров, но и сезона в целом стал, можно сказать, матч сезона «Спартак» — «Зенит» — 12(8+4), сыгранный в последнем на сегодня 23-м туре.

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (361; 15,7), минимум – «Амкар» (186; 8,1).

У собственных ворот: максимум – «Крылья Советов» (347; 15,1), минимум – «Локомотив» (207; 9,0).

Всего в играх: максимум – «Крылья Советов» (645; 28,0), минимум – «Амкар» (424; 18,4).

Рекордным по количеству ударов по воротам за последние 6 туров и с начала сезона является матч 23-го тура «Анжи» — «Крылья Советов» — 39(29+10). Правда, матч закончился со счетом 1:3, а хозяева забили на последней минуте, да и то с пенальти.

Всего 15 ударов произведено в матчах 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» (7+8) и 21-го тура «Амкар» — «Терек» (9+6). Минимум с начала сезона – игра 2-го тура «Ростов» — «Урал» — 12(5+7).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (137; 6,0), минимум – «Томь» (58; 2,5).

У собственных ворот: максимум – «Томь» (127; 5,5), минимум – «Локомотив» (58; 2,5).

Всего в играх: максимум – «Крылья Советов» (214; 9,3), минимум – «Ростов» (137; 6,0).

Наибольшее количество ударов в створ ворот за последние 6 туров встретилось в игре 20-го тура «Урал» — «Рубин» — 14(8+6). С начала сезона: 2 матча по 15 ударов в створ.

Всего 1(0+1) удар в створ ворот был в одном из центральных матчей чемпионата – ЦСКА — «Зенит» (18-й тур), который закончился со счетом 0:0. Этот показатель минимальный в сезоне.

Угловые

У чужих ворот: максимум – «Зенит» (136; 5,9), минимум – «Амкар» (79; 3,4).

У собственных ворот: максимум – «Томь» ( 141; 6,1), минимум – ЦСКА ( 67; 2,9).

Всего в играх: максимум – «Томь» ( 233; 10,1), минимум — ЦСКА (176; 7,7).

17(2+15) корнеров подано в игре 19-го тура «Амкар» — «Зенит», который завершился со счетом 1:0. С начала сезона: матч 10-го тура «Арсенал» — «Краснодар» — 18(5+13).

Всего 2(2+0) угловых удара было в матче 23-го тура ЦСКА-«Ростов», что является повторением минимальных показателей за предыдущие 17 туров: игры 2-го тура «Ростов» — «Урал» (0+2) и 12-го тура «Амкар» — «Ростов» (2+0). Как видим, в этих матчах ростовчане ни разу их не исполняли.

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Амкар» (54; 2,3), минимум – «Рубин» (30; 1,3).

У собственных ворот: максимум – ЦСКА (71; 3,1), минимум – «Амкар» (22; 1,0).

Всего в играх: максимум – ЦСКА (114; 5,0), минимум – «Томь» (64; 2,8).

12(8+4) раз попадали футболисты в положение «вне игры» в игре 19-го тура «Локомотив-«Краснодар». Этот показатель является максимальным с начала чемпионата.

К трем играм без единого офсайда прибавились два матча 22-го тура – «Уфа» — «Спартак» и «Локомотив» — «Ростов».

Владение мячом

Больше остальных контролировали мяч футболисты «Зенита» (60,7%) и «Спартака» (58,8%).

Меньше остальных владели мячом «Оренбург» (42,4%) и «Томь» (42,5%).

Наибольшая разница в контроле за мячом за последние 6 туров встретилась в матчах 19-го тура «Рубин» — «Оренбург» (70/30) и «Амкар» — «Зенит» ( 30/70), а с начала сезона в игре 3-го тура «Зенит» — «Ростов» — 80/20.