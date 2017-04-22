Емельянов: решения Еськова? Не думаю, что это рука «Спартака»

Полузащитник «Урала» обвиняет судью во влиянии на результат игры, но не думает, что на москвича Алексея Еськова влиял «Спартак».

Первый матч на новом стадионе «Зенита» завершился тремя удалениями игроков «Урала» и судейским скандалом. Одним из тех, кого удалил москвич Алексей Еськов, стал Роман Емельянов. В послематчевом интервью полузащитник «Урала» заявил, что судье было выгодно поражение уральцев.

— Роман, что скажете о первой игре на новом стадионе «Зенита»?

— Игра было сложной, поле тяжёлым. Мне кажется, газон на стадионе ещё не очень хорошего качества. Но играть здесь было приятно. Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут моё удаление. «Зенит» нам не забил, а судья б… сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.

— Что всё-таки происходило во время вашего конфликта с Дзюбой?

— Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли.

— Теперь «Зенит» станут обвинять в работе с судьями. Однако в следующем туре «Урал» должен сыграть в гостях со «Спартаком». Нет подозрений, что в сегодняшнем судействе была рука «Спартака», против которого теперь не сыграют трое важных футболистов «Урала»?

— Думаю, нет. «Зенит» борется за второе место, поэтому «Спартак», как мне кажется, ни при чём.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

— Гол в ворота «Урала», с вашей точки зрения, тоже нечестный?

— Нет, по эпизоду с голом претензий нет. Я даже не видел его, мы боролись с Дзюбой. Гол Иванович забил, да?

— Можно ли нормально играть на таком поле?

— Оно, вроде бы, хорошее с виду, но очень мягкое. Если его готовить, то к Кубку Конфедераций поле будет нормальным, а сейчас ноги «забиваются». И «Зениту» было тяжело, и нам.

— Мирча Луческу тренировал вас в «Шахтёре». Сейчас много разговоров о том, что он уже старый, исчерпал себя и не соответствует уровню «Зенита». На ваш взгляд, проблема петербургской команды именно в тренере?

— Да почему проблема в Луческу? Это хороший тренер. Считаю, он всё отлично делает в «Зените». Просто какое-то невезение. Думаю, они и «Спартаку» проиграли не по игре. Если бы выиграли, то имели бы все шансы догнать лидера. Может, у «Спартака» ещё будут осечки. Семь туров впереди. Возможно, «Зенит» и догонит его.

— Теперь все мысли игроков «Урала» о Кубке России или продолжите максимально настраиваться на игры чемпионата?

— Матч со «Спартаком» пропустят многие игроки из-за дисквалификаций, плюс наш капитан Артём Фидлер сломался. Будет тяжело. Но у нас есть ребята, которые выйдут и поборются.