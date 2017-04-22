Тарханов: судья сделал всё для победы «Зенита»

Главный тренер «Урала» держался на пресс-конференции достойно. Александр Тарханов говорил о судейских ошибках, но при этом находил в себе силы шутить и улыбаться. Его оппонент Мирча Луческу признался, что после матча со «Спартаком» перестал обращать внимание на прописку арбитров.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

Александр Тарханов: «Мы просто попали под танк»

— «Урал» сегодня понравился игрой и бойцовскими качествами. Не было желания в какой-то момент просто увести команду с поля?

— Этого делать нельзя, так как сразу последовала бы дисквалификация. В прошлом году такой случай произошёл в Болгарии. Президент клуба увёл с поля команду, которую тоже прибил судья, и за это их отправили в третью лигу. Так что мы об этом не думали. Конечно, неприятно, что арбитр вмешался в игру. Наша команда хорошо играла, да и вообще футбол был неплохой. Даже в первом тайме Еськов дал жёлтую карточку Емельянову, хотя он сыграл в мяч. Бикфалви тоже сыграл в мяч. Все футболисты падают, но нельзя за это давать красные карточки.

Помню, когда работал в ЦСКА, у нас был такой матч в Тюмени. Судья не засчитал, по-моему, четыре наших гола. Его потом пожизненно дисквалифицировали. Я тогда показал моменты Николаю Толстых, и он пообещал, что тот арбитр больше работать не будет. А потом судейский комитет стал судью оправдывать, неизвестно почему. Я на них на всех наорал. Зашёл Никита Павлович Симонян: «Зачем ты так кричишь?». Посмотрел видео, согласился, что было форменное безобразие. После этого судейская комиссия наконец-то признала ошибки.

— Что вы сказали игрокам в раздевалке и что сказал президент клуба Григорий Иванов? Можно ли судейство Еськова назвать убийством команды?

— Если не убийство, то, в любом случае, судья сделал всё для победы «Зенита». Мы хорошо сыграли в первом тайме, завладели инициативой после перерыва. Конечно, с семью полевыми сложно бороться. Пошли ва-банк, пропустили второй гол, хотя могли забить в тот момент. Нельзя так судить! Я понимаю, что праздник, стадион великолепный, тем не менее арбитр всегда должен работать честно. Со стороны «Зенита» нарушений было столько же. Мы с президентом клуба поблагодарили ребят за игру.

— Собираетесь подавать протест?

— Напишем в протоколе, что не согласны с красной карточкой Бикфалви. По удалению Павлюченко ещё будем разбираться. Это напомнило матч «Баварии», когда её игрока удалили ни за что. Весь мир гудит: «Бавария» проиграла из-за судейского решения. У нас же три игрока получили красные карточки. При этом «Зенит» дожал «Урал» только незадолго до конца, мы продолжали сражаться.

— Чем объясняете решения судьи: исторический момент открытия стадиона, человеческий фактор или постоянное давление Луческу на арбитров?

— Наверное, судья поймал кайф от красных карточек. Не знаю, в чём дело. Мы просто попали под танк.

— Стадион действительно понравился?

— Он великолепен! Помню, в 1979 году играл с «Зенитом». Я тогда два гола забил. Было уже 2 мая, но трава на поле практически отсутствовала. А сейчас ещё не май, а трава уже есть (смеётся).

Емельянов: решения Еськова? Не думаю, что это рука «Спартака» Полузащитник «Урала» обвиняет судью во влиянии на результат игры, но не думает, что на москвича Алексея Еськова влиял «Спартак».

Мирча Луческу: «Доволен тремя очкам, но не тем, как мы их завоевали»

— Рад, что сыграли на новом стадионе. Уверен, когда болельщики заполнят его до отказа, будет другая атмосфера и команда тоже заиграет по-другому, — сказал Мирча Луческу. К сожалению, сегодня мы допускали много ошибок. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью, которая возникла у моих футболистов после последнего матча со «Спартаком». Наверное, нервозность была как внешняя, из-за прессы, так и внутренняя, из-за того, как мы влияли на игроков. Видимо, это сказалось на встрече с «Уралом».

