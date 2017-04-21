Жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы: LIVE

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12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов сезона-2016/17 и Лиги Европы сезона-2016/17. Начало жеребьёвки топового европейского турнира запланировано на 13:00 мск, через час определятся соперники в Лиге Европы. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.

Мы к вам заехали на час. Почему надо спешить болеть за «Монако» Имена всех этих мальчиков вы окончательно выучите в других клубах, но как команда они искрили именно в «Монако».

Итак, в четвёрку сильнейших команд Лиги чемпионов пробились «Атлетико», «Монако», «Ювентус» и действующий обладатель трофея — мадридский «Реал». Процедура жеребьёвки будет «слепая», каждая команда может сыграть с каждой. Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные — через неделю. Коллективы, чьи имена объявят первыми, проведут первые матчи дома.

В административных целях проведут ещё одну жеребьёвку, чтобы определить, кто станет номинальным хозяином финала — победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Финал пройдёт в субботу 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

Фото: Reuters

Полуфиналисты Лиги чемпионов:

«Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция)

«Ювентус» (Италия)

«Ювентус» (Испания)