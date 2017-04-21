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175 лет назад 2016
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Килиан Мбаппе в Лиге чемпионов стабильнее Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: Григорий Телингатер

5 доказательств того, что Мбаппе круче Месси и Роналду

Главный итог еврокубков на этой неделе: Килиан Мбаппе – фантастически хорош. И в чём-то точно лучше Месси и Роналду.
21 апреля 2017, пятница. 21:00. Футбол

1. Голы в каждом мачте

Ещё недавно о Мбаппе не знал никто. Теперь он самый желанный футболист для любого европейского клуба. Мбаппе четыре раза сыграл в Лиге чемпионов в стартовом составе и каждый раз забивал. В ворота «Манчестер Сити» и «Боруссии» француз забил пять мячей. Мбаппе – единственный футболист в мире, забивший во всех четырёх своих первых матчах в плей-офф Лиги чемпионов (учитываются игры в основном составе).

2. Удары с двух ног

На счету Мбаппе ещё один рекорд. Он является самым молодым футболистом, забивавшим с обеих ног в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя большинство голов Мбаппе забил правой ногой. Кстати, у парня уже есть своё фирменное празднование гола. Он зажимает руки под мышками вот так:

Фото: Ruters

3. Хет-трики

Мбаппе сделал два хет-трика до того, как ему исполнилось 19 лет. В декабре 2016 года француз отправил три мяча в ворота «Ренна» в Кубке лиги, а в феврале 2017 года оформил хет-трик в чемпионате Франции во встрече с «Метцом». Ни Месси, ниРоналду не удавалось забить три мяча в официальном матче до 19 летнего возраста. Примечательно, что португалец был кумиром Мбаппе, который даже сфотографировался с ним в 2012 году.

4. Результативность в чемпионате

18-летний Мбаппе забил уже 13 голов в чемпионате Франции. Месси до 19 лет забил семь мячей в Примере, а Роналду – лишь один в АПЛ и три в чемпионате Португалии. На данный момент Мбаппе является лидером по соотношению «гол+пас» к времени, проведённому на поле (не учитывая голы с пенальти).

5. Стабильность в ЛЧ

Мбаппе стал шестым футболистом, который забил в четырёх стартовых матча Лиги чемпионов в основном составе. Роналду и Месси находятся вне этой шестёрки. Последним был Диего Коста в 2014 году.

Сегодня Мбаппе был признан лучшим игроком недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. На звание лучшего игрока также претендовали полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.

Киллер Мбаппе. Кто он — «новый Анри», похоронивший «Ман Сити»
После серии с «Ман Сити» о молодом форварде «Монако» говорят все. История Килиана Мбаппе, которого называют главной надеждой Франции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Монако Килиан Мбаппе Лига чемпионов — Футбол
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21 апреля 2017, пятница
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