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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Каррера: это худший в жизни подарок на день рождения

Подарок для Карреры, удаление Глушакова, нечемпионская игра – о чём говорили тренеры после матча «Ростов» – «Спартак».
22 апреля 2017, суббота. 20:00. Футбол

Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере команда не смогла преподнести достойный подарок на 53-й день рождения. С этого и началась послематчевая пресс-конференция итальянца.

– Это худший подарок на день рождения в вашей жизни?

– Да (смеется). Если посмотрим на результат, то да. Беру на себя ответственность за то, что не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат ещё не закончен.

– С каким настроением приехали в Ростов?

– В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что это сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чем у нас, для того, чтобы выиграть.

– Каково ваше мнение насчёт удаления Глушакова?

– Ещё не понял, было две жёлтые или одна красная.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Бухаров – 23, 2:0 – Гацкан – 45+3, 3:0 – Бухаров – 50
Удаления: нет – Глушаков, 75

– Что у Фернандо?

– Фернандо сильно свело ногу, и он не смог продолжить матч. Завтра будем знать точный диагноз.

– Что не удалось сегодня в тактическом плане?

– У нас не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках. Лучше быть впереди, но это поражение должно пойти на пользу и игрокам, и болельщикам. Сложно будет до самого конца. Подход к этому матчу был у нас неправильный.

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Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц казался абсолютно спокойным, но эмоции после долгожданной победы переполняли ростовского специалиста.

– Всех — с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено – мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.

– Что у Калачёва?

– Пока неизвестно, но сильный ушиб точно есть. Врачи смотрят. Точный диагноз сможет сказать позже.

– В начале матча «Спартак» оказывал давление. Это план на игру или не сразу разобрались?

– Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.

– Игра «Спартака» оправдала ваши тренерские ожидания?

– Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что позволяет показать соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры.

– Скандальный матч первого круга вспоминался на установке?

– Не забылся, но ни слова об этом сказано не было. Спортивная злоба присутствовала, иначе ничего бы не получилось.

– Как здоровье Кудряшова?

– У Кудряшова 1,5 мм смещение с осколками, нужно было это вправлять. Сегодня вечером он прилетает и с завтрашнего дня приступает к работе, насколько позволит травма. Сотрясение было частичным, но маска исключает возможность повторения диагноза. Подробностей пока не знаю.

– Как проходит восстановление Владимира Граната?

– Владимир Гранат сегодня был, порадовался за ребят. Восстановление идёт нормально. Он тренируется в той степени, в которой позволяет травма.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов ФК Спартак Иван Данильянц Массимо Каррера
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22 апреля 2017, суббота
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