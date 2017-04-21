«Ростов» пропустит, «Спартак» не выиграет. Прогнозы на 24-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 24-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

В 23-м туре нашего конкурса никто из участников особых лавров себе не снискал. Но обошлось и без откровенных провалов.

Представитель команды читателей DonDio заработал в туре 10 баллов, угадав счёт матча «Амкар» – «Уфа», разницу в игре «Оренбург» – «Терек», а также исходы встреч «Рубин» – «Краснодар» и «Урал» – «Томь».

Валерий Кечинов положил в копилку специалистов 7 очков, причём избежать совсем слабого выступления ему помог родной «Спартак», в последнем матче тура принесший эксперту «пятёрочку». Также по одному очку Кечинову принесли матчи «Урал» – «Томь» и «Арсенал» – «Локомотив».

«Спартак» помог избежать попадания в таблицу худших результатов и нашему питерскому корреспонденту Дарье Тубольцевой. На поражении клуба из родного города представитель команды журналистов заработала 3 очка, ещё по одному баллу ей принесли игры «Рубин» — «Краснодар», «Урал» — «Томь» и «Арсенал» — «Локомотив» — 1.

Таблица после 23-го тура

Специалисты — 259

Журналисты — 201

Читатели — 197.

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли «Ньюкасл», «Ювентус» и другие примеры того, как не надо завершать сезон, когда ты возглавляешь таблицу и чувствуешь себя отлично.

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

«Уфа» – ЦСКА – 0:2

ЦСКА должно прорвать на выезде. «Уфа» может полезть вперёд и получить. «Армейцы» борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому больше захотят победить.

«Зенит» – «Урал» – 1:0

«Зениту» будет тяжело восстановиться после поражения от «Спартака», но справиться с «Уралом» сможет. К тому же, думаю, у уральцев уже все мысли о финале Кубка России.

«Ростов» – «Спартак» – 1:0

Должен же «Ростов» когда-то забить. А у «Спартака» может быть некое опустошение после победы над «Зенитом». Ростовчане смогут этим воспользоваться и победить.

«Локомотив» – «Амкар – 1:0

«Локомотив» победит, но больше одного гола не забьёт, «Амкар» всё-таки боевая команда.

«Терек» – «Анжи» – 2:1

В предыдущих турах обе команды сыграли неудачно. У «Терека» команда более опытная и сыгранная, поставлю на грозненцев.

«Томь» – «Оренбург» – 0:2

«Томь» у себя на поле бьётся, но «Оренбургу» отступать некуда – нужно побеждать. К сожалению для томских болельщиков, команда Валерия Петракова проиграет.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1

У «Рубина» в последних четырёх матчах три поражения и ничья с «Томью». Казанцам нужно исправляться, к тому же это дерби. Будет битва, которая завершится вничью.

«Краснодар» – «Арсенал» – 3:1

«Арсенал» никак не может найти свою игру, и дать бой «Краснодару», который рвётся в еврокубки, будет сложно.

MVP 23-го тура РФПЛ. Братуха решает! Полузащитник «Спартака» провёл блестящий матч против «Зенита» и по праву заслужил звание лучшего футболиста (MVP) 23-го тура РФПЛ.

Прогноз читателей

glebgen (Москва):

«Уфа» — ЦСКА — 0:1

ЦСКА необходима Лига чемпионов, и будет победа «армейцев», они класснее.

«Зенит» — «Урал» — 1:1

«Зенит» морально опустошён, а «Уралу» нужны очки, чтобы обезопаситься от вылета.

«Локомотив» — «Амкар» — 1:0

Сёмин вывел команду из кризиса и поставил игру, «Амкар» крепок, но потерял турнирную мотивацию.

«Ростов» — «Спартак» — 1:1

«Ростов» дома неуступчив, «Спартак» оформил чемпионство.

«Терек» — «Анжи» — 1:0

Хозяева победят!

«Томь» — «Оренбург» — 0:0

Велика цена ошибки, голов не будет.

«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:1

Грасия не может подобрать ключи к команде.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

«Быки» сыграют на своём уровне, который для «Арсенала» недосягаем.

Геркус: будем пытаться сохранить Миранчука Президент «Локомотива» Илья Геркус – о весенних успехах команды, желании сохранить Миранчука и положительной динамике посещаемости.

Прогноз журналистов

Иван Ковалёв, корреспондент «Чемпионата»:

«Уфа» – ЦСКА – 0:1

Пока все вокруг спорят, в каком туре «Спартак» станет чемпионом, ЦСКА всё ещё не теряет надежд догнать главного соперника. «Армейцы» не имеют права терять очки в матчах с командами ниже классом, если хотят хотя бы немного отложить чемпионство «Спартака». В Уфе будет непросто, но ЦСКА справится.

«Зенит» – «Урал» — 2:1

«Зениту» впору думать о том, как бы не лишиться третьего места – отрыв в пять очков от «Краснодара» не гарантирует питерцам бронзу по итогам сезона. Матч с «Уралом» наверняка будет непростым и нервным, но я поставлю на победу сине-бело-голубых с разницей в один мяч.

«Ростов» – «Спартак» – 1:1

На «Олимпе-2» в субботу встретятся самые боевитые коллективы нынешнего чемпионата, потому и ничья у них получится боевой. И результативной – пора уже «Ростову» забить в РФПЛ.

«Локомотив» – «Амкар» — 3:1

Сильная игра «Локомотива» после зимнего перерыва для многих стала откровением. Теперь немногие удивятся, если «железнодорожники» запрыгнут в еврокубки (не через победу в КР). Субботний матч в Черкизово хозяева должны выигрывать уверенно. Особенно если учесть, что у «Амкара» сейчас явно не всё в порядке – команда Гаджи Гаджиева лишь единожды смогла победить в 2017 году.

«Терек» – «Анжи» – 2:2

Настолько недоволен своими подопечными остался Александр Григорян после матча с «Крыльями Советов», что даже посчитал нужным принести болельщикам извинения. После такой акции эмоциональный наставник «Анжи» обязательно угадает с составом, настроит его и выведет на поле «Ахмат-Арены», чтобы как минимум не проиграть.

«Томь» – «Оренбург» — 0:1

Матч в Томске может стать одним из ключевых в сезоне для «Оренбурга». Интересной команде Роберта Евдокимова обязательно нужно побеждать аутсайдера, чтобы продолжить борьбу за место в РФПЛ на следующий сезон.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 2:1

Возможно, один из последних матчей Хави Грасии на посту главного тренера «Рубина». Отдам предпочтение «Крыльям Советов» — победа над «Анжи» в прошлом туре наверняка придаст самарцам уверенности в матче против нестабильного соперника.

«Краснодар» – «Арсенал» — 3:0

У «Краснодара» вернулся и с ходу начал забивать Фёдор Смолов. На фоне вновь появившихся разговоров о скором переезде Смолова в Европу нападающий «быков» наверняка будет рвать и метать в ближайшем матче. А победят хозяева.