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Потоп, забастовки, пожар, смерти и суды – всё это стадион «Крестовский»
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Потоп, пожар и забастовки.Что ещё пережил стадион «Крестовский»

Потоп, забастовки, пожар, смерти и суды – всё это про стадион «Крестовский».
22 апреля 2017, суббота. 09:00. Футбол

Сегодня «Зенит» сыграет первый матч на новом стадионе. За годы строительства он пережил немало напастей.

1. Сроки

Летом 2007 года на Крестовском острове был заложен первый камень будущего стадиона. В том же году сообщалось, что строительство идёт с опережением графика. Однако более 10 раз дата сдачи объекта откладывалась. В результате первого официального футбольного матча пришлось ждать почти 10 лет.

2. Несчастные случаи

При строительстве таких объектов, как стадион, редко обходится без несчастных случаев. Подобное случалось и при возведении «Открытие Арены» в Москве. Что касается «Крестовского», то в 2011-м рухнули металлические конструкции, и четыре сварщика оказались в больнице. В 2015 году рабочий упал с высоты 52 метра. Мужчина наступил на край листа и рухнул. Сообщалось, что он пренебрёг правилами безопасности.

Тест. Строительство стадиона в Петербурге: где правда, где шутка?
Стройка «Крестовского» — один сплошной анекдот. Там случалось так много нелепого, что правду от вымысла отличить очень непросто.

3. Забастовки

При строительстве «Крестовского» было несколько забастовок. В 2011 году рабочие говорили о задержках зарплаты более чем на два месяца. Известно ещё как минимум об одном недовольстве строителей. Оно случилось в 2016 году. По разным данным, бастовали от 50 до 400 рабочих. Они блокировали выезд с территории и не дали проехать машине генподрядчика «Инжтрансстроя-СПб». К месту забастовки подъехали машины городской прокуратуры и ОМОНа.

4. Потоп

На новом стадионе «Зенита» в декабре 2016 года произошёл потоп. Вода разлилась на нулевой отметке стадиона из-за испытаний пожарной системы. Как сообщил генподрядчик, всё произошло из-за того, что вовремя не закрыли кран. Пока утечка была обнаружена, в складском помещении вылилось 120 тонн горячей воды.

5. Пожар

Летом 2016 года в Интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как горит верхняя трибуна стадиона «Крестовский». Пожар начался в проходе между рядами. Говорилось, что возгорание случилось из-за сварочных работ. С огнём удалось справиться своими силами без вызова пожарных.

6. Улетевшая крыша

Ещё одна новость с лета 2016 года: часть крыши стадиона сдуло ветром. Ущерб кровли составил 300 квадратных метров, по данным «Инжтрансстрой-СПБ». Инцидент произошёл, потому что субподрядчик проявил неосторожность. Жертв удалось избежать, но высотные работы были временно приостановлены.

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Главный тренер «Зенита» — о новом стадионе, специфическом поле, успехах «Урала», причинах поражения от «Спартака» и немного о судействе.

7. Мошенничество

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года. В 2014-м гендир генерального подрядчика ООО «Старый город» Дмитрий Коршунов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. При Коршунове стоимость свай была завышена более чем в два раза, что привело к удорожанию работ на 570 млн рублей.

8. Стоимость

Изначально планировалось, что строительство стадиона обойдётся в 6,7 млрд рублей (250 млн долларов). В результате стоимость строительства официально увеличилась до 42,8 млрд рублей. А неофициально — до 48 млрд, потому что 5,2 млрд ещё необходимо отсудить у экс-подрядчика, сообщала «Фонтанка». К слову, к строительству были привлечены средства, предназначавшиеся на поликлиники, школы и детские сады.

9. Газон

Две недели назад выяснилось, что газон на стадионе выгорел. Руководство стадиона старалось не афишировать эту новость, но фотографии попали в Интернет. Как пояснили в «Зените», засеянный при строительстве газон просто погиб, и вместе него агрономы засеяли новый. К сегодняшнему матчу удалось заметно улучшить качество газона. Однако главный тренер «Зенита» Луческузаявил, что в какой-то момент трава может начать портиться, а это на руку обороняющимся командам.

10. Доработки

Матч «Зенит» – «Урал» состоится сегодня на «Крестовском». Однако стадион ещё не совсем готов. В Управлении Федеральной антимонопольной службы за четыре дня до матча сказали: «Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
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