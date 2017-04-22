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Юрий Сёмин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

«Два гола — «левые»». Ещё один судейский скандал в РФПЛ

Зарисовки с матча «Локомотива» и «Амкара», который остался в тени заруб в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
22 апреля 2017, суббота. 20:15. Футбол

«Два гола — «левые»: один — с липового пенальти, второй — из офсайда, кажется», – бунтовал пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров.

Всё так. В начале тайма «Амкар» вернулся в игру, где «Локомотив» его страстно «убивал», благодаря максимально спорному судейскому решению. Роланд Гиголаев добрался до точки, откуда сделал голевую передачу на Дарко Бодула, столкнулся с защитником красно-зелёных и упал. Ну как столкнулся – повтор доказывает, что не было даже лёгкого касания. Уже перед финальным свистком бригада Сергея Иванова засчитала ещё один спорный гол «Амкара»: Бодул в момент диагонали из глубины оказался в крошечном, полуметровом, офсайде.

Поведение Юрия Сёмина и Гаджи Гаджиева навевало мысли, будто аксакалы – тренеры из разных с Мирчей Луческу лиг. Рулевой «Амкара» дипломатично ушёл от ответа, сказав, что смотрит спорные судейские моменты, только когда остынет, а о судействе говорит, когда кто-то из тренеров «Амкара» обратит внимание заранее. Сёмин был более прямолинейным в словах, но в интонации спокойным, будто его команда спокойно довела матч до победы — 3:1. «Судья, на мой взгляд, вместо 11-метрового должен был показать жёлтую карточку Гиголаеву, а в третьем голе, на мой взгляд, был офсайд», – сказал Сёмин после матча, максимально сглаживая углы. За десяток минут до пресс-конференции Юрий Палыч морально и словесно готов был сжечь лайнсмена.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
3 : 3
Амкар
Пермь
0:1 – Бодул – 22, 1:1 – Миранчук – 42, 2:1 – Тарасов – 54, 3:1 – Фернандеш – 56 (пен), 3:2 – Бодул – 61 (пен), 3:3 – Прокофьев – 88

Нет смысла говорить об умышленных ошибках Сергея Иванова и его помощника на линии, просто стоит принять, что русское судейство сейчас на неприлично низком уровне. Только один арбитр высоко котируется в Европе, и Сергея Карасёва выделяет среди других не только моральная подготовка и способность выдерживать давление игроков. Карасёв даёт бороться и не сажает команды на свистки – сегодня работа Иванова заставила акцентировать внимание на этом особенно чётко. Как минимум трижды быстрые атаки «Локо» и «Амкара» обрывались на буквоедстве Иванова, желавшего показать карточку или указывавшего на правильное место для розыгрыша мяча. Вдобавок к этому – регулярные свистки в обычных единоборствах, которых в матче двух таких вязких команд всегда набирается много.

Игры Премьер-Лиги критикуют за раздробленность на эпизоды и отсутствие цельного впечатления, но судьи в этом тоже виноваты. В чемпионате, где желание бороться и успех в единоборствах часто определяет результат, борьба должна приветствоваться, а не обрываться регулярными свистками.

Отчасти и «Локомотив» виноват, что упустил преимущество над «Амкаром». Весь сезон пермяки испытывают трудности, пропуская первыми или уступая в счёте, – команда Гаджиева имеет мало вариантов развития атакующей игры, в основном используя диагонали и навесы в штрафную на рослых игроков. Сегодня Гаджиев вместе с добавкой роста при 1:3 тактически перестроил «Амкар»: традиционные 5-3-2 превратились в 3-4-3, лидер пермяков Дарко Бодул, которого когда-то «Тоттенхэм» чуть не выменял из «Аякса» на Гарета Бэйла, ушёл на правый фланг, левее вышел Алексей Гасилин, на место центрального – Станислав Прокофьев.

В ответ Юрий Сёмин перестроил «Локомотив» на 5-3-2. И если замена Чорлуки на Михалика была вынужденной – хорват оступился в скоростной борьбе с Бодулом, порвал ахилл и сразу всё понял, – то выход Пейчиновича вместо Майкона нёс исключительно тактическую роль. В тройке защитников «Локо» Неманья – самое уязвимое звено, и, если оставить за скобками офсайд, третий мяч пришёл из коридора между сербом и Кверквелией, в который втиснулся Бодул. Сыграла и замена, и тактическая перестройка: Прокофьев сыграл на добивании после попытки Бодула проткнуть мяч мимо вратаря, и это был третий в матче удар «Амкара».

После матча стало известно, что Ведран Чорлука выбыл до конца сезона, так что «Локомотиву» в экстренном порядке придётся перестраивать защиту.

У «Локомотива» был прекрасен Ари. Бразилец не забил, зато с его удачного действия начался 20-минутный отрезок полного доминирования над «Амкаром». Хватило всего-то выиграть воздух на линии штрафной, на глазах у мощной пятёрки защитников, и скинуть мяч в свободную зону Алексею Миранчуку. Потом Ари разогнал третий мяч в ворота «Локомотива», одним финтом убрав Зайцева и организовав себе громадную свободную зону. Если бы бразилец, ускорявший атаки «Локо», смещавшийся за мячом в глубину, навязывавший борьбу в воздухе и добавлявший непредсказуемости слишком обычному «Локомотиву», ещё и забил четвёртый мяч – стал бы героем матча. Уже при счёте 3:3 Ари поймал мяч после подачи с углового, финтом убрал двоих защитников и мощно пробил по воротам – но вышло точно в Хомича.

Ари доказывает игрой две вещи. Во-первых, форвард, чувствующий себя комфортно в штрафной, умеющий пользоваться недостатками русских защитников (вроде плохой позиционной игры при подачах), может заиграть в любой российской команде. Во-вторых, Ари до сих пор чувствовал бы себя комфортно в «Краснодаре»: Игорь Шалимов всё ещё делает недостаточный акцент на фланги, сваливая игру в центр, и при таком футболе Ари по-прежнему чувствовал бы себя комфортно. Но, судя по инсайдам из «Краснодара», летом Ари в бывшую команду не вернётся.

Шапка-петушок вернулась в Премьер-Лигу вместе с Сёминым, стала трендом и даже появилась в клубном магазине «Локомотива». Но любимый амулет, который считается фартовым, в матче с «Амкаром» Юрию Палычу не помог. Стартовые 30-35 минут Сёмин бегал по бровке в любимой шапочке, потом кинул её на скамейку и натянул капюшон. Вероятно, тренер «Локо» просто промок под дождём, но капюшон помог – «железнодорожники» забили три.

Во втором тайме над Черкизово взошло солнце, и Сёмин снова натянул на голову шапку-петушок. «Локо» снова пропустил. Вроде и простая адаптация стиля под погоду, но так пропадает вера в везучесть вещей.

Впервые за долгое время я смотрел футбол не в пресс-боксе, а на болельщицком секторе, рядом с фан-трибуной в Черкизово. В кругу простых болельщиков порой понимаешь, что их ценности – не только «Локомотив». «Вау, «Спартак» пропустил третий», – слова заставляют соседей вскакивать, бешено оглядываться и улыбаться. Хотя эти люди — молодцы: в дождливый день, в одно время с матчем «Ростов» – «Спартак» они пришли на стадион, где посещаемость падает с каждым годом.

Сегодня в Черкизово пришло чуть больше 7 тысяч человек, но они наверняка остались довольны: ждали вязкий, «низовой» матч, а получили триллер с развязкой, как в фильме ужасов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Локомотив Гаджи Гаджиев Юрий Сёмин
Новости. Футбол
22 апреля 2017, суббота
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