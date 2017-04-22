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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кокорин, Молло, Лунёв, Жирков — о победе «Зенита» над «Уралом»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

«Судья прав во всём». Зенитовцы — о победе над «Уралом»

Кокорин не увидел ошибок арбитров, Молло заявил, что судья прав, Лунёв извинился перед болельщиками, а Жиркову стало плохо.
22 апреля 2017, суббота. 18:25. Футбол

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит», проводивший первую игру на новом стадионе, одержал победу со счётом 2:0 над «Уралом». На 62-й минуте матча у «Урала» осталось на поле 10 футболистов — вторую жёлтую карточку за фол получил Эрик Бикфалви. Гости бурно выражали несогласие с этим решением арбитра, и в результате почти сразу же прямую красную карточку получил Роман Павлюченко.

После этого «Зенит» завладел преимуществом, но открыть счёт сумел только на 86-й минуте — автором первого гола на новом стадионе стал Бранислав Иванович. Гости же заканчивали встречу ввосьмером — Роман Емельянов начал толкаться с Артёмом Дзюбой и получил второе предупреждение.

Уже в компенсированное время окончательный счёт установил Йоан Молло, забивший свой первый гол за «Зенит».

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона
«Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

«Что это «судья»?»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, забивший гол в ворота «Урала», сначала не был настроен на разговор. После многочисленных просьб француз уделил минуту своего времени журналистам.

— Команда счастлива, что победила, — начал по-русски Молло. — Нам нужны победы, чтобы занять второе место в чемпионате. Стадион очень красивый.

— Как вам качество поля?

— Очень красивое. (Улыбается.) «Сантьяго Бернабеу».

— А судейские решения?

— Что это «судья»? — до конца не было ясно, смеётся ли Йоан или не понимает суть вопроса.

— Рефери.

— Судья прав во всём. (Улыбается.)

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Иванович – 86, 2:0 – Молло – 90+3
Удаления: нет – Бикфалви, 60, Павлюченко, 61, Емельянов, 86

«Удаления в матче «Зенит» — «Урал» были совершенно верные»

Александр Кокорин прихрамывал в микст-зоне. Нападающий в игре получил травму и был заменён в конце первого тайма.

— Пока не знаю, что со здоровьем, — начал Александр. — Завтра будет ясно. Был удар мне в ногу, почувствовал боль сразу, хруст. Тяжело сказать.

— Как вам первый матч на новом стадионе?

— Вообще, всё отлично, спасибо болельщикам за грандиозную поддержку. Это даже несмотря на то что не все сектора были заполнены. Приятно играть на новом стадионе. Хотя поле, конечно, не в лучшем состоянии. Со временем должны доработать, и будет нормально. На таком поле ты тратишь больше сил на приёме мяча, большие куски вырываются. Под крышей играть здорово, снег не попадал, не было душно.

— А что скажите насчёт трёх удалений игроков «Урала»?

— Досматривал матч по телефону. Совершенно верные удаления, нечего драться после гола. А на свист трибун не реагирую.

Емельянов: решения Еськова? Не думаю, что это рука «Спартака»
Полузащитник «Урала» обвиняет судью во влиянии на результат игры, но не думает, что на москвича Алексея Еськова влиял «Спартак».

«Никогда в жизни не буду комментировать судейство»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович открыл счёт на 86-й минуте, став автором первого гола на новом стадионе. После победы сербский футболист поделился впечатлениями от матча.

— Думаю, стадион очень красивый и классный. Видно, что он не совсем готов, есть что доделывать. Удовольствие играть на такой арене. Думаю, «Зенит» добьётся успехов на новом стадионе. Я забил первый гол на стадионе и вошёл в историю? Да. (Улыбается.) Игра была очень тяжёлой для нас. Старались контролировать игру, не успевали, не использовали свои моменты в начале. После удалений «Зенит» контролировал игру.

Я никогда в жизни не буду комментировать судейство, не знаю, почему каждый раз журналисты спрашивают о работе арбитров. Пусть судья свою работу делает, а мы — свою.

Я играл на многих стадионах, но чувствую, что этот такой классный. Когда он будет готов, соберётся аншлаг, а поле ещё будет лучше, то тогда вообще невероятно будет, — сказал Иванович.

«Немного не хватало воздуха на новом стадионе, чуть не вырвало»

Юрий Жирков выглядел в микт-зоне уставшим. Полузащитник «Зенита» рассказал, что чувствовал себя не лучшим образом на стадионе.

— Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле «выезжает», то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю, в общем.

«Урал» очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить. Видел ли я Павлюченко таким злым ещё? Наверное, да. Не помню, — отметил Жирков.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру, победу вымучили»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв извинился перед болельщиками за неяркую игру своей команды.

— Эмоции положительные, стадион — супер. Поле, конечно, неидеальное, все прекрасно видели. Спасибо болельщикам за такую поддержку. Хотелось бы перед ними извиниться за такую игру, мы должны по-другому выступать. Пока ещё не почувствовал, что стадион домашний. Со временем это чувство должно прийти.

Не могу прокомментировать удаления, находился на другом конце поля. Честно, сложно вспомнить, когда ещё в матче было три удаления, может быть, когда массовые драки случались.

В первом тайме не вспомню голевые моменты у «Зенита», подходы были, но не так опасно. После перерыва у нас было больше моментов, надо было реализовывать и до удалений, и после. Вымучили эту победу, по-другому не сказать», — сказал Лунёв.

Как выглядит поле стадиона за 42 млрд: такое не забудешь!
«Зенит» одержал победу над «Уралом» на новом домашнем стадионе, который строился 9 лет. Лучшие кадры с матча – в нашей фотоленте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Урал Александр Кокорин Андрей Лунёв Бранислав Иванович Йоан Молло Юрий Жирков Стадион «Крестовский» Футбольное судейство
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