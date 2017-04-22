Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
РФПЛ. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» — 3:0
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Михаил Тяпков

Ели мясо мужики! «Ростов» громит «Спартак» в день рождения Карреры

Бердыев вновь показывает класс «Спартаку». Каррера в день рождения не получает даже галстука – лишь травмы, удаление и поражение.
22 апреля 2017, суббота. 18:35. Футбол

Почти чемпион в роли догоняющего

Победой над «Зенитом» «Спартак» максимально приблизился к долгожданному чемпионству. С 10-очковым отрывом уместно ставить вопрос прямо: когда именно будет оформлен титул? Мы на неделе сделали соответствующий расчёт и пришли к выводу, что, с большой долей вероятности, это случится в 28-29-м туре.

Выезд в Ростов относился к категории проблемных, в то время как конкурентам предстояли куда более лёгкие встречи. Признаться, нельзя было предсказать, что для победы над «Уралом» в первом матче на «Крестовском» «Зениту» потребуются три удаления в составе соперника. Но тем не менее свои задачи питерцы и «армейцы» выполнили, взяв по три очка. Играя в этом туре последним, «Спартак» фактически оказался в роли догоняющего – по туру. И априори с самым трудным испытанием. Понятно, что любая осечка красно-белых на Дону принципиально расклад в чемпионской гонке поменять не могла. Но понятно, что и Каррера, и болельщики верили в лучшее.

«Ростов» и нули

Ростовчане этой весной демонстрируют впечатляющие результаты. Ударное еврокубковое выступление отняло много сил, и в первую очередь вымотало психологически. В результате в РФПЛ «Ростов» принялся ехать в режиме «круиз-контроля» — не опускаясь ниже своего уровня, особенно в части железобетонной обороны, но и не ускоряясь, чтобы, например, активно вклиниться в еврокубковую гонку. Хотя и с ней отнюдь не покончено. В итоге получилось, что ко встрече со «Спартаком» у команды Бердыева и Кириченко было пять нулевых ничьих подряд! А пропускали они в последний раз и вовсе в прошлом ноябре. Вот такую задачу предстояло решить Массимо Каррере в свой 53-й день рождения.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Бухаров – 23, 2:0 – Гацкан – 45+3, 3:0 – Бухаров – 50
Удаления: нет – Глушаков, 75

Лекция «О пользе нападающих»

После того как «Зенит» Каррере благополучно удалось переиграть без Зе Луиша и Луиса Адриано, итальянец решил ничего особенного не менять в тактике с Промесом на острие, а по сути, без нападающих. Понятно, что когда в наличии один Мельгарехо, особенно не разбежишься. Но в распоряжении Карреры, скажем, есть и форварды дубля. В конце концов, при всём уважении к Александру Бухарову, он не является примером нападающего топ-класса. Но у Курбана Бердыева форвард – это не какая-то фамилия, а функция. Кажется, если бы в его распоряжении был Павел Погребняк – и он бы начал забивать спустя полтора года. Впрочем, не будем умалять и достоинств Бухарова – он 22 апреля сыграл образцово. Чего не скажешь о спартаковцах – как защитниках, так и о тех, кто пытался креативить в атаке.

Первый гол Бухарова пришёл после классической ростовской атаки: Калачёв промчался по своему флангу со скоростью практически равной его возрасту и прострелил, а Бухаров на рывке продавил Таски, слегка «заплёл» ему ноги (но не так явно, чтобы арбитр что-то заподозрил) и вколотил мяч в сетку.

Второй гол Бухарова – такая же классика от «Ростова», только уже проникающей атаки. Калачёва к тому моменту на поле не было – Тимофей получил травму и покинул стадион на носилках. Но опять же, в отличие от Карреры, у Бердыева всегда есть варианты – и «Б», и «В», и «Г». Нобоа с центра поля сделал образцовый пас, разрезавший оборону, а Бухаров просто убежал и хладнокровно пробил Реброва второй раз. Эффектное завершение лекции профессора Курбана Бердыева «О пользе нападающих». Причём, повторюсь, пенять на то, что у Карреры не было особого выбора форвардов, в данной ситуации не очень уместно: речь прежде всего о тактическом использовании своей обоймы игроков.

Капитан, капитан, подтянитесь…

Между двумя голами Бухарова была ещё одна классика – стандарта. Почти канонический угловой «Ростова» со скидкой на дальнюю, где капитан Гацкан ускользнул от капитана Глушакова.

У Дениса матч вообще не задался. В тот момент, когда «Спартак» наконец оправился от разгромных 0:3 и хотел подарить тренеру хотя бы галстук (то есть гол), капитан дважды пошёл в жёсткий стык — сначала против всё того же капитана Гацкана, затем против Нобоа, и с подсказки бокового Михаил Вилков после жёлтой карточки сразу достал из кармашка красную. Судя по тому, как провожал Глушакова с поля Каррера, целесообразность такой агрессивной игры в центре поля вызвала у него вопросы.

А «Спартаку» пришлось доигрывать в меньшинстве, да ещё и с новыми потерями – из-за травмы пришлось менять Фернандо, и вот это выглядит ещё более страшно, нежели повреждения у двух форвардов. Впрочем, впереди у красно-белых «Урал», который после сегодняшних удалений вообще приедет в Москву сильно поредевшим.

