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Алексей Еськов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу»

Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.
22 апреля 2017, суббота. 21:30. Футбол

Три удаления в составе одной команды – исключительное событие для нашего футбола. Арбитру Алексею Еськову удалось заставить Мирчу Луческу забыть о том, что он московский судья. После этого игроки и президент «Урала» говорили об убийстве футбола. Пробежимся по спорным эпизодам и их оценке представителями обеих команд и судейского корпуса.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона
«Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

60 минута – удаление Бикфалви

Бикфалви идёт в подкат. Попадает по мячу и выбивает его, после этого попадает по ноге Смольникова, который был вторым на мяче. Арбитр показывает вторую жёлтую карточку. Возможно, он не заметил касания мяча или посчитал подкат излишне агрессивным?

Мирча Луческу полагает, что подкат тянул на жёлтую карточку, бывший арбитр Сергей Хусаинов с ним не согласен: «Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение».

61 минута – удаление Павлюченко

Игроки «Урала» обступили Еськова, чтобы опротестовать удаление Бикфалви. Как известно, к судье прикасаться нельзя – но Лунгу долго обнимает его и убеждает поменять решение. К нему присоединяется Павлюченко. Он кричит на судью, толкает своего одноклубника на судью. Судья показывает сначала жёлтую, затем красную карточку.

85 минута – удаление Емельянова

Емельянов и Дзюба толкаются в штрафной. Емельянов двумя руками держит Дзюбу, тот отталкивает его, отмахиваясь локтем. Потом Дзюба бьёт кулаком по спине Емельянова (толком не попадает), Емельянов оборачивается, Дзюба делает к нему шаг, они толкаются. Арбитр вмешивается только сейчас и показывает обоим по жёлтой карточке. Для Емельянова она вторая.

85 минута – гол Ивановича

Подача во вратарскую. Заболотный готовится выбить мяч, но его корпусом заталкивает в ворота Иванович. Он бьёт головой и рикошетом от штанги мяч влетает в ворота. Арбитр не фиксирует атаку на вратаря.

Андрей Будогосский, глава департамента судейства и инспектирования РФС:

— Работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия, мне не хотелось бы опережать события. Однако не могу сказать, что судейство в матче «Зенит» — «Урал» резонансное. Сюжет получился резонансным, а не судейством. Но футбол тем и интересен.

Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА:

— Это беспредел! Поздравляем коллегию футбольных судей с таким достойным судейством на новой арене. В матче «Зенит» — «Урал» мы увидели прямое влияние арбитра Еськова на счёт, его воздействие на игру. На месте Александра Тарханова я бы увёл «Урал» с поля.

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»:

— Совершенно верные удаления, нечего там драться после гола.

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Григорий Иванов, президент «Урала»:

— Вы посмотрите, какой футбол в нашей стране! Судья испортил матч. Как я должен защитить своих ребят? Мне что, пойти к судье этому? Ребята сейчас спрашивают: «Григорий Викторович, почему нас так?» А что я им скажу? Я считаю, что мы играли лучше «Зенита». Ребята молодцы, они получат премию, потому что бились, играли и показали, что являются настоящими мужиками.

Владислав Радимов, экс-капитан «Зенита»:

— Хотел бы снять шляпу перед игроками «Урала», которые в конце матча побежали вперёд всей командой, побежали отыгрываться. Блестящая команда! Что касается первого удаления, то на видео видно, что игрок «Урала» наступил на ногу сопернику. Хотя с трибуны и без повторов смотрелось так, будто игрок «Урала» был первым на мяче. А удаление Павлюченко… Я не умею читать по губам. Видимо, он сказал слишком много слов, которые нельзя говорить.

Александр Тарханов, главный тренер «Урала»:

— Безобразное судейство! Еськов делал всё для того, чтобы нас… У нас было достаточно моментов — и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали «Зениту», даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, всё такое, но нельзя же так явно судить. Хотел ли я увести команду с поля? Нельзя уводить, была бы дисквалификация. Было ли это убийство «Урала»? Три удаления… Может быть, не убийство. Но судья делал всё, чтобы «Зенит» выиграл. Еськов, наверное, поймал кайф от красных карточек.

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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Я простой футбольный болельщик, который хотел в субботний день насладиться красивой игрой и настоящей борьбой. То есть такой игрой, которую показывал «Урал». Но в дело вмешался арбитр Еськов. Вряд ли дело в его низкой квалификации, хотя и она имеет место быть. Какие-то интересы вышли на первый план, видимо, действует акция «Откройте стадион – получите судью в подарок!» Конечно, это вопиющее зрелище.

Мирча Луческу, главный тренер «Зенита»:

— Я не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня. Я доволен тремя очками, но недоволен манерой, в которой мы их завоевали. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивая ударами с двух-пяти метров. У «Урала» очень хорошая и организованная команда, которая знает, что делать на поле. Время шло, мы начинали нервничать, а «Урал», наоборот, почувствовал, что может увезти очки. Создалась нервозность, которая вылилась в те карточки, которые сегодня были. Что касается первого удаления, то там был фол. Уверен, что у Бикфалви была вторая жёлтая карточка. Что потом произошло, какие были жесты и слова со стороны игроков «Урала», мне сложно комментировать, я не видел, есть судья, ему принимать решения. Говорите, судья опять был из Москвы? После игры со «Спартаком» я уже не думаю, откуда судьи. Даже не знал, откуда они.

Владимир Ильин, полузащитник «Урала»:

— Было видно, что «Зенит» подсел, и забить гол могли, скорее мы, нежели питерцы. Судья прочувствовал этот момент и сделал своё дело. Нам стало уже тяжело что-либо сделать. Мы пытались обороняться, как-то отбиться, но не получилось. В общем, по судейству есть большие вопросы. Все люди разбираются в футболе, и по темпу игры было видно, что «Зенит» исчерпал себя. Уверен, что если бы не удаления, то «Урал» бы точно не проиграл, а скорее выиграл. Не знаю, за что Бикфалви дали вторую жёлтую карточку. Он в любом случае изначально играл в мяч, но надо ещё раз посмотреть видеоповтор.

Роман Емельянов, полузащитник «Урала»:

— Игра была сложной, поле — тяжёлым. Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут моё удаление. «Зенит» нам не забил, а судья сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели. Что происходило во время конфликта с Дзюбой? Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли.

Емельянов: решения Еськова? Не думаю, что это рука «Спартака»
Полузащитник «Урала» обвиняет судью во влиянии на результат игры, но не думает, что на москвича Алексея Еськова влиял «Спартак».

Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза:

— Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать: может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА. Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер «Зенита» часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Урал Роман Емельянов Роман Павлюченко Эрик Бикфалви Футбольное судейство
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