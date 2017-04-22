Ели мясо мужики! «Ростов» громит «Спартак» в день рождения Карреры

Почти чемпион в роли догоняющего

Победой над «Зенитом» «Спартак» максимально приблизился к долгожданному чемпионству. С 10-очковым отрывом уместно ставить вопрос прямо: когда именно будет оформлен титул? Мы на неделе сделали соответствующий расчёт и пришли к выводу, что, с большой долей вероятности, это случится в 28-29-м туре.

Выезд в Ростов относился к категории проблемных, в то время как конкурентам предстояли куда более лёгкие встречи. Признаться, нельзя было предсказать, что для победы над «Уралом» в первом матче на «Крестовском» «Зениту» потребуются три удаления в составе соперника. Но тем не менее свои задачи питерцы и «армейцы» выполнили, взяв по три очка. Играя в этом туре последним, «Спартак» фактически оказался в роли догоняющего – по туру. И априори с самым трудным испытанием. Понятно, что любая осечка красно-белых на Дону принципиально расклад в чемпионской гонке поменять не могла. Но понятно, что и Каррера, и болельщики верили в лучшее.

«Ростов» и нули

Ростовчане этой весной демонстрируют впечатляющие результаты. Ударное еврокубковое выступление отняло много сил, и в первую очередь вымотало психологически. В результате в РФПЛ «Ростов» принялся ехать в режиме «круиз-контроля» — не опускаясь ниже своего уровня, особенно в части железобетонной обороны, но и не ускоряясь, чтобы, например, активно вклиниться в еврокубковую гонку. Хотя и с ней отнюдь не покончено. В итоге получилось, что ко встрече со «Спартаком» у команды Бердыева и Кириченко было пять нулевых ничьих подряд! А пропускали они в последний раз и вовсе в прошлом ноябре. Вот такую задачу предстояло решить Массимо Каррере в свой 53-й день рождения.

Лекция «О пользе нападающих»

После того как «Зенит» Каррере благополучно удалось переиграть без Зе Луиша и Луиса Адриано, итальянец решил ничего особенного не менять в тактике с Промесом на острие, а по сути, без нападающих. Понятно, что когда в наличии один Мельгарехо, особенно не разбежишься. Но в распоряжении Карреры, скажем, есть и форварды дубля. В конце концов, при всём уважении к Александру Бухарову, он не является примером нападающего топ-класса. Но у Курбана Бердыева форвард – это не какая-то фамилия, а функция. Кажется, если бы в его распоряжении был Павел Погребняк – и он бы начал забивать спустя полтора года. Впрочем, не будем умалять и достоинств Бухарова – он 22 апреля сыграл образцово. Чего не скажешь о спартаковцах – как защитниках, так и о тех, кто пытался креативить в атаке.

Первый гол Бухарова пришёл после классической ростовской атаки: Калачёв промчался по своему флангу со скоростью практически равной его возрасту и прострелил, а Бухаров на рывке продавил Таски, слегка «заплёл» ему ноги (но не так явно, чтобы арбитр что-то заподозрил) и вколотил мяч в сетку.

Второй гол Бухарова – такая же классика от «Ростова», только уже проникающей атаки. Калачёва к тому моменту на поле не было – Тимофей получил травму и покинул стадион на носилках. Но опять же, в отличие от Карреры, у Бердыева всегда есть варианты – и «Б», и «В», и «Г». Нобоа с центра поля сделал образцовый пас, разрезавший оборону, а Бухаров просто убежал и хладнокровно пробил Реброва второй раз. Эффектное завершение лекции профессора Курбана Бердыева «О пользе нападающих». Причём, повторюсь, пенять на то, что у Карреры не было особого выбора форвардов, в данной ситуации не очень уместно: речь прежде всего о тактическом использовании своей обоймы игроков.

Капитан, капитан, подтянитесь…

Между двумя голами Бухарова была ещё одна классика – стандарта. Почти канонический угловой «Ростова» со скидкой на дальнюю, где капитан Гацкан ускользнул от капитана Глушакова.

У Дениса матч вообще не задался. В тот момент, когда «Спартак» наконец оправился от разгромных 0:3 и хотел подарить тренеру хотя бы галстук (то есть гол), капитан дважды пошёл в жёсткий стык — сначала против всё того же капитана Гацкана, затем против Нобоа, и с подсказки бокового Михаил Вилков после жёлтой карточки сразу достал из кармашка красную. Судя по тому, как провожал Глушакова с поля Каррера, целесообразность такой агрессивной игры в центре поля вызвала у него вопросы.

А «Спартаку» пришлось доигрывать в меньшинстве, да ещё и с новыми потерями – из-за травмы пришлось менять Фернандо, и вот это выглядит ещё более страшно, нежели повреждения у двух форвардов. Впрочем, впереди у красно-белых «Урал», который после сегодняшних удалений вообще приедет в Москву сильно поредевшим.

«Плановый» разгром

В общем, разгром в Ростове-на-Дону спартаковской торсиде не стоит воспринимать так уж болезненно, потому что предпосылки для поражения объективно были. А уж 0:1 или 0:3 – не суть. В конце концов, спартаковцев уже уничтожали в Самаре, что никак не сказалось на лидерстве красно-белых.

Курбан Бердыев и его верные оруженосцы во главе с Дмитрием Кириченко сегодня лишний раз доказали, что обыграть «Ростов» по-прежнему может любого. При желании, может не пропускать хоть половину чемпионата. Но на дистанции у «Спартака» всё равно остаётся больше козырей, которые Каррере надо не растерять на финишной прямой. И тогда красно-белым уж точно не придётся жалеть о том, что Бердыев мог летом возглавить «Спартак». И даже в очередной раз вспоминать, как сегодня. Да, переиграть Курбана Бекиевича имениннику Каррере сейчас не под силу. Но сколько таких тренеров найдётся в принципе, не то что в России, а вообще в мире?