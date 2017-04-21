Без испанского финала. Что подарила жеребьёвка еврокубков

Лига чемпионов

«Реал» – «Атлетико»

Хватит испанских финалов – «Реал» и «Атлетико» будут выяснять отношения на ступеньку раньше. Два главных мадридских дерби в карьере Диего Симеоне вспоминает в холодном поту – первый Кубок чемпионов в последнюю секунду вырвал Серхио Рамос, судьбу второго решил один неточный 11-метровый. Ещё один проигрыш «Реалу» в Лиге чемпионов Симеоне не выдержит. Диего много раз подчёркивал, что два проигранных финала стали для него серьёзным ударом, что Лига чемпионов – единственная мотивация для него. Уступит снова – уйдёт: сомнений в этом нет.

«Бавария» казалась для «Реала» краш-тестом в плане своих навыков и умения раскрошить соперника, однако оказалась очень удобной Мадриду – «Баварию» постоянно ловили на острых контратаках, запирали на весь второй тайм мюнхенского матча. «Реал» был хорош, и очень жаль, что их противостояние запомнят из-за судейства Виктора Кашшаи, а не из-за игры «сливочных». «Атлетико» будет как раз неудобным соперником – команда Зидана любит играть вторым номером, ловить на контратаках и бить выученным заклинанием «Кроос-Рамос», а парни с берегов речки Мансанарес не дадут играть «Реалу» в такой футбол и сами поймают свою стихию. Нынешний «Атлетико» контролирует мяч гораздо лучше, чем команда трёхлетней давности, но на такой стадии обязательно вернётся к своему старому игровому рисунку, с помощью которого год назад били «Барселону» и «Баварию».

Не забывайте об ещё одном факторе – чемпионской гонке. «Реал» активно борется за испанское золото с «Барселоной», а «Атлетико» сам вырубил себя из борьбы осенней пробуксовкой. Европейский трофей – главная и единственная цель команды Диего Симеоне, распыляться она точно не будет. С другой стороны, Зидан ротирует состав лучше любого другого тренера топ-клуба – если понадобится, для его «Реала» результат сделают и Начо, и Иско, и Лукас Васкес.

История. Два подряд финала Лиги чемпионов помнят все, тогда как дерби в четвертьфинале-2014/15 уже вылетело из памяти. Первый матч на «Висенте Кальдерон» вытащил для «Атлетико» Ян Облак – тогда ещё малоизвестный и вылезший со скамейки запасных, второй так бы и катился до овертайма, если бы не Криштиану Роналду и его пас на пустые ворота Чичарито. Статистика против «Атлетико»: все четыре дуэли с «Реалом» в плей-офф еврокубков (была ещё одна в 1959-м) остались за «сливочными».

«Атлетико» не пропускает дома уже в 10 матчах плей-офф Лиги чемпионов – предыдущий гол дружина Диего Симеоне пропустила в марте 2014-го.

Цифра. «Атлетико» не пропускает дома уже в 10 матчах плей-офф Лиги чемпионов – предыдущий гол дружина Диего Симеоне пропустила в марте 2014-го, от «Милана», ведомого экс-мадридистом Кларенсом Зеедорфом, и персонально от экс-мадридиста Кака. Оптовые поставки сухарей не должны смущать «Реал», забивающий во всех турнирах уже 55 матчей кряду. Чья-то цифра обязательно застынет.

«Монако» – «Ювентус»

«Монако» – самая романтизированная история оставшейся части евросезона: талантливые пацаны, собранные с разных уголков Франции, задают трёпку большим командам, быстро и круто контратакуют и понимают, что уже летом многих из них здесь не будет. Ни Мбаппе, за которого только оплатите ценник – и вундеркинд ваш, ни умницы Фабиньо, ни Лемара с Бернарду Силвой. При этом многие забывают, что «Монако», первым в Европе перешагнувший отметку в 100 забитых мячей, умеет обороняться – включите второй тайм монегасков в Дортмунде и поймёте, что команда Жардима не безголово бегает в атаку, а хладнокровно сидит целый тайм у своих ворот. Пусть и отбиваясь порой с паническим надрывом.

Мы к вам заехали на час. Почему надо спешить болеть за «Монако» Имена всех этих мальчиков вы окончательно выучите в других клубах, но как команда они искрили именно в «Монако».

