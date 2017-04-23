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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Медведев обошёл Акинфеева. Главное — в обзоре дня

«Крестовский» открыли тремя красными карточками, «Ростов» разгромил «Спартак», Медведев обошёл Акинфеева — главные события дня.
23 апреля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Зенит» на новом стадионе обыграл «Урал», заканчивавший матч ввосьмером

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит», проводивший первую игру на новом стадионе, одержал победу со счётом 2:0 над «Уралом».

На 62-й минуте матча «Урал» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку за фол получил Эрик Бикфалви. Футболисты гостей бурно выражали несогласие с таким решением арбитра, в результате чего почти сразу же прямую красную карточку получил Роман Павлюченко.

После этого «Зенит» полностью завладел преимуществом, но открыть счёт сумел только на 86-й минуте — автором первого гола на стадионе «Санкт-Петербург» стал Бранислав Иванович. Гости же заканчивали встречу ввосьмером — Роман Емельянов начал толкаться с Артёмом Дзюбой и получил второе предупреждение.

Уже в компенсированное время окончательный результат установил Йоан Молло, забив свой первый гол за «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Иванович – 86, 2:0 – Молло – 90+3
Удаления: нет – Бикфалви, 60, Павлюченко, 61, Емельянов, 86

Дубль Бухарова помог «Ростову» разгромить «Спартак»

«Ростов» разгромил «Спартак» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 3:0. «Спартак» потерпел первое поражение в турнире с 1 декабря, когда был разгромлен «Крыльями Советов» (0:4).

В середине первого тайма в быстрой атаке хозяев Александр Бухаров сумел оторваться от Сердара Таски в момент точного прострела от Тимофея Калачёва с фланга, выскочил на мяч и сразу же послал его в левый угол. Перед перерывом Кристиан Нобоа с углового сделал подачу на Сесара Наваса, тот почти без борьбы скинул мяч на дальнюю штангу, откуда девятку ворот расстрелял оказавшийся без опеки Александр Гацкан.

В дебюте второго тайма Нобоа с центра поля сделал проникающий пас через середину защиты «Спартака» на Бухарова, тот выбежал на Артёма Реброва и пробил в ближний угол, оформив дубль. На 75-й минуте Денис Глушаков после потери мяча срубил Нобоа и получил от судьи жёлтую карточку, но после подсказки ассистента арбитр Михаил Вилков принял решение показать капитану «Спартака» прямую красную карточку.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Бухаров – 23, 2:0 – Гацкан – 45+3, 3:0 – Бухаров – 50
Удаления: нет – Глушаков, 75

«Амкар» в концовке вырвал ничью в матче с «Локомотивом»

В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 3:3.

«Локомотив» по ходу игры проигрывал — 0:1, затем вёл со счётом 3:1, но пермяки всё-таки вырвали ничью, забив в концовке встречи. В составе хозяев забитые мячи на свой счёт записали Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш, реализовавший пенальти. За пермяков дважды отличился Дарко Бодул, один из мячей забив с 11-метровой отметки, и ещё один гол на счету Станислава Прокофьева.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
3 : 3
Амкар
Пермь
0:1 – Бодул – 22, 1:1 – Миранчук – 42, 2:1 – Тарасов – 54, 3:1 – Фернандеш – 56 (пен), 3:2 – Бодул – 61 (пен), 3:3 – Прокофьев – 88

«Анжи» выиграл у «Терека» в Грозном

«Анжи» выиграл у «Терека» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Орлы» прервали серию из трёх матчей в турнире без побед.

На 14-й минуте в ходе контратаки прошёл проникающий пас направо на Адлана Кацаева, он пробросил мяч мимо Евгения Городова на Фелицио Брауна Форбса, а тот пробил в пустой створ.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
22 апреля 2017, суббота. 19:00 МСК
Терек
Грозный
0 : 1
Анжи
Махачкала
0:1 – Браун Форбс – 14

Вратарь «Ростова» Медведев побил рекорд Акинфеева по длине сухой серии в сезоне

Вратарь «Ростова» Никита Медведев сохранил ворота в неприкосновенности в домашнем матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (3:0) и не пропускает в текущем первенстве на протяжении уже 772 минут.

Последний раз голкипер пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже восемь сухих матчей кряду.

Рекордная сухая серия нынешнего сезона РФПЛ до сегодняшнего дня принадлежала вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, не пропускавшему 764 минуты.

Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.

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Чорлука порвал ахилл и не поможет «Локомотиву» до конца сезона

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит остаток сезона. Футболист получил травму в ходе матча 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» (3:3) и был заменён на 80-й минуте, уступив место на поле Тарасу Михалику.

«Я порвал ахилл», — передаёт слова Чорлуки корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, отдал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.

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Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Тоттенхэм» и выйти в финал Кубка Англии

В полуфинальной встрече Кубка Англии «Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Уэмбли». Матч закончился со счётом 4:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эден Азар и Неманья Матич, а дубль оформил бразилец Виллиан, который забил один из мячей с пенальти. За «Тоттенхэм» отличились Гарри Кейн и Деле Алли.

Таким образом, «Тоттенхэм» закончил выступление в Кубке Англии, а «Челси» сыграет в финальном матче турнира с победителем пары «Арсенал» — «Манчестер Сити» (23 апреля).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Ростов ФК Спартак Челси Обзор главных событий дня Футбольное судейство
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