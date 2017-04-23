Текущая крыша, флажок в песке и ещё 5 примет открытия «Крестовского»

Крашеная трава, агроном Луческу, протёкшая крыша и Боярский в роли диктора. Что окружало первый матч «Зенита» на новой арене.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

Новый дом «Зенита»

Вам когда-нибудь приходилось переезжать? Много сумок и чемоданов. Новая квартира, заваленная коробками, отсутствие штор и люстр. На новом стадионе «Зенита» чувствуешь себя неуютно — огромные пустые залы, бесконечные лестницы и отсутствие в помещениях людей. В пресс-центре журналисты оживлённо ходили от стола к столу, выбирая место поудобнее, интересовались паролем от вай-фая и искали розетки. «По старинке оделся тепло, забыл, что тут крыша закрыта», — жаловался коллега. После родного и уютного «Петровского» здесь всё было чужим и непривычным.

Крашеная ли трава?

Газон нового стадиона в последние несколько недель обсуждался особенно бурно. Две недели назад сообщили, что он выгорел, а в итоге выяснилось, что «Зенит» сажал новый. Накануне матча с «Уралом» Мирча Луческу назвал поле «специфическим». С верхних ярусов поле вообще смотрелось отлично. Лишь у кромки поля можно было заметить проталины и целые куски земли вместо зелёной травы. А сама-то трава была естественного цвета?

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что про покраску поля ему ничего не известно. Однако у кромки местами трава действительно была разных оттенков, а гравий был окрашен в зелёный цвет. Подозрительно.

Ну а наибольшей популярностью пользовался угловой флажок, вкопанный прямо в песок. И аккуратная сеточка искусственной травы в радиусе.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Судья прав во всём». Зенитовцы — о победе над «Уралом» Кокорин не увидел ошибок арбитров, Молло заявил, что судья прав, Лунёв извинился перед болельщиками, а Жиркову стало плохо.

Футболисты и тренеры — агрономы

Состояние футбольного поля вызывало серьёзные опасения. Выдержит ли оно два тайма? Обойдётся ли без травм? Уже на предматчевой разминке игроки обеих команд старались не повредить газон.

Не остался в стороне и тренер «Зенита». Луческу качал головой, ходил по полю и пытался поплотнее втоптать траву. Тем же самым ранее занимался и голкипер Андрей Лунёв.

Перформанс, от которого захватывает дух

Болельщики «Зенита» в очередной раз приятно удивили. Вираж сине-бело-голубых подготовил фантастический перформанс по мотивам фильма «Назад в будущее», а главным героем постеров стал Марти Макфлай.

Крыша протекает

В день первого матча на новом стадионе в Петербурге повалил снег. Добираться до арены пришлось буквально через сугробы. Зато внутри стадиона было так тепло, что можно было обойтись и без куртки. Крыша «Крестовского» закрыта, однако посередине можно было разглядеть небольшую щель. А сбоку, вдоль фанатского виража, вообще капала вода. В подтрибунных помещениях кое-где стояли красные вёдра. В общем, лучше бы в Северной столице во время футбольных матчей светило солнышко.

Диктор Боярский и танцующий Забивака

За час до игры у входа на ступеньках сидел Михаил Боярский. Но завидев журналистов, заслуженный артист вскочил и мигом исчез. А через полчаса под сводами арены звучала песня мушкетёров в исполнении Боярского. Под легендарную мелодию отплясывал у кромки поля Забивака. Сам же Михаил Сергеевич объявлял составы команд, озвучивал замены и называл авторов голов.

Тарханов: судья сделал всё для победы «Зенита» Александр Тарханов рассказал, почему не хотел уводить команду с поля, а Мирча Луческу объяснил ошибки Кришито и Нету.

Слишком много красных карточек

Первый тайм матча «Зенит» — «Урал» смотреть было откровенно скучно — ни голевых моментов, ни эффектных штрафных. После перерыва страсти накалились. На 60-й минуте Эрик Бикфалви заработал вторую жёлтую, а затем и красную. Отправился отдыхать раньше времени и Роман Павлюченко за слишком эмоциональное поведение.

На поле стало происходить что-то совсем странное. «Зенит» сломя голову нёсся к воротам Заболотного, но забить долгое время не мог. На 86-й минуте открыть счёт удалось Ивановичу. Пока часть сине-бело-голубых праздновала гол, Дзюба сцепился с Емельяновым. Оба получили по «горчичнику», для полузащитника «Урала» он стал вторым в матче — и судья в третий раз показал красную карточку.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Но вряд ли кому-то этот матч придал уверенности. Дебют на «Крестовском» получился своеобразным — впрочем, как и вся история стадиона на Крестовском острове.