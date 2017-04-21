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175 лет назад 2016
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ЦСКА
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Кто ещё в Лигу чемпионов? ЦСКА – «Зенит»: финишный расклад

«Зенит» впервые в новой клубной истории может дважды подряд остаться без Лиги чемпионов. Но ЦСКА для этого нужно очень сильно постараться.
21 апреля 2017, пятница. 15:00. Футбол

Золотая гонка чемпионата России, не будем обманываться, себя практически исчерпала. Зато в серебряной всё самое интересное только начинается. Кто составит компанию «Спартаку» в ближайшей Лиге чемпионов – вот, пожалуй, самый занятный из оставшихся на повестке дня вопросов. Формально кандидатов толпа: в теории даже «Ростов» способен совершить восхождение с девятого места на второе. Но мы-то с вами понимаем (как минимум догадываемся), что в действительности этот кружок гораздо уже.

Представители России в Лиге чемпионов за 10 сезонов

2007/08. ЦСКА, «Спартак»
2008/09. «Зенит», «Спартак»
2009/10. «Рубин», ЦСКА, «Динамо»
2010/11. «Рубин», «Спартак», «Зенит»
2011/12. «Зенит», ЦСКА, «Рубин»
2012/13. «Зенит», «Спартак»
2013/14. ЦСКА, «Зенит»
2014/15. ЦСКА, «Зенит»
2015/16. «Зенит», ЦСКА
2016/17. ЦСКА, «Ростов»

Трудно представить, что должно случиться, чтобы в итоговой таблице промеж ЦСКА и «Зенитом» втиснулся кто-то третий. В 10-х годах нового века эти двое четырежды заходили в высшую континентальную лигу вместе, а теперь определят второго лишнего в заочном споре. Прикинем шансы.

«Ростов» пропустит, «Спартак» не выиграет. Прогнозы на 24-й тур РФПЛ
Прогнозы на матчи 24-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

Календарь

ЦСКА – 44 очка

«Уфа» (г) – +5=1-0

Гончаренко лучше кого бы то ни было известны болевые точки современной «Уфы», и он доходчиво объяснит подопечным, как на них надавить.

Прогноз: +3 очка.

«Локомотив» (д) – +21=9-22

«Железнодорожники» набрали по весне неплохой ход, но до 2 мая их думами будет владеть Кубок. Мотивация ЦСКА в ближайшем дерби будет просто выше.

Прогноз: +3 очка.

«Спартак» (д) – +20=13-18

Близость титула вдохновляет, но не расхолаживает «Спартак». Для него делом чести будет не уступить на поле самого принципиального неприятеля.

Прогноз: +1 очко.

Золото на арене ЦСКА? В каком туре «Спартак» станет чемпионом
«ВЭБ-Арена», «Открытие» или Тула — здесь «Спартак» может завоевать чемпионство.

«Амкар» (г) – +15=7-3

Последние годы «армейцы» весьма неуютно себя чувствуют на пермской синтетике: три поражения за четыре заезда. Спаянная красно-чёрная оборона неизбежно создаст проблемы молодой красно-синей атаке.

Прогноз: +1 очко.

«Арсенал» (д) – +3=0-0

У противника калибра «Арсенала» чемпион обязан дома забирать три очка, хоть мытьём, хоть катаньем.

Прогноз: +3 очка.

«Рубин» (г) – +15=5-9

Болельщиков ЦСКА по сей день передёргивает при воспоминании о казанской нервотрёпке и двойном сейве Акинфеева годичной давности. Теперь будет не легче. Для многих иноземцев «Рубина» бодрый финиш сезона – чуть не единственная возможность сохранить лицо. И тёплое место ещё минимум на год. Где ещё им такие оклады положат?

Прогноз: 0 очков.

«Анжи» (д) – +10=5-4

Кто бы что ни говорил об износе «армейской» обороны, по части совокупного чемпионского опыта ЦСКА по-прежнему нет равных среди конкурентов. Он-то и поможет ей избежать фатальной осечки на финише.

Прогноз: +3 очка.

