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175 лет назад 2016
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«Зенит» — «Урал» — 2:0. Репортаж с кромки поля стадиона «Санкт-Петербург»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Текущая крыша, флажок в песке и ещё 5 примет открытия «Крестовского»

Крашеная трава, агроном Луческу, протёкшая крыша и Боярский в роли диктора. Что окружало первый матч «Зенита» на новой арене.
23 апреля 2017, воскресенье. 10:30. Футбол
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«Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

Новый дом «Зенита»

Вам когда-нибудь приходилось переезжать? Много сумок и чемоданов. Новая квартира, заваленная коробками, отсутствие штор и люстр. На новом стадионе «Зенита» чувствуешь себя неуютно — огромные пустые залы, бесконечные лестницы и отсутствие в помещениях людей. В пресс-центре журналисты оживлённо ходили от стола к столу, выбирая место поудобнее, интересовались паролем от вай-фая и искали розетки. «По старинке оделся тепло, забыл, что тут крыша закрыта», — жаловался коллега. После родного и уютного «Петровского» здесь всё было чужим и непривычным.

Крашеная ли трава?

Газон нового стадиона в последние несколько недель обсуждался особенно бурно. Две недели назад сообщили, что он выгорел, а в итоге выяснилось, что «Зенит» сажал новый. Накануне матча с «Уралом» Мирча Луческу назвал поле «специфическим». С верхних ярусов поле вообще смотрелось отлично. Лишь у кромки поля можно было заметить проталины и целые куски земли вместо зелёной травы. А сама-то трава была естественного цвета?

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что про покраску поля ему ничего не известно. Однако у кромки местами трава действительно была разных оттенков, а гравий был окрашен в зелёный цвет. Подозрительно.

Ну а наибольшей популярностью пользовался угловой флажок, вкопанный прямо в песок. И аккуратная сеточка искусственной травы в радиусе.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
«Судья прав во всём». Зенитовцы — о победе над «Уралом»
Кокорин не увидел ошибок арбитров, Молло заявил, что судья прав, Лунёв извинился перед болельщиками, а Жиркову стало плохо.

Футболисты и тренеры — агрономы

Состояние футбольного поля вызывало серьёзные опасения. Выдержит ли оно два тайма? Обойдётся ли без травм? Уже на предматчевой разминке игроки обеих команд старались не повредить газон.

Не остался в стороне и тренер «Зенита». Луческу качал головой, ходил по полю и пытался поплотнее втоптать траву. Тем же самым ранее занимался и голкипер Андрей Лунёв.

Перформанс, от которого захватывает дух

Болельщики «Зенита» в очередной раз приятно удивили. Вираж сине-бело-голубых подготовил фантастический перформанс по мотивам фильма «Назад в будущее», а главным героем постеров стал Марти Макфлай.

Крыша протекает

В день первого матча на новом стадионе в Петербурге повалил снег. Добираться до арены пришлось буквально через сугробы. Зато внутри стадиона было так тепло, что можно было обойтись и без куртки. Крыша «Крестовского» закрыта, однако посередине можно было разглядеть небольшую щель. А сбоку, вдоль фанатского виража, вообще капала вода. В подтрибунных помещениях кое-где стояли красные вёдра. В общем, лучше бы в Северной столице во время футбольных матчей светило солнышко.

Диктор Боярский и танцующий Забивака

За час до игры у входа на ступеньках сидел Михаил Боярский. Но завидев журналистов, заслуженный артист вскочил и мигом исчез. А через полчаса под сводами арены звучала песня мушкетёров в исполнении Боярского. Под легендарную мелодию отплясывал у кромки поля Забивака. Сам же Михаил Сергеевич объявлял составы команд, озвучивал замены и называл авторов голов.

Тарханов: судья сделал всё для победы «Зенита»
Александр Тарханов рассказал, почему не хотел уводить команду с поля, а Мирча Луческу объяснил ошибки Кришито и Нету.

Слишком много красных карточек

Первый тайм матча «Зенит» — «Урал» смотреть было откровенно скучно — ни голевых моментов, ни эффектных штрафных. После перерыва страсти накалились. На 60-й минуте Эрик Бикфалви заработал вторую жёлтую, а затем и красную. Отправился отдыхать раньше времени и Роман Павлюченко за слишком эмоциональное поведение.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

На поле стало происходить что-то совсем странное. «Зенит» сломя голову нёсся к воротам Заболотного, но забить долгое время не мог. На 86-й минуте открыть счёт удалось Ивановичу. Пока часть сине-бело-голубых праздновала гол, Дзюба сцепился с Емельяновым. Оба получили по «горчичнику», для полузащитника «Урала» он стал вторым в матче — и судья в третий раз показал красную карточку.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Но вряд ли кому-то этот матч придал уверенности. Дебют на «Крестовском» получился своеобразным — впрочем, как и вся история стадиона на Крестовском острове.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Урал Болельщики — Футбол Видео Фото Футбольное судейство
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