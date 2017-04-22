«Крестовский» заговорит голосом Боярского. Обзор дня

Жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, победа ЦСКА в Уфе, судьи на матчи 25-го тура РФПЛ и другое – в обзоре новостей дня.

Названы точные даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

21 апреля в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги чемпионов. По её итогам «Реал» за путёвку в финал поспорит с «Атлетико», а «Ювентус» сыграет с «Монако».

Первые полуфинальные матчи

«Реал» – «Атлетико» (2 мая, 2017)

«Монако» — «Ювентус» (3 мая, 2017)

Ответные полуфинальные матчи

«Ювентус» — «Монако» (9 мая, 2017)

«Атлетико» — «Реал» (10 мая, 2017).

Финал пройдёт в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе. Номинальным хозяином финала будет считаться победитель пары «Монако» — «Ювентус».

Без испанского финала. Что подарила жеребьёвка еврокубков «Реал» и «Атлетико» сыграют два матча вместо одного.

Результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги Европы сезона-2016/17

В Сьоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы, куда пробились «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Сельта» и «Аякс».

Результаты жеребьёвки:

«Аякс» — «Лион»

«Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

Первые полуфинальные матчи будут сыграны 4 мая, ответные — 11 мая. «Аякс» и «Сельта» станут хозяевами первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Финал Лиги Европы состоится 24 мая и пройдёт в Стокгольме на «Френдс Арене». Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Аякс» — «Лион».

Боярский будет диктором стадиона «Крестовский» на матче «Зенит» — «Урал»

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что он будет работать диктором во время первого официального матча на стадионе «Крестовский», в котором сыграют «Зенит» и «Урал». Встреча состоится 22 апреля.

«Мне поступило предложение от организаторов матча «Зенит» — «Урал» поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе «Крестовский», только что вернулся. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор «Зенита».

Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять. Возможно, зайду ещё в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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ЦСКА победил «Уфу» и сократил отставание от «Спартака» до семи очков

В стартовом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:0 над «Уфой».

В начале второго тайма хозяева имели возможность забить, но не сумели реализовать пенальти. На 53-й минуте удар в исполнении Ивана Пауревича отразил Игорь Акинфеев.

На 65-й минуте «армейцы» вышли вперёд — счёт открыл Витиньо. На 90-й минуте отличился Фёдор Чалов, вышедший на замену за несколько минут до гола.

Благодаря этой победе идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Спартака» до семи очков и на четыре балла опережает «Зенит». При этом красно-белым и сине-бело-голубым ещё предстоит сыграть свои матчи в этом туре. «Уфа» располагается на седьмой строчке.

Гончаренко установил рекорд тренеров-новичков ЦСКА

ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги на выезде обыграл «Уфу» со счётом 2:0.

Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.

Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже (2004). Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первые шесть матчей одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырёх ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.

Гонка за «Спартаком» продолжается! Гончаренко вернулся в Уфу и выиграл Виктор Гончаренко спустя 4 месяца вернулся в Уфу и обыграл бывшую команду с ЦСКА, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков.

С сезона-2017/18 в Серии А будут использоваться видеоассистенты арбитров

В финальном матче Кубка Италии система видеоповторов не будет использована, но со следующего сезона во встречах Серии А будут задействованы видеоассистенты главных арбитров. Об этом сообщил глава ассоциации итальянских арбитров Марчелло Ниччи.

«Новость заключается в следующем: мы начнём использовать видеоассистентов с первого дня следующего сезона. Мы ждём одобрения международного совета футбольных ассоциаций. Но в финале Кубка Италии видеоассистентов не будет», — цитирует Ниччи La Gazzetta dello Sport.

В финале Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Лацио».

Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не сможет сыграть из-за травмы, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. По этой причине «быки» приняли решение взять в аренду вратаря «Локомотива» Илью Абаева до конца текущего сезона.

Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но из-за травмы колена не смог поехать на сбор.

В текущем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

Крицюк: бюджетные деньги — для больниц, а не для РФПЛ Дмитрий Егоров поговорил с одним из самых необычных футболистов России – вратарём «Краснодара» Станиславом Крицюком.

Арбитр Еськов будет работать на матче ЦСКА — «Локомотив»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Премьер-Лиги. Встречу между ЦСКА и «Локомотивом» будет обслуживать Алексей Еськов, сообщает официальный сайт РФС.

25 апреля (вторник)

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

26 апреля (среда)

«Рубин» – «Терек»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).

27 апреля (четверг)

«Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).