«Плановый» разгром

В общем, разгром в Ростове-на-Дону спартаковской торсиде не стоит воспринимать так уж болезненно, потому что предпосылки для поражения объективно были. А уж 0:1 или 0:3 – не суть. В конце концов, спартаковцев уже уничтожали в Самаре, что никак не сказалось на лидерстве красно-белых.

Курбан Бердыев и его верные оруженосцы во главе с Дмитрием Кириченко сегодня лишний раз доказали, что обыграть «Ростов» по-прежнему может любого. При желании, может не пропускать хоть половину чемпионата. Но на дистанции у «Спартака» всё равно остаётся больше козырей, которые Каррере надо не растерять на финишной прямой. И тогда красно-белым уж точно не придётся жалеть о том, что Бердыев мог летом возглавить «Спартак». И даже в очередной раз вспоминать, как сегодня. Да, переиграть Курбана Бекиевича имениннику Каррере сейчас не под силу. Но сколько таких тренеров найдётся в принципе, не то что в России, а вообще в мире?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 44
Теги
ФК Ростов ФК Спартак Курбан Бердыев Массимо Каррера
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
21:42 РФС пособолезновал футболистке сборной России, у которой погибли родственники
21:35 Албин: на первом матче нового стадиона «Зенита» присутствовало 11 тыс. зрителей
21:33 Гарай потерял сознание на поле, но избежал серьёзной травмы
21:31 Калиниченко: Кутепову сейчас не нужна помощь, нужна поддержка
21:28 «Боруссия» Д победила в Мёнхенгладбахе и вышла на 3-е место в Бундеслиге
21:22 Замена судьи матча ЦСКА — «Локомотив» возможна, вопрос рассмотрят 24 апреля
21:17 «Локомотив» — «Амкар» — 3:3. Видеообзор матча
21:15 Дзюба: всех — с открытием нового стадиона
21:15 «Челси» провёл 800-й официальный матч с Абрамовичем во главе клуба
21:15 Подвижный перформанс, ликование Бухарова и посол Глушаков. Фото с «Олимпа-2»
21:14 Бикфалви: я что, идиот, чтобы фолить, когда я без вопросов первый на мяче?!
21:09 Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Тоттенхэм» и выйти в финал Кубка Англии
21:08 Варюшин: Глушаков – интеллигентный игрок, жёлтой карточки было достаточно
21:04 Григорян: «Анжи» не переиграл «Терек» тактически, но выиграл за счёт самоотдачи
21:01 «Аталанта» победила «Болонью» со счётом 3:2 и вышла на 4-е место в Серии А
20:58 «Урал» выразил соболезнования Тарханову в связи со смертью его родного брата
20:56 Бухаров — Гранату: знаю, как ты хотел этой победы над «Спартаком»!
20:56 «Анжи» выиграл у «Терека» в Грозном
20:39 Билич: «Вест Хэм» играл как 11 львов, каждый бился за каждого
20:28 Бодул: судья принимал решения, с которыми игроки вынуждены были соглашаться
20:24 КДК РФС пригласит получившего прямую красную карточку Глушакова на заседание
20:17 «МЮ» подтвердил, что Ибрагимович и Рохо повредили связки колена
20:09 Кркич — первый испанец, который забивал в Примере, АПЛ, Серии А и Бундеслиге
20:04 Тарасов: в концовке «Локомотиву» нужно было играть умнее
20:01 Цаллагов — о трёх удалениях «Урала»: если честно, не хочу это комментировать
19:55 «ПСЖ» выиграл восьмой матч в Лиге 1 подряд и обошёл «Монако» в турнирной таблице
19:52 Злой Сёмин, дубль Бодула и серьёзная травма Чорлуки. Фоторепортаж из Черкизово
19:46 Прокофьев: не вижу ничего удивительного в том, что «Локо» забил 3 мяча «Амкару»
19:46 Жулиано объяснил, почему отдал голевую передачу Молло, а не Дзюбе
19:43 «Спартак» лишился возможности досрочно оформить чемпионство в дерби с ЦСКА
19:41 Глушаков: «Спартак» сыграл плохо, отвратительно, просто безобразно
19:37 Куман: в перерыве матча с «Вест Хэмом» я хотел сделать 6-7 замен
19:19 «Вильярреал» в концовке вырвал победу нал «Леганесом», Бакамбу оформил дубль
19:17 Чорлука порвал ахилл и не поможет «Локомотиву» до конца сезона
19:12 Данни стал вторым легионером, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»
19:12 Ниасс был удалён с поля на 25-й минуте, но «Халл» победил «Уотфорд»
19:11 Григорьянц: Павлюченко и Еськов будут приглашены на КДК
19:09 Глушаков: сначала судья дал жёлтую, потом увидел царапину и показал красную
19:05 Нобоа: забив три гола «Спартаку», игроки «Ростова» сбросили груз с плеч
19:05 Пресс-служба «Урала»: «Урал» не смог ввосьмером дожать «Зенит»
19:04 Данильянц: удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры
18:59 Мостовой: «Спартак» играл ужасно, но есть отрыв и можно допустить осечку
18:56 Сёмин: очень обидно, что при счёте 3:1 «Локомотив» упустил победу
18:56 Данцев – о победе «Зенита»: хоть раз честно выиграйте!
18:53 Данильянц: сильный ушиб у Калачёва точно есть
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцениваете судейство в матче "Зенит" - "Урал"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+