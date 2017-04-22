Для фанатов, а не ради бумаги ($). Как «Ростов» готовится к «Спартаку»

Этот пост (именно) — о дне, проведённом в противоречивом городе, в котором работает Курбан Бердыев и куда приезжает лидер РФПЛ. В Ростове холоднее, чем можно было представить. Не только из-за дождя и хилого плюса. Утром в пятницу случилась неведомая авария, забравшая с собой горячую воду и тепло. В гостиницах можно было окоченеть, поэтому мы решили согреться на матче «молодёжек»… в Батайске. Почему там? Потому что в южной столице (и не только в ней) одной очень спортивной державы пока что негде играть в футбол.

Между Ростовом и Батайском примерно 20 километров тумана и 19 рублей за билет на рейсовый автобус. Собирали его, судя по всему, в Германии где-то в середине XX века. Наверное, это тоже наш ответ санкциям.

Двухуровневая махина могла бы вместить зрителей среднего матча ФНЛ, но на этот раз пассажиров было лишь семеро. Хорошо, если местный автобусный парк хотя бы иногда отбивает расходы на бензин.

Приятно, что в Батайске уважают спорт.

И внимательно относятся к футболу.

На местном стадионе даже есть что-то европейское. Например, трибуны со скайбоксами из примыкающих домов.

Если без иронии, то футбол здесь смотреть не очень удобно, но как-то по-русски уютно. Дружелюбные полицейские, много детей, очевидно трепетное отношение к стадиону его сотрудников. Правда, бывают в нашем спорте места намного печальнее.

В первом тайме молодые игроки голов не забили и моментов не создали. Наверное, имело смысл насладиться противоборством двух тактик, но мы решили скорее вернуться в Ростов. По пути таксист рассказывал, что хотел бы номер с 95-м регионом, потому что такие машины здесь не угоняют.

Через полчаса мы были на стадионе «Олимп-2», о котором год назад я написал неприятные вещи. Нужно было исправляться, хотя встретил он нас вновь празднично.

Слабый «Спартак», ужасный Ростов. Почему за РФПЛ было стыдно Наручники, птичий помёт, креслопад, отлет Бердыева и еще 20 отвратительных эпизодов матча «Ростов» — «Спартак».

Билетов на «Спартак» в кассах, вроде бы, нет. Как и полиции. А перекупщики есть.

Из приятного: заработала клубная лавка с атрибутикой. Причём с гибкими ценами и неплохим ассортиментом. Матчевый шарф с «Баварией» — 990 рублей, а вот с «Краснодаром» — уже 200.

Про бизнес на «Олимпе-2» всё правильно сказано, поэтому такое графити никто не замазывает.

А вот изображение Виктора Понедельника кому-то не понравилось.

Ещё из обрадовавшего: даже из-за забора видно, что на трибунах больше нет вырванных пластиковых кресел, а обиженный Моуринью и Ибрагимовичем газон вновь ровен и зелен.

Но самое важное улучшение относится не к самому стадиону, а к пустырю, который наконец-то превращается в искусственное поле. Да, работы затягиваются, да, дети могут использовать только часть площадки и вынуждены перепрыгивать через горы резиновой крошки, но теперь им есть, где играть в футбол.

Парни отчаянно рубятся – наверное, это и есть дух «Ростова».

В 17.00 на заклеенном по периметру поле напротив должна начаться тренировка основы. Газон здесь исчерчен жёлтым пунктиром временной разметки.

— Зачем это? – спрашиваю администратора.

— Тактика… — отвечает он.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Через минуту единственное просматриваемое место закрывает охранник. Так что вывод о тренировке «Ростова» только один: Курбану Бердыеву непросто отрабатывать угловые.

22 апреля Ростов вновь сыграет для фанатов со «Спартаком» и останется всё в том же режиме надежды на чемпионат мира. Надежды на новый стадион, новые дороги и новую жизнь.