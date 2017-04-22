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175 лет назад 2016
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Джон Терри
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Железный во всём. Каким «Челси» запомнит Джона Терри

Джон Терри объявил об уходе из «Челси» в самый напряжённый момент. Но он всё ещё может помочь родному клубу и уйти красиво.
22 апреля 2017, суббота. 14:30. Футбол

Обстановка в «Челси» нервозная. Команда проиграла «Манчестер Юнайтед» и физически, и тактически. А в спину дышит набравший ход «Тоттенхэм». В прошлом сезоне именно синие лишили «шпор» чемпионства, в этом же, вероятно, придётся расплачиваться. На таком фоне высветилось объявление: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона. Что ещё нужно для накала ситуации?

Для капитана нервозная обстановка – обычное дело. Он и дебютировал как минимум в неспокойной, хотя синие побеждали 4:1. Но в то время ему приходилось лишь терпеть происходящее и стараться не попадать лишний раз под горячую руку ветеранов. В конце первого тысячелетия во всех клубах Англии дедовщина всё ещё считалась нормой. А предпосылки к очередному срыву злости на молодом парне были весомыми.

Дан Петреску взбесился, когда увидел, что его заменяют. А вместо него матч доиграет воспитанник. После замены последовало не рукопожатие, а толчок ассистента коуча и уход в раздевалку. Всё это сопровождалось румынской бранью. А рядом стоял 17-летний парень, у которого и так дрожали коленки. Дебют во взрослом футболе всё же. А ошибись, в раздевалке будет ждать расплата. Она и так предвещалась поведением Петреску. К счастью, Джон поборол страх и сыграл уверенно. Румын же осознал, что был не прав.

Дан Петреску взбесился, когда увидел, что его заменяют. А вместо него матч доиграет воспитанник. После замены последовало не рукопожатие, а толчок ассистента коуча и уход в раздевалку.

В таких условиях выбор невелик: либо ты закаляешься и начинаешь брать на себя ответственность, либо уходишь. Джон выбрал первое. Три года спустя он уже примерил капитанскую повязку. За два дня до того как ему исполнился 21 год. Уже тогда команда могла на него рассчитывать как на опору. Недавно Джейми Реднапп вспомнил, как встретился с Джоном на поле в 2003-м: «Я принял мяч и обвёл Джимми-Флойда Хассельбайнка. Спустя две секунды Терри влетел в меня и сбил с ног. Ему было всего 22, но этот эпизод говорит всё о нём. Терри показал, что он не дурак и всегда готов подчистить за обведённым одноклубником».

Да, в начале карьеры Джон постоянно подчищал бутсы за Денисом Уайзом, потом он стал подчищать за обведёнными одноклубниками. Тоже постоянно.

Дальше о его самоотдаче говорили только ярче. «Терри – просто сумасшедший парень, – рассказывал Дидье Дрогба. – Он может играть с травмой спины. К тому же он подставит свою голову туда, куда я не подставлю ногу. Он знает, что позже будет страдать от последствий, но всё равно приносит себя в жертву». Историй о самоотдаче капитана много: игра в воротах после травм обоих голкиперов, подставленная под мяч голова, под удар Абу Диаби. А голы на последних минутах? Уже не вспомнить, сколько таких забил самый забивной защитник в истории АПЛ.

По версии Гари Невилла, самоотдача капитана не помешала бы и сейчас: «Челси» будет ошибаться. По правде говоря, их уже немного шатает, и чувство тревоги будет усиливаться. Поэтому наилучшее решение – вернуть Джона в основу, чтобы он помог ребятам пройти этот этап. У него есть опыт и стойкость, Джон со своей силой потащил бы игроков к заветному чемпионству».

Невилл точен. Джон привык играть под давлением. Трудно выделить один какой-то этап карьеры, где ему пришлось особенно несладко. Пенальти в Москве, глупое удаление в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (2012. – Прим. ред.), скандалы за пределами поля. Да и в состав он не попадает не впервые. Но капитан не менялся, менялись ситуации вокруг. Сначала Рафаэль Бенитес не видел его в стартовом составе, а потом он отыграл все матчи следующего сезона «от звонка до звонка».

Сам Терри в свои 36 жаждет выходить на поле. В прощальном письме капитан указал это как главную причину ухода. «Я чувствую, что по-прежнему могу регулярно играть в футбол. Но в «Челси» мои шансы будут ограничены. Поэтому пришло время для новых вызовов», — отрывок из письма.

Джон не утратил любви к игре и ради регулярной практики готов покинуть родной клуб. Точнее всего о положении капитана высказался Рей Уилкинс, экс-ассистент Карло Анчелотти в «Челси: «Джон стал истинной легендой. Его уход – это конец целой эпохи. Думаю, ему довольно трудно принять тот факт, что клуб не предоставил ему достаточно игровой практики в этом сезоне. Терри любит команду и, как мне кажется, до сих пор мотивирован, чтобы выступать на высоком уровне».

Я чувствую, что по-прежнему могу регулярно играть в футбол. Но в «Челси» мои шансы будут ограничены. Поэтому пришло время для новых вызовов.

У Джона есть прозвище Железный Человек. Обычно оно ассоциируется с физической мощью и бесстрашием, о котором говорил Дрогба. Кажется, капитан – Железный Человек и в моральном плане.

Невилл прав, Терри прямо сейчас необходим «Челси» на поле. Класс у команды есть, не хватает железного спокойствия. И у карьеры многолетнего капитана было бы символичное завершение.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Челси Джон Терри
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