Итого: 58 очков

«Зенит» — 43 очка

«Урал» (д) – +10=1-0

Поражение от «Спартака» в любом случае предполагало бы повышенное рвение со стороны петербуржцев, а долгожданная премьера на Крестовском острове его только приумножит. Статистика тоже не сулит уральцам ничего хорошего: 1 очко за 11 матчей.

Прогноз: +3 очка.

«Оренбург» (г) – +1=0-0

Дебютант лиги в этом сезоне ни одному фавориту не сдался без боя. Только очков ни у кого не отнял. Не отберёт и у «Зенита»: потенциал команд несопоставим, а рассчитывать на добродушие фаворита аутсайдеру не приходится – не тот случай.

Прогноз: +3 очка.

«Томь» (г) – +9=5-3

В противоборстве самой нищей и самой богатой команд лиги вариаций на тему исхода заведомо немного. Скорее одна, чем две.

Прогноз: +3 очка.

«Терек» (д) – +9=5-5

Из всех участников чемпионата «Терек» сильнее всех подвержен «весеннему авитаминозу». Боевитый и неуступчивый по осени, он традиционно сникает на финише.

Прогноз: +3 очка.

«Крылья Советов» (г) – +21=8-12

«Зенит» больше десятилетки, с апреля 2006-го, не проигрывал на «Металлурге». Но на сей раз «отовариться» очками по максимуму в Самаре ему будет непросто. Задачу гостям осложнят два фактора: а) настрой аутсайдера, ведущего отчаянного борьбу за выживание; б) «армейское» прошлое тренера «Крыльев». В этом споре двух столиц симпатии Скрипченко очевидны, и он, бесспорно, постарается оказать маленькую дружескую услугу москвичам. Помочь себе – и ЦСКА заодно.

Прогноз: +1 очко.

«Краснодар» (д) – +6=3-2

Чего ещё ожидать от самой миролюбивой команды сезона (11 ничьих) в Петербурге?

Прогноз: +1 очко.

«Локомотив» (г) – +13=19-11

Как бы ни завершился кубковый финал, попрощаться со своим болельщиком москвичи попытаются на высокой ноте. В этой борьбе – за зрителя – каждая игра имеет вес. Мега-сенсацией третья подряд ничья «Локомотива» и «Зенита» точно не станет.

Итого: 58 очков

Регламент

Не настаиваю, что так оно всё и будет. Более того, убеждён, что обе команды не раз опровергнут делом недальновидного писаку. Тем не менее вероятность того, что ЦСКА с «Зенитом» финишируют вровень, существует, и не такая уж низкая. А коли так, есть смысл освежить в памяти регламентные нюансы.

Первым дополнительным параметром в случае равенства очков является общее количество побед. Их сейчас у конкурентов поровну (по 12), поэтому идём дальше. А дальше вступают в силу личные встречи. И вот тут обнаруживаем минимальное, но всё-таки преимущество «армейцев» – за счёт гола на чужом поле (1:1 в Петербурге, 0:0 в Москве).

Котировки

Букмекеры не видят фаворита в «серебряной гонке». В частности, контора «1хставка» оценила шансы команд на финише как абсолютно равные – коэффициентом 1,9 на одних и других.

Тенденция

ЦСКА считают, и небезосновательно, одним из лучших финишеров Премьер-Лиги. Однако в сравнении с «Зенитом» всё не так однозначно. Из предыдущих пяти вёсен лишь одну «армейцы» провели сильнее питерцев – в сезоне-2013/14. В остальных случаях сине-бело-голубые брали во второй части чемпионата либо больше очков, чем красно-синие (3 раза), либо столько же (1).

Первую половину весны-2017 ЦСКА провёл гораздо увереннее «Зенита» (66,7% очков против 44,4). Если сине-бело-голубые резко не ускорятся, второй раз подряд рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов – впервые после слияния с «Газпромом» и взятия первого российского золота.

ЦСКА – «Зенит»: процент очков весной

2011/12. 38,9 – 63,9

2012/13. 66,7 – 72,7

2013/14. 90,9 – 69,7

2014/15. 66,7 – 66,7

2015/16. 77,8 – 80,5

2016/17. 66,7 – 44,4*

*Сезон продолжается.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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