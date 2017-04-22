Ростовом — по голове. «Спартак» в нокдауне: фото, видео

День рождения Карреры и стадиона «Зенита» – день, когда «Спартак» был побит на всех фронтах.

Ели мясо мужики! «Ростов» громит «Спартак» в день рождения Карреры Бердыев вновь показывает класс «Спартаку». Каррера в день рождения не получает даже галстука – лишь травмы, удаление и поражение.

Если кратко, «Спартак» потерялся и слишком много пропустил. И началось всё с главного тренера.

В день рождения Массимо Каррера привычно бодро выпрыгнул из автобуса, подыграл поздравлявшим его болельщикам и гордо двинулся дальше, пока не понял, что входит в стену.

Со стратегией на матч у него получилось не лучше. Вроде бы и сыграл в три защитника, что казалось полезным против схем а-ля Бердыев. Вроде бы отказался от чистого форварда Мельгарехо в пользу вытащившего матч с «Зенитом» Квинси. Вроде бы закрыл проблемную зону на правом фланге всегда надёжным Зобниным, но в итоге проиграл «Ростову» и Бердыеву примерно во всём. Собранное из компонентов (от настроя до взаимодействий линий) преимущество «Ростова» было столь явным, что Каррера просто признал, что как тренер он в этот день был бит.

Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: это худший в жизни подарок на день рождения Подарок для Карреры, удаление Глушакова, нечемпионская игра – о чём говорили тренеры после матча «Ростов» – «Спартак».

Глушакову этот день был не менее важен, но прошёл еще хуже. Во-первых, Денис пригласил всю родню из областного Миллерово, отдав близким несколько десятков билетов на центральную трибуну. Во-вторых, перед матчем его чествовали как нового посла чемпионата мира — 2018. В-третьих, Денис постепенно вживается в роль лучшего игрока чемпионата.

Но вернёмся к автобусу: сначала Глушаков прямым ходом протаранил зеркало заднего вида, заработав ссадину на весь лоб. Затем вместе с партнёрами проиграл «Ростову» единоборства, а когда спохватился и попытался действовать жёстче, получил первую в жизни красную карточку.

После матча Денис всё честно объяснил. Он был напуган «прыжками с двух ног» Гацкана, решил играть агрессивно, но не попал в мяч и вошел в ногу Нобоа. Вилков показал ему жёлтую карточку, но, увидев «царапину» на ноге игрока «Ростова», сменил предупреждение на удаление. Глушаков извинился и перед эквардорцем, и перед фанатами, а также вспомнил, что после чуть менее чувствительного нокдауна от «Крыльев» (0:4) команда быстро восстановилась.

Глушаков: мы плохо, безобразно, просто отвратительно сыграли Денис Глушаков — об очень слабой игре «Спартака», Кристиан Нобоа – о битве за еврокубковые места.

По пунктам можно объяснить и тот факт, почему в Ростове «Спартаку» стало хуже, чем в Самаре. 1. В декабре команда тоже осталась без форвардов (тогда был только Зе), но чемпионат уходил на паузу, а не на систему игр через 3 на 4. 2. Не был разбит центр. Непредсказуемо, сколько матчей выпишет капитану «Спартака» наш необыкновенный судейский комитет. Не ясно также, что случилось с мышцами упавшего и заменённого раньше времени Фернандо. 3. Вызывает сомнение и состояние Джано Ананидзе, которого уводили с поля под руки после попадания по челюсти.

Джано Ананидзе Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Еще один удар по «Спартаку» в этом туре — судейство. В команде отказались комментировать тему, но в моменте с первым голом Александр Бухаров заплёл ноги Сердару Таски. Эта деталь могла померкнуть на фоне явного преимущества «Ростова», если бы не три удаления игроков «Урала» в матче с «Зенитом» и не две жёлтые карточки Игоря Акинфеева и Георгия Щенникова за эпизоды, похожие на фол последней надежды.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу» Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

Никто не говорит, что кто-то свистит против «Спартака» и помогает конкурентам – просто это тоже бьёт в сторону психологии.

Комично, но досталось паре спартаковцев и на центральном секторе в ходе пьяной драки. Хотя в этом матче можно было фиксировать ничью.

Растерянный «Спартак» проиграл «Ростову» во всех раундах и оказался в нокдауне. Но, судя по тому как команда научилась принимать поражения, нокаут здесь вряд ли возможен…