«Ростов» пропустит, «Спартак» не выиграет. Прогнозы на 24-й тур РФПЛ

В 23-м туре нашего конкурса никто из участников особых лавров себе не снискал. Но обошлось и без откровенных провалов.
Представитель команды читателей DonDio заработал в туре 10 баллов, угадав счёт матча «Амкар» – «Уфа», разницу в игре «Оренбург» – «Терек», а также исходы встреч «Рубин» – «Краснодар» и «Урал» – «Томь».
Валерий Кечинов положил в копилку специалистов 7 очков, причём избежать совсем слабого выступления ему помог родной «Спартак», в последнем матче тура принесший эксперту «пятёрочку». Также по одному очку Кечинову принесли матчи «Урал» – «Томь» и «Арсенал» – «Локомотив».
«Спартак» помог избежать попадания в таблицу худших результатов и нашему питерскому корреспонденту Дарье Тубольцевой. На поражении клуба из родного города представитель команды журналистов заработала 3 очка, ещё по одному баллу ей принесли игры «Рубин» — «Краснодар», «Урал» — «Томь» и «Арсенал» — «Локомотив» — 1.
Таблица после 23-го тура
Специалисты — 259
Журналисты — 201
Читатели — 197.
Прогноз специалистов
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
«Уфа» – ЦСКА – 0:2
ЦСКА должно прорвать на выезде. «Уфа» может полезть вперёд и получить. «Армейцы» борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому больше захотят победить.
«Зенит» – «Урал» – 1:0
«Зениту» будет тяжело восстановиться после поражения от «Спартака», но справиться с «Уралом» сможет. К тому же, думаю, у уральцев уже все мысли о финале Кубка России.
«Ростов» – «Спартак» – 1:0
Должен же «Ростов» когда-то забить. А у «Спартака» может быть некое опустошение после победы над «Зенитом». Ростовчане смогут этим воспользоваться и победить.
«Локомотив» – «Амкар – 1:0
«Локомотив» победит, но больше одного гола не забьёт, «Амкар» всё-таки боевая команда.
«Терек» – «Анжи» – 2:1
В предыдущих турах обе команды сыграли неудачно. У «Терека» команда более опытная и сыгранная, поставлю на грозненцев.
«Томь» – «Оренбург» – 0:2
«Томь» у себя на поле бьётся, но «Оренбургу» отступать некуда – нужно побеждать. К сожалению для томских болельщиков, команда Валерия Петракова проиграет.
«Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1
У «Рубина» в последних четырёх матчах три поражения и ничья с «Томью». Казанцам нужно исправляться, к тому же это дерби. Будет битва, которая завершится вничью.
«Краснодар» – «Арсенал» – 3:1
«Арсенал» никак не может найти свою игру, и дать бой «Краснодару», который рвётся в еврокубки, будет сложно.
Прогноз читателей
glebgen (Москва):
«Уфа» — ЦСКА — 0:1
ЦСКА необходима Лига чемпионов, и будет победа «армейцев», они класснее.
«Зенит» — «Урал» — 1:1
«Зенит» морально опустошён, а «Уралу» нужны очки, чтобы обезопаситься от вылета.
«Локомотив» — «Амкар» — 1:0
Сёмин вывел команду из кризиса и поставил игру, «Амкар» крепок, но потерял турнирную мотивацию.
«Ростов» — «Спартак» — 1:1
«Ростов» дома неуступчив, «Спартак» оформил чемпионство.
«Терек» — «Анжи» — 1:0
Хозяева победят!
«Томь» — «Оренбург» — 0:0
Велика цена ошибки, голов не будет.
«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:1
Грасия не может подобрать ключи к команде.
«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0
«Быки» сыграют на своём уровне, который для «Арсенала» недосягаем.
Прогноз журналистов
Иван Ковалёв, корреспондент «Чемпионата»:
«Уфа» – ЦСКА – 0:1
Пока все вокруг спорят, в каком туре «Спартак» станет чемпионом, ЦСКА всё ещё не теряет надежд догнать главного соперника. «Армейцы» не имеют права терять очки в матчах с командами ниже классом, если хотят хотя бы немного отложить чемпионство «Спартака». В Уфе будет непросто, но ЦСКА справится.
«Зенит» – «Урал» — 2:1
«Зениту» впору думать о том, как бы не лишиться третьего места – отрыв в пять очков от «Краснодара» не гарантирует питерцам бронзу по итогам сезона. Матч с «Уралом» наверняка будет непростым и нервным, но я поставлю на победу сине-бело-голубых с разницей в один мяч.
«Ростов» – «Спартак» – 1:1
На «Олимпе-2» в субботу встретятся самые боевитые коллективы нынешнего чемпионата, потому и ничья у них получится боевой. И результативной – пора уже «Ростову» забить в РФПЛ.
«Локомотив» – «Амкар» — 3:1
Сильная игра «Локомотива» после зимнего перерыва для многих стала откровением. Теперь немногие удивятся, если «железнодорожники» запрыгнут в еврокубки (не через победу в КР). Субботний матч в Черкизово хозяева должны выигрывать уверенно. Особенно если учесть, что у «Амкара» сейчас явно не всё в порядке – команда Гаджи Гаджиева лишь единожды смогла победить в 2017 году.
«Терек» – «Анжи» – 2:2
Настолько недоволен своими подопечными остался Александр Григорян после матча с «Крыльями Советов», что даже посчитал нужным принести болельщикам извинения. После такой акции эмоциональный наставник «Анжи» обязательно угадает с составом, настроит его и выведет на поле «Ахмат-Арены», чтобы как минимум не проиграть.
«Томь» – «Оренбург» — 0:1
Матч в Томске может стать одним из ключевых в сезоне для «Оренбурга». Интересной команде Роберта Евдокимова обязательно нужно побеждать аутсайдера, чтобы продолжить борьбу за место в РФПЛ на следующий сезон.
«Крылья Советов» – «Рубин» – 2:1
Возможно, один из последних матчей Хави Грасии на посту главного тренера «Рубина». Отдам предпочтение «Крыльям Советов» — победа над «Анжи» в прошлом туре наверняка придаст самарцам уверенности в матче против нестабильного соперника.
«Краснодар» – «Арсенал» — 3:0
У «Краснодара» вернулся и с ходу начал забивать Фёдор Смолов. На фоне вновь появившихся разговоров о скором переезде Смолова в Европу нападающий «быков» наверняка будет рвать и метать в ближайшем матче. А победят хозяева.