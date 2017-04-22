Закончить «сушку». Почему серия «Ростова» из 0:0 прервётся

Очевидно, что тактическая революция Премьер-Лиги и почти повсеместный переход середняков и аутсайдеров на схему 3-5-2 и её производные – дело рук Курбана Бердыева, который добился успеха с «Ростовом», имея ограниченные ресурсы. Плоды революции выросли уже сейчас – тактически подкованных команд в РФПЛ стало больше («Амкар», «Уфа» Гончаренко), результативность при этом упала до 2,05 гола за игру. «Ростов» вносит лепту в падение голевой активности больше многих – уже 450 минут в матчах ростовчан не забивает никто.

Как три центральных защитника стали трендом Премьер-Лиги История и развитие тактики с тремя центральными защитниками в России – в исследовании Сергея Титова.

Достижение «Ростова» уникально: ранее в чемпионате России только «Текстильщик» и «Торпедо» Шевченко четырежды кряду катали 0:0, была ещё «засуха» армавирского «Торпедо» Валерия Карпина, но пять матчей подряд никто в РФПЛ не играл 0:0. Такая мозаика сложилась из нескольких факторов, сдерживающих потенциал «Ростова» и помогающих самим ростовчанам сковать соперника.

Откуда возникли 0:0

Слабая реализация

После «Локомотива» Иван Данильянц откровенно говорил, что не знает, откуда «растут ноги» сухой серии: «Если бы я знал причины, почему команда не забивает, мы бы всё исправили. В каждом матче у нас есть моменты, но почему-то нет голов. Возможно, это стабильная усталость, которая мешает, отключает концентрацию внимания и не позволяет сосредоточиться на важных вещах». Самая сильная иллюстрация – матч с «Крыльями Советов»: в последней 15-минутке игроки «Ростова» получали возможность пробить по пустым воротам, выходили на рандеву с вратарём «Крыльев» Лорией, но безжалостно губили свои моменты.

В прошлом сезоне «Ростов» был одной из команд, срамивших xG-адептов: количество ожидаемых забитых мячей было небольшим, зато реализацию моментов «Ростов» подтянул на уровень выше среднего. Сейчас жёлто-синие стабильно наигрывают на один забитый мяч – лишь выезд в гости к ЦСКА повлёк «просадку» статистики, – и их цифры не отличаются от сезонных данных. Но ранее «Ростов» забивал 1,38 гола за игру, так что, кроме как невезением, нынешнюю ситуацию сложно объяснить.

xG – ожидаемые забитые мячи, xGA – ожидаемые пропущенные мячи

Из таблицы читается и укрепление защиты – в 5-матчевой сухой серии «Ростов» допускает почти на 0,5 xG меньше у своих ворот, чем в предыдущих 18 турах. На самом деле разброс по цифрам связан с выбором состава на матчи – многие неудачные игры с точки зрения xGA «Ростов» провёл осенью, когда выходил полуторным составом и берёг силы перед Лигой чемпионов.

Традиционная позиционная защита

Когда «Ростов» не ловят на отскоках и мелких ошибках, команда обороняется спокойно и плотно. «Локомотив» Юрия Сёмина, игравший по схожей схеме 3-4-1-2, обломал о ростовский «сухарь» все зубы – 4 удара за 90 минут и ни одного спонтанного решения, как вскрыть мощную защиту. «Железнодорожники» атаковали так, как было выгодно «Ростову»: пока «Локо» кренил атаку на один фланг, «Ростов» перестраивался и максимально насыщал фланг, параллельно вся команда двигалась в сторону игрока с мячом. Если разделить поле на пять вертикальных зон, то лишь один игрок ростовчан, Терентьев, находится на левом полуфланге – все остальные либо в центре, либо в правой зоне.

Следующий шаг соперника – пас в центр и перевод на противоположный фланг, но «Ростов» к этому готов: левый защитник, левый центральный защитник и один из хавбеков, обычно Гацкан, сразу реагируют на перевод и создают на своём фланге такую же ситуацию – 1v3. Самый удобный вариант сохранить мяч при таком прессинге – отдать передачу назад и бесконечно крутить маховик атаки, пока случайно не будет обнаружена свободная зона.

Такая игра в позиционной защите уже отточена «Ростовом». Даже «Бавария» в Лиге чемпионов не могла найти выход из-под массированного прессинга Бердыева. Поэтому пытаться расшатать оборону «Ростова» именно таким образом, через переводы с фланга на фланг, не прижимая дончан к своим воротам, очень наивно.

