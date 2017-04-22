Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ростов» против «Спартака»: фото, видео
Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Для фанатов, а не ради бумаги ($). Как «Ростов» готовится к «Спартаку»

Необычные эпизоды из жизни самого таинственного клуба России.
22 апреля 2017, суббота. 11:00. Футбол

Этот пост (именно) — о дне, проведённом в противоречивом городе, в котором работает Курбан Бердыев и куда приезжает лидер РФПЛ. В Ростове холоднее, чем можно было представить. Не только из-за дождя и хилого плюса. Утром в пятницу случилась неведомая авария, забравшая с собой горячую воду и тепло. В гостиницах можно было окоченеть, поэтому мы решили согреться на матче «молодёжек»… в Батайске. Почему там? Потому что в южной столице (и не только в ней) одной очень спортивной державы пока что негде играть в футбол.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Между Ростовом и Батайском примерно 20 километров тумана и 19 рублей за билет на рейсовый автобус. Собирали его, судя по всему, в Германии где-то в середине XX века. Наверное, это тоже наш ответ санкциям.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Двухуровневая махина могла бы вместить зрителей среднего матча ФНЛ, но на этот раз пассажиров было лишь семеро. Хорошо, если местный автобусный парк хотя бы иногда отбивает расходы на бензин.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Приятно, что в Батайске уважают спорт.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

И внимательно относятся к футболу.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

На местном стадионе даже есть что-то европейское. Например, трибуны со скайбоксами из примыкающих домов.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Если без иронии, то футбол здесь смотреть не очень удобно, но как-то по-русски уютно. Дружелюбные полицейские, много детей, очевидно трепетное отношение к стадиону его сотрудников. Правда, бывают в нашем спорте места намного печальнее.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

В первом тайме молодые игроки голов не забили и моментов не создали. Наверное, имело смысл насладиться противоборством двух тактик, но мы решили скорее вернуться в Ростов. По пути таксист рассказывал, что хотел бы номер с 95-м регионом, потому что такие машины здесь не угоняют.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Через полчаса мы были на стадионе «Олимп-2», о котором год назад я написал неприятные вещи. Нужно было исправляться, хотя встретил он нас вновь празднично.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»
Слабый «Спартак», ужасный Ростов. Почему за РФПЛ было стыдно
Наручники, птичий помёт, креслопад, отлет Бердыева и еще 20 отвратительных эпизодов матча «Ростов» — «Спартак».

Билетов на «Спартак» в кассах, вроде бы, нет. Как и полиции. А перекупщики есть.

Из приятного: заработала клубная лавка с атрибутикой. Причём с гибкими ценами и неплохим ассортиментом. Матчевый шарф с «Баварией» — 990 рублей, а вот с «Краснодаром» — уже 200.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Про бизнес на «Олимпе-2» всё правильно сказано, поэтому такое графити никто не замазывает.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

А вот изображение Виктора Понедельника кому-то не понравилось.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Ещё из обрадовавшего: даже из-за забора видно, что на трибунах больше нет вырванных пластиковых кресел, а обиженный Моуринью и Ибрагимовичем газон вновь ровен и зелен.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Но самое важное улучшение относится не к самому стадиону, а к пустырю, который наконец-то превращается в искусственное поле. Да, работы затягиваются, да, дети могут использовать только часть площадки и вынуждены перепрыгивать через горы резиновой крошки, но теперь им есть, где играть в футбол.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Парни отчаянно рубятся – наверное, это и есть дух «Ростова».

В 17.00 на заклеенном по периметру поле напротив должна начаться тренировка основы. Газон здесь исчерчен жёлтым пунктиром временной разметки.

— Зачем это? – спрашиваю администратора.

— Тактика… — отвечает он.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Через минуту единственное просматриваемое место закрывает охранник. Так что вывод о тренировке «Ростова» только один: Курбану Бердыеву непросто отрабатывать угловые.

