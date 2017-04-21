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Смотреть «Ростов» — «Спартак», «Арсенал» — «Сити», «Реал» — «Барселона»
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

«Класико» в Испании и ещё 5 матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

Матч за чемпионство в Испании, звёздные полуфиналы Кубка Англии и ростовская битва «Спартака» — в лучших матчах грядущих выходных.
21 апреля 2017, пятница. 22:30. Футбол

«Ростов» — «Спартак»

22 апреля, 16:30

Прогноз: 0:0

Рекордную нулевую серию «Ростова» сейчас не обсуждает только ленивый, тем более в свете предстоящего матча с лидером РФПЛ. Ростовчане пропустили всего 12 голов, меньше всех в лиге, а дома — всего два, поэтому предпосылок к тому, чтобы пропустить от атаки «Спартака», не так много. Смогут ли спартаковцы продлить свою удачную серию после важнейшей победы над «Зенитом»?

«Ростов» пропустит, «Спартак» не выиграет. Прогнозы на 24-й тур РФПЛ
Прогнозы на матчи 24-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

«Челси» — «Тоттенхэм»

22 апреля, 19:15

Прогноз: 2:1

В Кубке Англии «Челси» уже обыграл одну топ-команду, в четвертьфинале оставив не у дел бывшего тренера лондонцев Жозе Моуринью и его «МЮ». Теперь Антонио Конте примет на «Стэмфорде» другую команду из Лондона — «Тоттенхэм», дышащий в спину «Челси» в АПЛ. Этот матч, конечно, чемпиона Англии не определит, но многое будет значить в психологическом плане: если команда Почеттино «Челси» обыграет, то и поверит в то, что может завоевать золото в Премьер-лиге.

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд

22 апреля, 19:30

Прогноз: 2:3

«Есть только одна „Боруссия“ — самый популярный немецкий заряд в дерби этих команд-тёзок, а значит и на поле, и на трибунах субботним вечером скучать не придётся. Хозяевам мёнхенгладбахцам очень нужны очки, чтобы попасть в Лигу Европы, тогда как дортмундская команда после поражения от «Монако» вылетела из еврокубков и теперь постарается занять как можно более высокое место в Бундеслиге.

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«Арсенал» — «Манчестер Сити»

23 апреля, 17:00

Прогноз: 1:3

На второй звёздный полуфинал Кубка Англии футболисты «Арсенала» и «Сити» выйдут, уже зная будущего соперника. Поможет ли это командам — неизвестно, но будем надеяться, что качество футбола от этого не пострадает. Есть ощущение, что Венгер работает в «Арсенале» последний сезон. Помешает ли «Манчестер Сити» Гвардиолы французу завоевать свой последний трофей в Лондоне?

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«Галатасарай» — «Фенербахче»

23 апреля, 19:00

Прогноз: 2:2

В каждой средней по уровню футбола лиге есть матчи, которые стоит смотреть обязательно: «Црвена Звезда» — «Партизан», «Аякс» — «Фейеноорд»… «Галатасарай» — «Фенербахче» — один из них. Стамбульское дерби интересно даже не сколько тем, что будет происходить на поле, сколько трибунами: перформанс, фаер-шоу и неизбежные столкновения фанатов. Будет красиво и эмоционально.

«Реал» — «Барселона»

23 апреля, 21:45

Прогноз: 1:1

Самый популярный матч в мире в этом сезоне — решающий. Сейчас отрыв «Барсы» от «Реала» составляет три очка, и каталонцы сделают всё, чтобы его сократить. Команда Зидана же будет держать в уме игру в запасе и, скорее всего, играть на ничью. Омрачить «класико» может только отсутствие звезды «Барселоны» Неймара, который получил трёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Малагой».

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Лионель Месси снова не забил в важном матче, потерялся на поле и не завоевал трофей. Что происходит с инопланетянином?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Боруссия Д Боруссия М Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона ФК Галатасарай ФК Реал Мадрид ФК Ростов ФК Спартак ФК Фенербахче Челси
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22 апреля 2017, суббота
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21 апреля 2017, пятница
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