Изменение роли Калачёва в рамках тактического поиска

Генеральная линия «Ростова» остаётся всё той же, схеме 3-5-2 Курбан Бердыев не изменяет, но постоянно её подкручивает. По ходу нынешнего сезона ростовчане приучили, что в прессинге и при позиционных атаках через правый фланг тактическая модификация команды меняется. На одну линию к Полозу и Азмуну поднимался Ерохин, заполняя правый фланг, и «Ростов» выстраивался 4-3-3 (при прессинге на чужой половине) или 3-4-3 (при атаках).

Весной «Ростов» пробует новые решения – видимо, так пытаются найти Тимофею Калачёву более комфортное место на поле, где он будет тратить меньше сил в атаке и чаще обострять. В матчах с «Локомотивом» и ЦСКА Тимофей выдвигался выше остальных защитников на позицию в полуфланге – примерно ту, с которой Калачёв вырезал голевую передачу на Бухарова против «Манчестер Юнайтед». Тогда же, с «Локомотивом», «Ростов» пробовал вариант билд-апа 4-4-2: Кудряшов и Мевля растягивали защитную четвёрку, уходя на фланг, с передней линии глубже опускались Полоз или Ерохин, а позицию в центре вместе с Навасом занимал Гацкан.

Пока попытка дать Калачёву больше свободы в атаке не работает как надо. Против ЦСКА самый активный игрок «Ростова» в голевых ситуациях (13 участий) лишь однажды помог атаке с полуфланговой зоны, но удар Калачёва получился слишком неточным.

Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова».

Накрывание Нобоа в момент приёма

Одна из главных проблем «Ростова» — в конструировании своей игры. В классном документальном фильме «Как устроен футбол» Виктор Гончаренко подводил свою «Уфу» к матчу с «Ростовом», а на тактических занятиях уделял внимание персонально Кристиану Нобоа. Более того, судя по словам Александра Головина, на Нобоа Гончаренко делал акцент и в ЦСКА. Головин играл против эквадорца персонально и, хотя давал обыгрывать себя и делать передачи к штрафной площадке «армейцев», смог максимально сковать Нобоа. Из 52 передач Кристиана всего 44% пошли в финальную треть, ни одна не стала ключевой. С марта лишь одна команда смогла закрыть Нобоа более качественно – «Манчестер Юнайтед» (39% передач в финальной трети).

При этом Нобоа, сталкивающийся с повышенным вниманием соперников, уже трижды за весенний отрезок РФПЛ не сделал ни одной обостряющей передачи (если считать исключительно моменты с игры, четырежды). Алгоритм прост: сначала накрывать Нобоа ещё до приёма мяча, а в момент приёма – путаться под ногами. Важно перекрыть эквадорцу варианты острых передач, заставить или слишком быстро принимать решение, или отдавать ближнему.

Слабая форма Александра Ерохина

Работоспособный полузащитник по-прежнему выполняет свою тактическую работу – часто прессингует на линии с Полозом и Азмуном, отходит на правый фланг, давая Калачёву смещаться ближе к центральной зоне, разгоняет атаки передачами из глубины на края, что сделало Ерохина лидером Премьер-Лиги по предголевым передачам. Но в плане остроты Ерохин заметно проседает. Статистика Ерохина в трёх последних матчах – 3 удара, 0 ключевых передач, больше всего потерь среди игроков «Ростова» (12).

Отрезок за три последних матча взят не зря: Ерохин сильно просел после поездки в сборную России, а до сборной выдал хороший матч с «Крыльями Советов» (3 удара, 4 ключевых передачи, ни одной потери). Вероятно, это не банальный статистический казус, а сигнал, что после поездки в лагерь сборной Ерохин вернулся уставшим или не до конца готовым к нагрузкам в «Ростове».

Почему 0:0 кончатся

ЦСКА показал, как взламывать «Ростов»

«Армейцы» не выиграли и даже не забили, но не стоит ограничиваться цифрами на табло, лучше добавить ещё несколько: 21-5 по ударам и 2,02 – 0,24 по xG. Снова переводя со статистического языка на русский: ЦСКА должен был забить «Ростову» дважды, помешало лишь стечение обстоятельств. Гончаренко нашёл уязвимые места жёлто-синих, которые должен был подметить Массимо Каррера. Первое – недостаточно качественная игра в зоне полукруга перед штрафной площадкой: «Ростов» регулярно насыщал штрафную, но оставлял большую площадь пустой, что чревато ударами после передач с фланга и с подборов. Пожалуй, самый яркий момент в концовке ЦСКА создал именно так – Нобоа недоработал по Натхо, Гацкан вжался в штрафную, из-за чего соперник получил возможность комфортно бить с качественной позиции.