22 апреля Ростов вновь сыграет для фанатов со «Спартаком» и останется всё в том же режиме надежды на чемпионат мира. Надежды на новый стадион, новые дороги и новую жизнь.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 29
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
12:44 Раджи: надеюсь, Мбаппе окажет давление на «Ювентус»
12:41 Инсинье подписал новый контракт с «Наполи»
12:35 Отец нападающего «Лацио» Кишны был арестован за хранение наркотиков
12:33 «Зенит» опубликовал фотографии президентской ложи на новом стадионе
12:17 Луис Адриано не поможет «Спартаку» в матче с «Ростовом»
12:10 TAD созовёт экстренное совещание для рассмотрения апелляции по делу Неймара
12:07 Льорис: «Тоттенхэм» попытается выиграть что-нибудь до конца сезона
12:04 «Бавария» – «Майнц»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:50 Бурлак: «Рубин» очень хочет прервать неудачную серию, мы все переживаем
11:46 «Локомотив» – «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
11:43 «Ювентус» поздравил Карреру с днём рождения
11:39 Перес хочет совершить звёздный трансфер перед выборами президента «Реала»
11:20 Болельщики «Тоттенхэма» почтят память Эхиогу на 44-й минуте матча с «Челси»
11:18 Л. Диарра близок к переходу в «Аль-Джазиру»
11:16 «Зенит» — «Урал»: гостей на арене «Санкт-Петербург» поддержат до 250 болельщиков
11:12 В Англии полагают, что Рохо в этом сезоне уже не сыграет
11:12 «Ростов» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
10:55 Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца
10:49 Таски: фанатам «Спартака» было бы приятно отпраздновать чемпионство на арене ЦСКА
10:44 В первом матче на новом стадионе «Зенит» сыграет в лазурной форме
10:32 Эффектный гол со штрафного в исполнении Джовинко помог «Торонто» победить
10:30 «Урал» — «Зениту»: что там на новой арене с крышей?
10:16 Игроки «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике
10:00 Клопп: на данный момент «Ливерпуль» — интересный проект для других игроков
09:53 Зане надеется забить «Арсеналу» в третьем матче за сезон
09:42 Конте: Диего Коста приберёг голы на концовку сезона
09:22 «Севилья» определилась с заменой Мончи на посту спортивного директора
09:20 В Волгограде установят часы с обратным отсчётом до начала ЧМ-2018
09:16 Фабрегас: не вижу никого, кто мог бы занять роль Терри в «Челси»
09:12 «Зенит» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
08:10 Ярмоленко: я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника
07:37 Каналес: умирал от смущения, когда впервые зашёл в раздевалку «Реала»
07:18 Жюли: Мбаппе останется в «Монако» ещё минимум на год
06:59 Гвардиола: «Бавария» после матча с «Реалом» должна испытывать гордость
06:27 Бубнов: атака «Спартака» даже без Зе Луиша и Адриано способна сыграть остро
05:46 Единак: в России покажем, насколько сильна сборная Австралии
04:57 Ховард извинился за свою реакцию на оскорбившего его пьяного фаната на поле
04:54 Дзофф: «Лацио» способен остановить «Ювентус» на пути к треблу
04:25 Форчун: потеря Ибрагимовича очень серьёзна для «Манчестер Юнайтед»
04:09 Почеттино: для «Тоттенхэма» финиш в топ-4 значит больше, чем для «Барсы» — титул
03:42 «Лацио»: возможно, кто-то хочет, чтобы судьи вывели «Милан» или «Интер» в ЛЕ
03:39 Дешам: «Ювентус» создан для победы в Лиге чемпионов
03:16 Мата и Кэррик раскрыли прозвище Рашфорда после победного гола в Лиге Европы
02:45 Сампаоли будет представлен в качестве тренера сборной Аргентины в мае
02:20 Матч «Ювентуса» с «Аталантой» перенесён из-за участия туринцев в полуфинале ЛЧ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Лигу Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+