Не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как сегодня. Начали мы хорошо, сделали несколько ударов по воротам «Урала». Потом ситуация выровнялась. Всё-таки наш соперник – сильная, организованная команда, знающая, что делать на футбольном поле. Не зря в последних пяти турах «Урал» побеждал. Сомневаюсь, что в России найдётся много команд, способных выдать такую серию. Второй тайм мы тоже начали с преимущества, вот только две подряд ошибки Юсупова едва не стоили нам пропущенного гола. Он поставил бы нас в тяжёлое положение. Шло время, игроки нервничали, а «Урал», наоборот, почувствовал, что имеет шансы увезти очки с нового стадиона. Нервозность вылилась в итоге в карточки и удаления. Сложно объяснить, как мы прощали противника, нанося удары с двух-трёх или пяти метров. Доволен только тремя очками. Недоволен манерой, в которой их завоевали.

«Судья прав во всём». Зенитовцы — о победе над «Уралом» Кокорин не увидел ошибок арбитров, Молло заявил, что судья прав, Лунёв извинился перед болельщиками, а Жиркову стало плохо.

— Как прокомментируете судейство? Переживали до матча, что судить будет арбитр из Москвы?

— Я не видел повторы моментов с удалениями. Естественно, фол у штрафной должен был наказываться второй жёлтой карточкой. А что произошло потом, какие были слова и жесты со стороны футболистов «Урала», мне сложно комментировать. Судья находился рядом, он принимал решение. Кстати, я сожалению, что Кришито и Дзюба получили карточки, из-за которых получили дисквалификации на следующий тур. Не понимаю, как при таком преимуществе и полном контроле игры они умудрились заработать эти карточки. Что касается Еськова, то после матча со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Даже не знал, из какого он города.

— Каково состояние Кокорина и почему так мало играет Молло, который действует с большим энтузиазмом и забил «Уралу» второй гол?

— Сегодня Молло сыграл убедительно. Но как вы думаете, разбираюсь ли я в футболе, имея за плечами богатый опыт тренерской работы? Наверное, я выпустил бы его раньше, если бы видел, что он адаптирован к моим требованиям. В этой зоне очень высокая конкуренция – Шатов, Данни, тот же Молло. Он и в этой игре часто ошибался, принимал неправильные решения, но вклад в победу внёс. В целом Молло заслужил положительную оценку. Думаю, эта игра прибавит ему уверенности, дальше он будет выглядеть лучше. Всё зависит только от него. Это индивидуально сильный футболист, однако он должен понять принципы ведения игры «Зенита». Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых высокая мотивация, вне зависимости от имени и регалий.

— Как оцениваете действия Кришито, часто ошибающегося на позиции центрального защитника?

— К сожалению, и Кришито, и Нету допускают большое количество ошибок в центре обороны. Мы много разбираем эти эпизоды. Вот пример из сегодняшней игры. В концовке матча пошла длинная передача в левый фланг. Нету должен был смещаться туда и встречать соперника за штрафной. Но он действовал неправильно. Если бы уралец пробил, то не знаю, выручил бы Лунёв команду или нет. То есть гости могли сравнять счёт ввосьмером.

И у Кришито, и у Нету есть хорошие качества. Например, Доменико лучше всех из защитников работает с мячом. А Нету – самый быстрый, он очень агрессивен, правда, иногда даже чрезмерно. Оба хороши при выходе из обороны, а для нашей игры это важно. Бывает, Нету весь матч надёжен, а затем вдруг совершает ошибку, которая завершается взятием ворот «Зенита». Доменико кажется слишком самоуверенным и расслабленным на поле. Ему бы побольше концентрации – был бы защитником высочайшего уровня. Временами Кришито с Нету начинают импровизировать в оборонительных действиях, а это можно делать только у штрафной противника. Защитнику следует играть просто и надёжно.

— Вы сказали, что СМИ давили на команду после «Спартака». Однако наши журналисты гораздо мягче английских и итальянских коллег. Как зенитовцы и вы в частности будете справляться с критикой, которая вряд ли уменьшится после матча с «Уралом»?

— Есть игроки, не читающие газет, а есть те, которые всё читают, очень сильно болеют «Зенитом» и переживают больше, чем надо. Наверное, это тоже влияет на то, кто как выглядит на поле. В моей карьере было слишком много очень сложных моментов, я прошёл через всё, поэтому умею правильно интерпретировать критику. Я очень внимательно анализирую то, что советуют журналисты, и многие вещи беру на вооружение. Хуже, когда идёт критика без конкретной цели. Но мой главный критик – я сам. Всегда тщательно анализирую игры, свои решения.