Второе – необходимо взвинчивать скорость. Вместе с умением ловить на ошибках это помогло «Манчестер Юнайтед» пройти «Ростов» в Лиге Европы, ЦСКА за счёт скорости прижимал «Ростов» к своей штрафной на трёх-четырёхминутные отрезки. В такой ситуации жёлто-синие чувствовали себя не так комфортно, как в топ-матчах прошлого сезона: многовато фолили, слишком сильно вжимались в штрафную.

Третье – бороться за отскоки. «Уфа» и ЦСКА Гончаренко пропагандируют схожую доктрину игры: важнее не выиграть борьбу, а выиграть подбор после борьбы. Детали концепции – это футболист, ждущий скидки и отскока при диагоналях в штрафную площадку на крайнего защитника, Набабкина или Фернандеса, и при техническом браке игроков «Ростова», невынужденных ошибках и скидках прямо на ногу сопернику. Отличная подводка к следующему пункту…

Защита сыграет в неоптимальном сочетании

Вероятность невынужденных ошибок в матче со «Спартаком» повышается: сразу две костяшки ростовского кулака разбиты в кровь – Гранат и Кудряшов (кстати, в буквальном смысле). Возможно, Кудряшов сыграет со «Спартаком», но всё равно на непривычной позиции левого центрального защитника, где действует хуже Граната. Слева наверняка выйдет Денис Терентьев – первый резервист на флангах обороны, но игрок недостаточно быстрый и не очень хорошо поддерживающий атаку. На случай проблем Кудряшова со здоровьем есть вариант с Марко Симичем, но по одному матчу за «Ростов» нельзя понять, в каком состоянии внезапный новичок жёлто-синих и насколько он готов к такому серьёзному матчу.

Важно, что и главная глыба ростовской защиты – Сесар Навас – стал чаще ошибаться, допускать странные отскоки от себя, давать шанс на контратаку. Вероятно, здесь дело в восприятии: Навас по-прежнему активно встречает атаки соперников и снимает «верх», просто его ошибки из-за позиции оказываются более заметными. Промахи других центральных защитников Сесар может подстраховать – во многом по этой причине востребованными на трансферном рынке стали Новосельцев и Баштуш. Но подстраховать самого Наваса некому.

Но и защита «Спартака» – не крепость

Не отрицаю, что «Спартак» прямо сейчас своей игрой заслуживает чемпионства, потому что стал сильнее конкурентов, а не воспользовался их слабостями – на всякий случай загляните в прошлогоднюю таблицу, где найдёте подтверждение тезиса. Но защита красно-белых по-прежнему не показывает чемпионского футбола. Болельщики «Спартака» уже привыкли к провалам на флангах, где Ещенко и Комбаров часто сваливаются в центр или остаются отыгранными, и к плохому выбору позиции Ильёй Кутеповым. Но проблемы «Спартака» в тени успехов, роли атаки и характера, на котором красно-белые добыли очень много очков.

За «Спартак» играет чемпионский фарт, это нельзя не признавать – где-то команду тащит Ребров, как осенью в Грозном, где-то плошают соперники, как запоровший момент в концовке матча «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба. Ещё одно доказательство – «вес» одного удара по воротам красно-белых в xG: 0,1261 (то есть вероятность гола при таком ударе – 12,61%). Это худший результат в РФПЛ, так опасно не бьют ни по чьим воротам. Седьмое место по пропущенным мячам тоже красноречиво объясняет, что не всё идёт по плану. Вдобавок и «Ростов» в важных играх относится к голевым моментам очень бережно, что предвещает гол в ворота «Спартака». Возможно, не один.

Шутки про «багаж Аленичева» уже устарели, однако Массимо Каррере, возможно, стоит повторить прошлогодний трюк бывшего босса – выстроить «Спартак» по тактике 3-5-2 персонально под «Ростов». На левом фланге завяжется, вероятно, интересное противостояние Комбаров – Калачёв, а два форварда дадут красно-белым преимущество в скорости перед защитой «Ростова». Возможен и альтернативный вариант схемы, которая будет более удобна Квинси Промесу – 3-4-3, уже протестированная в Уфе. Только защита «Спартака» от этого крепче не станет – счастья нужно искать именно в атаке.

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