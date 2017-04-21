Гонка за «Спартаком» продолжается! Гончаренко вернулся в Уфу и выиграл

Виктор Гончаренко приехал в Уфу впервые после отъезда в ЦСКА. За четыре месяца в московской команде белорусский тренер успел полностью перестроить её игру под формацию с тремя защитниками и не проиграть ни одного матча, при этом оставив своему уфимскому преемнику Сергею Семаку действительно приличный багаж. Его экс-тренер «Зенита» использовал не в полной мере, слетев с пятой строчки и не сумев пробиться в финал Кубка России. При этом схему и стиль игры Семак в «Уфе» менять не стал. Мы решили сравнить, как играют бывшая и нынешняя команды Гончаренко.

Стиль

«Уфа» при Гончаренко чаще всех использовала длинные передачи, при Семаке меньше их не стало. Все опасные моменты башкирская команда создала именно благодаря лонгшотам: уже на второй минуте Фатаи выбежал один на один с Акинфеевым, который сам не слишком удачно выбил мяч вперёд, и был сбит «армейским» вратарём, который получил только жёлтую карточку, а затем уверенно сыграл на выходе после удара со штрафного. Капитан ЦСКА вообще стал героем матча — уже во втором тайме Акинфеев отбил неплохой удар Пауревича с пенальти после очередной длинной передачи от «Уфы» и падения Стоцкого в штрафной, а затем спас ещё несколько раз после ударов всё того же Фатаи.

Тем временем оборонялась «Уфа» слишком компактно, прижимаясь к своим воротам. Однако полезность фланговых футболистов ЦСКА при такой игре соперника сводилась на нет — вот почему совсем незаметен был главный «армейский» мотор Марио Фернандес. Забросы в штрафную, тонкие передачи — все эти попытки ЦСКА подойти к воротам Беленова утопали в ногах 10 уфимцев.

Зато ценнее стали дальние удары, первый из которых «армейцы» нанесли уже на 11-й секунде после ошибки главного антигероя матча Пауревича. Именно лонгшот и принёс ЦСКА гол. Снова отличившийся из офсайда Ионов придумал скидку на Витиньо, а тот из-за спин защитников пробил в самый угол ворот Беленова.

Центр поля

Игру уфимских опорниковотлично характеризует одна цифра — 0 успешных отборов на троих — Безденежных, Засеева и Облякова — за матч. Команда Семака играла слишком закрыто, пытаясь пробиться к воротам Акинфеева усилиями одного Фатаи.

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Главной же новостью ЦСКА в матче в Уфе стало возвращение Алана Дзагоева, главного мозга «армейцев», который очень часто в этом сезоне проводит время в лазарете. Хорошей новостью сменяется плохая — в отсутствие Алана ключевым футболистом центра поля в ЦСКА стал Александр Головин, начинавший матч на скамейке. Дзагоев исполнял чистого плеймейкера, редко смещаясь в центр и почти не помогая Натхо и Вернблуму.

Можно списать этот момент на частичную готовность Дзагоева, но уже после выхода Головина центр поля «армейцев» стал намного подвижнее. Именно он сделал зрячий предголевой пас на Ионова в моменте с первым забитым мячом, придумывал моменты и сам бил по воротам Беленова, в отведённые ему полчаса став заметнее и полезнее для команды.

Молодёжь

О главной молодой силе «Уфы», Иване Облякове и Игоре Безденежных, было сказано несколькими абзацами выше. Кстати, при Гончаренко оба опорника очень часто играли в основе и часто делали результат. В игре против него — потерялись в обороне.

Вопреки общественному мнению, в ЦСКА Виктор Гончаренко работает с молодёжью много. Например, в четверг в Уфу не полетел резервный вратарь Сергей Чепчугов, который почти наверняка покинет команду летом, а на скамейке сидел молодой и перспективный Илья Помазун. В случае травмы капитана уже на второй минуте после столкновения с Фатаи именно 20-летний голкипер дубля вышел бы защищать ворота «армейцев». Но, к счастью, травмы не случилось.

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Тогда как самые яркие футболисты «армейской» «молодёжки» на поле всё-таки появились. Лучший бомбардир этого сезона в дубле ЦСКА Тимур Жамалетдинов появился на не самой привычной для себя позиции левого латераля — там он играл только на сборах этой зимой. Замену «привёзшего» пенальти Щенникова на лидера дубля можно назвать скорее вынужденной — Зоран Тошич в Уфу не полетел, залечивая инфекцию, а добавить креатива по сравнению с правым флангом было необходимо. В итоге Жамалетдинов результативных действий не совершил, но картины не испортил и был достаточно активен в атаке.

Другой нападающий дубля и любимец «армейских» болельщиков Фёдор Чалов за три минуты решил исход матча. Чуть ли не первым касанием нападающий с близкого расстояния отправил мяч в сетку Беленова после неразберихи уже почти бросивших играть защитников «Уфы». 2:0 — перед двумя московскими дерби подряд. «Армейцы» возвращаются на «ВЭБ-Арену» с важной победой и семиочковым отставанием от «Спартака».