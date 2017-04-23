Глушаков, Дзюба и ещё 9 футболистов, которых мы потеряли на следующий тур

Зубодробительная суббота в РФПЛ! За один день выбыли сразу 11 футболистов.

В субботу в РФПЛ состоялось четыре матча. Сразу несколько футболистов получили травмы и дисквалификации, из-за которых пропустят следующий тур. Таковых футболистов набралось на целую команду – 11 человек. Вот хронологическое перечисление тех кто выбыл. Дисквалифицированные игроки 25-й тур точно пропустят, а травмированные – с крайне большой вероятностью.

14:40

Александр Кокорин (травма)

Все говорят, что «Урал» лишился трёх игроков. При этом мало кто заметил, что «Зенит» потерял не меньше. Первым у петербуржцев выбыл Кокорин. На 40-й минуте Емельянов в подкате сбил экс-нападающего сборной России. Александр повалялся минуту на газоне, затем отверг электрокар и сам дошёл до бровки. Последние пять минут матча он смотрел облокотившись на рекламный щит.

15:15

Эрик Бикфалви (дисквалификация)

На 60-й минуте случился самый скандальный эпизод тура. Бикфалви в подкате сначала сыграл в мяч, а затем его нога столкнулось с ногой Смольникова. Арбитр Еськов дал румыну вторую жёлтую карточку. Как известно, это автоматически ведёт к дисквалификации футболиста на следующий тур.

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15:16

Роман Павлюченко (дисквалификация)

Удаление Бикфалви буквально взбесило Павлюченко, который высказал судье всё, что у него накипело, и даже немного боднул рефери. Здесь к Еськову вряд ли могут быть какие-то вопросы – прямая красная за неспортивное поведение.

Роман Павлюченко и Алексей Еськов Фото: «Чемпионат»

15:41

Роман Емельянов (дисквалификация)

Сразу после гола «Зенита» повздорили Емельянов и Дзюба, которые попихали друг друга. За это арбитр показал каждому по жёлтой карточке. Для Емельянова она стала второй в матче, и он покинул поле.

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15:41

Артём Дзюба (дисквалификация)

Для Дзюбы предупреждение было первым, поэтому он остался на поле. Однако это был четвёртый «горчичник» для форварда. А согласно дисциплинарному регламенту такое гарантирует пропуск следующей игры.

15:44

Доменико Кришито (дисквалификация)

На 89-й минуте «Зенит» вёл в счёте и в 11 против 8 соперников. Однако для удержания счёта Кришито после фола отбросил мяч в сторону. За это итальянец получил предупреждение – восьмое в этом сезоне. А это, как и четвёртое, ведёт к автоматической дисквалификации на ближайший матч.

16:58

Тимофей Калачёв (травма)

На 25-й минуте достаточно внезапно Калачёв лёг на газон, схватившись за ногу. Несмотря на это, он продолжил игру хромая, но уже на 27-й минуте снова оказался на газоне. Защитника пришлось покинуть поле уже на носилках. Проведя на поле лишь часть первого тайма, Калачёв отметился голевой передачей.

17:38

Фернандо (травма)

После столкновения с Нобоа на газоне оказался Фернандо. Он тоже попробовал вернуться в игру, но, похромав, лёг на поле, держась за правую ногу. Было весьма похоже, что футболист дёрнул заднюю поверхность бедра. Так это или нет, станет известно очень скоро.

18:00

Денис Глушаков (дисквалификация)

Глушаков упустил мяч в центре поля, и ему пришлось идти в стык. Спартаковец въехал ногами по ноге Нобоа так, что у него остались шрамы под коленом. Судья сначала не обратил на это внимания и ограничился жёлтой карточкой. Затем увидел порезы на ноге Нобоа и показал капитану «Спартака» красную карточку.

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18:03

Ведран Чорлука (травма)

Обидную травму получил капитан «Локомотива» Чорлука. Фактически на ровном месте защитник оказался на газоне. По крайне мере, грубости со стороны соперника не было. Вскоре выяснилось, что Чорлука порвал ахилл и пропустит остаток сезона.

20:13

Браун Форбс (травма)

В субботу заключительный матч РФПЛ прошёл в Грозном, где «Терек» уступил «Анжи». Во втором тайме защитник Анхель въехал в опорную ногу Форбса так, что она немного изогнулась. Футболисту пришлось покинуть поле, а судья оставил нарушение правил без внимания.