Потоп, пожар и забастовки.Что ещё пережил стадион «Крестовский»

Сегодня «Зенит» сыграет первый матч на новом стадионе. За годы строительства он пережил немало напастей.
1. Сроки
Летом 2007 года на Крестовском острове был заложен первый камень будущего стадиона. В том же году сообщалось, что строительство идёт с опережением графика. Однако более 10 раз дата сдачи объекта откладывалась. В результате первого официального футбольного матча пришлось ждать почти 10 лет.
2. Несчастные случаи
При строительстве таких объектов, как стадион, редко обходится без несчастных случаев. Подобное случалось и при возведении «Открытие Арены» в Москве. Что касается «Крестовского», то в 2011-м рухнули металлические конструкции, и четыре сварщика оказались в больнице. В 2015 году рабочий упал с высоты 52 метра. Мужчина наступил на край листа и рухнул. Сообщалось, что он пренебрёг правилами безопасности.
3. Забастовки
При строительстве «Крестовского» было несколько забастовок. В 2011 году рабочие говорили о задержках зарплаты более чем на два месяца. Известно ещё как минимум об одном недовольстве строителей. Оно случилось в 2016 году. По разным данным, бастовали от 50 до 400 рабочих. Они блокировали выезд с территории и не дали проехать машине генподрядчика «Инжтрансстроя-СПб». К месту забастовки подъехали машины городской прокуратуры и ОМОНа.
4. Потоп
На новом стадионе «Зенита» в декабре 2016 года произошёл потоп. Вода разлилась на нулевой отметке стадиона из-за испытаний пожарной системы. Как сообщил генподрядчик, всё произошло из-за того, что вовремя не закрыли кран. Пока утечка была обнаружена, в складском помещении вылилось 120 тонн горячей воды.
5. Пожар
Летом 2016 года в Интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как горит верхняя трибуна стадиона «Крестовский». Пожар начался в проходе между рядами. Говорилось, что возгорание случилось из-за сварочных работ. С огнём удалось справиться своими силами без вызова пожарных.
6. Улетевшая крыша
Ещё одна новость с лета 2016 года: часть крыши стадиона сдуло ветром. Ущерб кровли составил 300 квадратных метров, по данным «Инжтрансстрой-СПБ». Инцидент произошёл, потому что субподрядчик проявил неосторожность. Жертв удалось избежать, но высотные работы были временно приостановлены.
7. Мошенничество
Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года. В 2014-м гендир генерального подрядчика ООО «Старый город» Дмитрий Коршунов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. При Коршунове стоимость свай была завышена более чем в два раза, что привело к удорожанию работ на 570 млн рублей.
8. Стоимость
Изначально планировалось, что строительство стадиона обойдётся в 6,7 млрд рублей (250 млн долларов). В результате стоимость строительства официально увеличилась до 42,8 млрд рублей. А неофициально — до 48 млрд, потому что 5,2 млрд ещё необходимо отсудить у экс-подрядчика, сообщала «Фонтанка». К слову, к строительству были привлечены средства, предназначавшиеся на поликлиники, школы и детские сады.
9. Газон
Две недели назад выяснилось, что газон на стадионе выгорел. Руководство стадиона старалось не афишировать эту новость, но фотографии попали в Интернет. Как пояснили в «Зените», засеянный при строительстве газон просто погиб, и вместе него агрономы засеяли новый. К сегодняшнему матчу удалось заметно улучшить качество газона. Однако главный тренер «Зенита» Луческузаявил, что в какой-то момент трава может начать портиться, а это на руку обороняющимся командам.
10. Доработки
Матч «Зенит» – «Урал» состоится сегодня на «Крестовском». Однако стадион ещё не совсем готов. В Управлении Федеральной антимонопольной службы за четыре дня до матча сказали: «Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты».