Итальянский гамбит. Как Конте преподал ещё один тактический урок

В ходе матча мало кто верил, что с такой игрой «Челси» выйдет в финал Кубка Англии. Но Конте сделал это. И сделал блестяще.

Взглянув на стартовые составы перед началом игры, некоторые болельщики «Челси» могли поморщиться. Как так — Коста и Азар в запасе? В тройке с Луисом и Аспиликуэтой выходит молодой неопытный Аке? На острие — резервист Батшуайи? Закрадывалась мысль, что Антонио Конте решил сделать ставку на свежесть звёзд во внутреннем первенстве, предпочтя это Кубку Англии. И для сторонних наблюдателей в первые 45 минут игры всё это стало очевидно – «Челси» заперся на своей половине поля и отдал инициативу «Тоттенхэму».

Лишь развивавшийся герб «Челси» и надпись «Антонио, Антонио» на привязанном к кружащему над Лондоном самолёту полотне ненавязчиво намекали: итальянец знает, что делает. И болельщики в это верят.

«Челси» победил со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка, обыграв самого грозного соперника на внутренней арене. Вместе с тем Антонио Конте вновь преподал нам несколько тактических уроков. Попробуем выделить их.

Как «Челси» отдал инициативу

С первых минут стало понятно, что «Челси» не рассчитывает играть с «Тоттенхэмом» в армрестлинг. Синие отдали инициативу команде Почеттино, и сделали это намеренно. Подтверждение тому – отсутствие Азара и Косты в старте. Вместо них на передней линии барражировали скоростные и постоянно находящиеся в движении Виллиан, Педро и Батшуайи. Помог «Челси» и быстрый гол – Виллиан реализовал штрафной, воспользовавшись ошибкой Уго Льориса. От этого результата подопечные Конте и начали строить свою игру.

Схема 3-4-2-1, по которой «Челси» играл на протяжении большей части сезона, легко трансформировалась в 5-4-1

Схема 3-4-2-1, по которой «Челси» играл на протяжении большей части сезона, легко трансформировалась в 5-4-1. Мозес и Алонсо закрыли фланги, Аке и Аспиликуэта надёжно их страховали. Впереди пытался искать свободные зоны только Миши Батшуайи, да Педро с Виллианом время от времени вырывались вперёд после редких перехватов мяча. Так, кстати, «Челси» организовал второй гол: Мозес убежал от заигравшегося впереди Вертонгена, наткнулся на оказавшегося на позиции страхующего Сона и заставил того пойти в опрометчивый подкат. Скорее всего, фола там действительно не было и Виллиан получил право оформить дубль без видимых на то причин, но факт остаётся фактом: замысел Конте работал.

Чтобы понять, как складывалась игра, достаточно взглянуть на карту передач обеих команд.

Давид Луис практически не выполнял привычные функции глубинного диспетчера. Конте важно было, чтобы перед «Тоттенхэмом» не открывались свободные зоны, потому вопросом доставки мяча вперёд занимались Аспиликуэта и Аке. Прямо скажем, без особых успехов. Педро и Виллиан не имели привязки к позиции и в основном занимались тем, что оказывали давление на фланговых защитников «Тоттенхэма». Матич большую часть матча был выключен из игры – хорошо, что спас вновь проделавший чудовищный объём работы Канте.

Что касается «Тоттенхэма», тут всё более просто и чётко. «Шпоры» строили игру через фланги, о чём говорят жирные линии передач между центральными и крайними защитниками. Эриксен постоянно смещался в центр и открывал свободную зону Триппьеру, в то время как Вертонген и Сон делили атакующие и оборонительные обязанности поровну.

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Как «Тоттенхэм» пробил брешь

Увидев, что «Челси» не собирается играть на равных и доказывать своё преимущество, «Тоттенхэм» предсказуемо прибрал инициативу к рукам. Футболисты в синем блистательно перекрывали свободные зоны, действуя по старым лекалам Конте. Однако при всём этом «Челси» и не думал о высоком прессинге – на игроков «Тоттенхэма», владевших мячом, выдвигался только один футболист, заставлявший перевести мяч партнёру. И так до бесконечности. В итоге чаще всего на мониторе в первом тайме мелькала такая картинка.

Габаритные игроки «Тоттенхэма» ждут подачи в штрафную, «Челси» закрывает свободные зоны.

Почеттино нашёл выход из сложившейся ситуации. Крайние защитники Триппьер и Вертонген разбили лагерь на чужой половине поля, из которого, как из катапульт, обстреливали штрафную соперника постоянными навесами. Дайер и Алдервейрелд стали регулярно наведываться туда же, помогая Кейну отрываться от караулившего его Давида Луиса.

Приём сработал – на 18-й минуте Кейн сравнял счёт и имел ещё несколько шансов после подач с фланга. Вертонген и Триппьер совершили больше всего касаний в игре (76 и 90). Больше только у Кристиана Эриксена (93), который вновь продемонстрировал, что является одним из самых мозговитых и техничных игроков в Европе. Как только Канте и Матич давали ему место для манёвра, он тут же вырезал гениальные передачи в чужую штрафную.

Вот пример – Матич всего на несколько метров отошёл от датчанина, и тот «выпилил» сумасшедший голевой пас на Алли.

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Как Конте перевернул игру

«Тоттенхэм» владел мячом и преимуществом благодаря работе Дембеле, обеспечивавшего контроль в центре поля, и Ваньямы, подчищавшего мелкие огрехи за партнёрами. Высокий прессинг «шпор» после потери мяча часто заставлял футболистов «Челси» играть на отбой или же бросать мяч на Мозеса и Алонсо. Те пытались разыграть треугольники с центральными полузащитниками, но их быстро и своевременно накрывали. Тем же приёмом Моуринью в прошлом туре уложил Конте на лопатки.

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Однако всё это продолжалось до того момента, когда в игру вступили Азар и Коста, чуть позже — Фабрегас. «Челси» тут же расширил фронт атаки, заставив привыкший владеть мячом «Тоттенхэм» неожиданно растянуться. Таким образом, команда быстро перестроилась на схему 3-2-5.

«Челси» перехватил инициативу и наказал не успевший перестроиться «Тоттенхэм» — после углового не опекаемый никем Азар отправил мяч в дальний угол. После этого Почеттино пришлось идти ва-банк – Ваньяму сменил атакующий полузащитник Нкуду. «Челси» же просто воспользовался подарком «Тоттенхэма» — свободными зонами. Забивавшего фантастический мяч Матича не держал уже никто.

На 88-й минуте оператор выхватил забитые до отказа дороги, ведущие с трибун «Уэмбли». Фанаты «шпор» уже тогда поняли, что в этой игре ловить больше нечего. Впереди – самый главный этап чемпионской гонки АПЛ. А в сегодняшнем противостоянии «Челси» показал, почему именно синие лидируют в турнирной таблице. Если после игры с «МЮ» у кого-то возникли вопросы к Конте, этим вечером они должны были отпасть сами собой.