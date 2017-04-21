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175 лет назад 2016
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Мирча Луческу
Фото: Ксения Архипова, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Луческу: у нас не было ни одной игры без казусов с судейством

Главный тренер «Зенита» — о новом стадионе, специфическом поле, успехах «Урала», причинах поражения от «Спартака» и немного о судействе.
21 апреля 2017, пятница. 13:51. Футбол

Перед открытой тренировкой «Зенита» на базе сине-бело-голубых прошла церемония, в ходе которой отпечатки стоп для клубного музея оставил бывший нападающий, капитан и один из лучших бомбардиров команды Владимир Кулик.

Кулик провёл за сине-бело-голубых 220 матчей, в которых забил 101 гол. Владимир является автором последнего гола, забитого сине-бело-голубыми на стадионе имени С.М. Кирова в кубковой встрече с петербургским «Локомотивом» в 1996 году. Именно он и нанесёт первый символический удар по мячу в первом матче «Зенита» на новом стадионе, который состоится уже в субботу.

В пятницу, 21 апреля, футболисты «Зенита» приняли участие в первой тренировке на газоне арены «Санкт-Петербург». Подопечные Мирчи Луческу провели 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом.

«На «Зенит» давили мысли, что надо догонять «Спартак»

Накануне игры команда занималась на базе в Удельном парке. Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился впечатлениями от новой арены, а также рассказал о состоянии команды после поражения «Спартаку».

— Совсем другой стадион, такой огромный. Завтра, думаю, покажем хорошую игру. Я таких стадионов ещё в своей жизни не видел. Нас готовили к тому, что поле на новой арене будет не очень хорошим. Но оказалось, что на нём вполне можно играть и показывать хорошую игру. Мы понимаем, что стадион ещё не полностью готов, поэтому завтра будет всего 20 тысяч зрителей. Хотелось бы, конечно, увидеть аншлаг. На следующем матче будет больше зрителей. Пару дней отходили от поражения от «Спартака». Сейчас уже все мысли об «Урале», не думаем о местах, главное — выигрывать. Осталось всего семь игр, и мы не имеем права терять очки, тем более дома. На «Зенит» давили мысли о том, что нужно догонять «Спартак», сейчас будем расслабленны в этом плане. Будем играть более раскрепощённо, надеюсь, это поможет «Зениту».

На «Зенит» давили мысли о том, что нужно догонять «Спартак», сейчас будем расслабленны в этом плане. Будем играть более раскрепощённо.

«Новый стадион «Зенита» невероятен и великолепен»

Следом за футболистом о новом стадионе и готовности команды рассказал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

— В четверг «Зенит» провёл первую тренировку на новом стадионе. Какие ощущения?

— Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с «Уралом». Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.

— Как вам раздевалки?

— Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У менять есть опыт «Донбасс Арена», которая признана великолепным стадионом. Арену в Донецке тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать. Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы «Зенит» поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле «Крестовского», находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.

— Непривычно было заниматься под крышей стадиона?

— Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно не пострадает.

«Неназначенные пенальти заставляют футболистов нервничать»

— В каком состоянии команда после поражения от «Спартака»?

— Все знают, что энтузиазм команде дарит только положительный результат. После такой игры, где мы имели преимущество, создавали голевые моменты, где было два пенальти — на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой, настроение не лучшее. «Спартак» обороняется в своей штрафной, как это делают итальянцы. Такие моменты, как неназначенные пенальти, заставляют футболистов нервничать. А при нервах всегда допускаются ошибки. Эта ситуация уже не в первый раз произошла. У нас не было ни одной спокойной игры без казусов с судейством и неприятных моментов. К сожалению, практически всегда не в нашу пользу. Один раз было наоборот. Когда мы забили «Арсеналу», было на грани «вне игры». Но это ни в коем случае нас не оправдывает, это просто констатация фактов. Такая команда, как «Зенит», с таким подбором игроков, должна хорошо играть независимости от этих ситуаций. Сегодня перед выходом на поле я напомнил своим футболистам некоторые моменты. Мы говорили о Лиге Европы, которую наверняка все смотрели. Видели, как «Манчестер Юнайтед» прошёл «Андерлехт». Команду, которую мы могли и 5:0 обыграть. И один лишь момент выбил нас из турнира. После этого мы в некотором плане потеряли уверенность в своих силах.

«Урал» — лучшая команда в чемпионате по результату за последнее время. Пять побед подряд у екатеринбуржцев.

Завтра нас ждёт непростая игра с непростым соперником. «Урал» — лучшая команда в чемпионате по результату за последнее время. Пять побед подряд у екатеринбуржцев. Не думаю, что кто-то ещё может похвастать таким результатом. Мы должны внимательно и серьёзно отнестись к матчу с «Уралом».

— Кто из футболистов «Зенита» не готов к субботней встрече?

— За исключением Анюкова, все остальные готовятся. Александр болел, у него была температура, поэтому он сейчас занимается по индивидуальной программе.

— Насколько специфическое поле на «Крестовском» может помешать «Зениту» в субботу?

— Думаю, поначалу поле будет в очень хорошем состоянии и позволит здорово играть. Потом, вполне возможно, оно испортится. К этому нужно быть готовым. Конечно, если поле испортится, то проще будет игрокам, которые обороняются. «Урал» много прессингует, допускает много фолов тактического характера. Мы должны сохранять терпение и быть максимально собранными и внимательными в каждом эпизоде. Уверен, что на таком стадионе, когда будет собираться аншлаг, «Зенит» не сможет терять очки.

За исключением Анюкова все остальные готовятся к матчу.

— Зимой вы провели необычную для российских клубов подготовку — сыграли много товарищеских матчей. Дала ли такая подготовка эффект?

— Мы провели его больше для новичков и молодых игроков. Часто проводили игры по 45 минут двумя составами, и в тот же день была полноценная тренировка. Те, кто имел меньше практики, играли. Они сейчас хорошо готовы, тестирование показывает, что раньше мы пробегали 105 км за игру, сейчас доходит до 116-117 км. Этого потолка мы не достигли в матче со «Спартаком». В мотивации и агрессивности мы не сумели подняться на уровень «Спартака». Красно-белые были лучше нас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак ФК Урал Артур Юсупов Мирча Луческу Стадион «Крестовский»
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