«Крестовский» заговорит голосом Боярского. Обзор дня

Названы точные даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
21 апреля в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги чемпионов. По её итогам «Реал» за путёвку в финал поспорит с «Атлетико», а «Ювентус» сыграет с «Монако».
Первые полуфинальные матчи
«Реал» – «Атлетико» (2 мая, 2017)
«Монако» — «Ювентус» (3 мая, 2017)
Ответные полуфинальные матчи
«Ювентус» — «Монако» (9 мая, 2017)
«Атлетико» — «Реал» (10 мая, 2017).
Финал пройдёт в субботу, 3 июня, на стадионе «Национальный» в Кардиффе. Номинальным хозяином финала будет считаться победитель пары «Монако» — «Ювентус».
Результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги Европы сезона-2016/17
В Сьоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы, куда пробились «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Сельта» и «Аякс».
Результаты жеребьёвки:
«Аякс» — «Лион»
«Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
Первые полуфинальные матчи будут сыграны 4 мая, ответные — 11 мая. «Аякс» и «Сельта» станут хозяевами первых полуфинальных матчей Лиги Европы.
Финал Лиги Европы состоится 24 мая и пройдёт в Стокгольме на «Френдс Арене». Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Аякс» — «Лион».
Боярский будет диктором стадиона «Крестовский» на матче «Зенит» — «Урал»
Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский сообщил, что он будет работать диктором во время первого официального матча на стадионе «Крестовский», в котором сыграют «Зенит» и «Урал». Встреча состоится 22 апреля.
«Мне поступило предложение от организаторов матча «Зенит» — «Урал» поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе «Крестовский», только что вернулся. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор «Зенита».
Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять. Возможно, зайду ещё в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
ЦСКА победил «Уфу» и сократил отставание от «Спартака» до семи очков
В стартовом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:0 над «Уфой».
В начале второго тайма хозяева имели возможность забить, но не сумели реализовать пенальти. На 53-й минуте удар в исполнении Ивана Пауревича отразил Игорь Акинфеев.
На 65-й минуте «армейцы» вышли вперёд — счёт открыл Витиньо. На 90-й минуте отличился Фёдор Чалов, вышедший на замену за несколько минут до гола.
Благодаря этой победе идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Спартака» до семи очков и на четыре балла опережает «Зенит». При этом красно-белым и сине-бело-голубым ещё предстоит сыграть свои матчи в этом туре. «Уфа» располагается на седьмой строчке.
Гончаренко установил рекорд тренеров-новичков ЦСКА
ЦСКА в гостевом матче 24-го тура российской Премьер-Лиги на выезде обыграл «Уфу» со счётом 2:0.
Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Гончаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.
Предыдущий лучший результат тренеров-новичков «армейцев» принадлежал Валерию Газзаеву и Артуру Жорже (2004). Под руководством Газзаева в 2002 году ЦСКА в первые шесть матчей одержал пять побед и один раз сыграл вничью, а вместе с Жорже москвичи в первых шести играх добились двух побед и четырёх ничьих. Однако в седьмых матчах под руководством этих специалистов ЦСКА проигрывал.
С сезона-2017/18 в Серии А будут использоваться видеоассистенты арбитров
В финальном матче Кубка Италии система видеоповторов не будет использована, но со следующего сезона во встречах Серии А будут задействованы видеоассистенты главных арбитров. Об этом сообщил глава ассоциации итальянских арбитров Марчелло Ниччи.
«Новость заключается в следующем: мы начнём использовать видеоассистентов с первого дня следующего сезона. Мы ждём одобрения международного совета футбольных ассоциаций. Но в финале Кубка Италии видеоассистентов не будет», — цитирует Ниччи La Gazzetta dello Sport.
В финале Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Лацио».
Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона
Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк в текущем сезоне больше не сможет сыграть из-за травмы, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. По этой причине «быки» приняли решение взять в аренду вратаря «Локомотива» Илью Абаева до конца текущего сезона.
Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но из-за травмы колена не смог поехать на сбор.
В текущем сезоне 27-летний игрок провёл в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.
Арбитр Еськов будет работать на матче ЦСКА — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Премьер-Лиги. Встречу между ЦСКА и «Локомотивом» будет обслуживать Алексей Еськов, сообщает официальный сайт РФС.
25 апреля (вторник)
«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
26 апреля (среда)
«Рубин» – «Терек»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).
27 апреля (четверг)
«Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).