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175 лет назад 2016
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Денис Глушаков и Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Глушаков: мы плохо, безобразно, просто отвратительно сыграли

Денис Глушаков — об очень слабой игре «Спартака», Кристиан Нобоа – о битве за еврокубковые места.
22 апреля 2017, суббота. 20:45. Футбол

Одним из первых из раздевалки вышел Тимофей Калачёв. В первом тайме его на носилках унесли с поля: Иван Данильянц на послематчевой пресс-конференции сообщил, что у него сильный ушиб.

– Как себя чувствуете, Тимофей? – спросили журналисты.

– Нормально, спасибо, – с улыбкой ответил Калачёв и поспешил к выходу.

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А вот футболистам «Спартака» было не до улыбок. Почти все игроки отказались говорить, и их можно понять. Остановился около журналистов только Денис Глушаков.

– Мы плохо, отвратительно, просто безобразно сыграли, – вздохнул он. – Не выполнили того, что планировали, и получили голы в свои ворота.

– Давила ли на команду победа над «Зенитом»?

– Не то чтобы давила, но после таких матчей всегда хорошее настроение, поэтому собраться довольно трудно. Что ж, это футбол. Будем сильнее. Мы уже проигрывали в Самаре, а потом побеждали и доказывали. Надо делать выводы и идти вперёд.

– Прокомментируйте эпизод с удалением.

– Это моя первая в карьере красная карточка. Я попросил прощения у Нобоа — не специально ему по ноге попал. Сначала судья жёлтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом ещё раз, я пошёл так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого. Уходя, я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого был момент, когда в начале второго тайма Байрамяну попал мяч в руку, потом второй раз. И третий — пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную.

– Поздравили как-то Карреру?

– Особого поздравления не было — сейчас это неуместно. Матч, который надо просто пережить.

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Фернандо, который не смог продолжить матч из-за того, что у него сильно свело ногу, сослался на незнание английского и, дав пару автографов, побрёл к автобусу.

Из ростовчан с журналистами согласился пообщаться только полузащитник Кристиан Нобоа.

– Последние несколько игр мы играли хорошо, на ноль, а сегодня нам удалось забить три. Можно сказать, мы сбросили груз с плеч, потому что после каждого матча без голов нам было психологически тяжело. Мы старались, но ничего не получалось. А сегодня у нас получилось. После «МЮ» мы решили, что каждую игру будем биться за еврокубковые места.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов ФК Спартак Денис Глушаков Кристиан Нобоа Лукас Фернандо
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22 апреля 2017, суббота
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