Жозе Моуринью – один из учителей Леонарду Жардима, нотки его футбола есть и в нынешнем «Монако», так что думать, что «Монако» станет доминировать над «Ювентусом» все 90 минут, не стоит. Хотя, вероятно, именно монегаски будут владеть мячом и инициативой чаще, а бьянконери включат традиционный прессинг-режим, где-то перекусят атаку «Монако», где-то поддавят, где-то ментально окажутся крепче. Два соперника на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем принято думать, и психология будет едва ли не ключевым фактором в их паре. У мадридских команд – тем более.

История. Весной 2015-го «Ювентус» и «Монако» уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов, и в том «Монако» вы с трудом узнаете признаки нынешней команды. Лидером атаки был Янник Феррейра-Карраско, вспыхнувшей молодой звёздочкой – Антони Марсьяль, а Леонарду Жардим ещё не отступал от генеральной линии Жозе Моуринью. Особенный любит такие матчи – 1:0 в Турине, 0:0 в Монако, единственный гол со спорного пенальти и пяток острых моментов на двоих.

Талантливые пацаны, собранные с разных уголков Франции, задают трёпку большим командам, быстро и круто контратакуют и понимают, что уже летом многих из них здесь не будет.

Цифра. Выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов – четвёртый для итальянских команд с сезона-2006/07. Три предыдущие попытки представителей кальчо пройти полуфинал были успешными. «Милан» выносил из турнира «Манчестер Юнайтед», «Интер» прагматично съел «Барселону» Гвардиолы, «Ювентус» два года назад столь же прагматично отправил за борт мадридский «Реал». Конечно же, никаких преждевременных выводов.

Лига Европы

«Аякс» – «Лион»

Андре Онана через ошибки и кошачьи прыжки доказывает, что африканский вратарь – не чёрная метка современного футбола (нет, никакого расизма). Матейс де Лигт дебютирует в сборной Нидерландов в 17 лет, привозит, ошибается в «Аяксе» и пробует снова, снова, снова – за первый пас мальчишке простят всё. Умница Каспер Дольберг уже готов собирать вещи в главный молодёжный центр мира из Дортмунда. Раскрывается и сохраняет «Аякс» в чемпионской гонке сын Патрика Клюйверта, а из-за его резкого прогресса не играет Вацлав Черны – как казалось полтора года назад, самый яркий тинейджер «Аякса».

Невероятно молодая хипстерская команда не только демонстрирует очень яркий футбол, один из лучших в Европе, но и показывает зубы. 8 очков отставания в чемпионской гонке с «Фейеноордом» уже превращены в одно, вчера был вытащен безнадёжный матч с «Шальке» – при 0:3, в меньшинстве, в овертайме без сил. «Аякс» и так очень весёлый, а «Лион», такой же питомник молодёжи, только уже накопившей хайпа вокруг себя (Ляказетт, Фекир, Толиссо), добавит паре ещё кипятка. Две команды, обожающие атаковать, – здесь точно будет жарко.

За финал в Стокгольме будут биться два классных шведских нападающих – Златан Ибрагимович и Йон Гвидетти.

«Сельта» – «Манчестер Юнайтед»

Ещё один необычный поворот: кажется, Лигу Европы выиграет не испанская команда. «Манчестер Юнайтед» двигается по турнирной сетке, пыхтя и задыхаясь, но все знают, что это фирменный стиль Жозе Моуринью. Он привык выигрывать по 1:0, на границе нервного срыва, а Лига Европы ценна для португальца вдвойне – Жозе не скрывает, что стремится таким образом попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. «Сельта» Эдуардо Бериццо всеми силами попробует помешать, тем более что контратаковать испанцы умеют не хуже «МЮ», но класс игроков всё-таки несопоставим. Вспомните, что главная звезда «Сельты» Яго Аспас – один из десятка испанцев, которые не заиграли в АПЛ, вернулись домой и раскрылись заново.

«Мостовой был кумиром моего детства». Новый Царь «Сельты» Когда-то Яго Аспас брал автограф у Александра Мостового, а теперь является лидером «Сельты» и сам претендует на царский престол.

Внутрь заботливо завёрнута ещё одна интрига. В финал Лиги Европы может попасть Йон Гвидетти, простой парень с западной окраины Стокгольма, о котором рассказывают умилительные истории, которого ненавидят только фанаты «Аякса». А против него будет болеть Златан Ибрагимович – болтун из Мальмё, человек, способный поставить памятник самому себе. Златан не сыграет, но может приехать на домашний финал. Приедет только один из них.