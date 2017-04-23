Цены кусаются. Жёны Месси и Суареса и их магазин

Антонелла Рокуццо и София Бальби открыли обувной магазин. Если продукция бутика будет такой же красивой, как его владелицы, – отбоя от клиентов не будет.

История любви Луиса Суареса и Софии Бальби была придумана как будто специально. В 15 лет Луис влюбился в 13-летнюю Софию, и вот пара вместе до сих пор.

Лионель оказался менее прозорливым и понял, что Антонелла – та самая, только спустя 10 лет после знакомства, причём за это время Месси успел побывать в отношениях с двумя девушками.

Если бы не София, Суарес мог бы и не стать футболистом. Уругваец признаётся, что, стараясь произвести впечатление на девушку, снова начал усердно тренироваться и понял, насколько важен для него футбол.

После того как Месси стал встречаться с Антонеллой, по всеобщему мнению, футболист стал более спокойным и стал играть ещё лучше. Как-то Лионель разоткровенничался и рассказал, что единственное, о чём он жалеет, — что потерял так много времени без неё.

София перебралась в Барселону намного раньше Суареса. Девушка уехала в столицу Каталонии учиться, а Луис остался в Уругвае. Вскоре дико мотивированный футболист приглянулся голландским скаутам и переехал в «Гронинген», чтобы быть ближе к любимой.

Всё свободное время Месси проводил с Антонеллой и постепенно становился лидером «Барселоны». Через три года отношений девушка подарила Лионелю сына Тьяго, а два года назад у пары родился ещё один мальчик – Матео.

Суарес и Бальби тоже воспитывают двоих детей – шестилетнюю дочь Дельфину и трёхлетнего сына Бенхамина.

Это на поле Суарес – форвард, не прощающий ошибок и готовый ради победы покусать соперника, а в окружении детей и жены Луис – самый улыбчивый человек в мире.

Трудно поверить, но Месси и Рокуццо были на грани расставания. Однажды в прессе появились фотографии Месси в объятиях стриптизёрши. Но страсти быстро утихли, и Месси продолжил выигрывать трофеи для «Барселоны» и Антонеллы.

Помимо отличных взаимоотношений на поле Месси и Суарес прекрасно общаются вне его.

А дружба Антонеллы и Софии из поддержки любимых мужчин на стадионе переросла в совместный бизнес.